НАСА продемонстрировало насколько гадливым оказался ураган Флоренс

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-27T15:54:04+03:00

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На снимках из космоса, которые сделал спутник НАСА (NASA's Landsat 8 satellite), хорошо видно, что сейчас творится на восточном побережье США после того, как по нему прошелся ураган Флоренс (Hurricane Florence). Стихия наполнила реки грязью. Сделала их черными. Грязь стекает в океан.

Снимок в реальных цветах: ураган сделал воду в реках черной.

Стекающая грязь в инфракрасных тонах.

Масштаб наводнения, нахлынувшего на Северную Каролину, можно оценить в сравнении. НАСА демонстрирует снимок долины местной реки Трент (North Carolina's Trent River) до урагана и сопровождавших его ливней и после. Уровень воды поднялся на рекордные 10 метров. Река затопила округу.

Северная Каролина до наводнения.

После наводнения.

НАСА следило за Флоренс — фотографировало его по мере продвижения из океана к побережью. Снимки предвещали небывалую бурю. Но к счастью американцев она ослабла, добравшись до Северной Каролины. А могло быть еще хуже.