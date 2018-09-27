«Ты же псих! Вали домой!» Депутат Милонов пришел разогнать стояние за айфонами

СЕГОДНЯ 17:06 2018-09-27T17:18:50+03:00

Думец хотел с санитарами из психушки разогнать очередь, но наткнулся на современных Остапов Бендеров [видео]

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- Смотри, хипстеры за глупой звонилкой сидят уже четвертый день, я в новостях читал, - мы шли с депутатом Виталием Милоновым из Госдумы вниз по Тверской. Тротуар перегорожен – не пройти, не проехать: расставлены баулы с теплыми вещами, туристические стулья и раскладушки. Молодежь дни и ночи напролет стоит за новыми американскими айфонами, которые вот-вот подвезут в магазин. Цена одного телефона – 128 тысяч. Думаете дорого? Ха! Место в очереди еще дороже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/670748" frameborder="0"></iframe> Виталий Милонов пришел к магазину ReStore в Москве и пообщался с людьми из очереди.

Затягиваясь сигареткой, на московском ветрище переминался с одной ноги на другую парень лет 23-х. В руках табличка: «Продам 9-е место в очереди за 200 тысяч». Милонов поплыл от числа нулей.

- Ты хочешь 20 тысяч? – депутат поправил на носу очки.

- Вообще-то 200 тысяч. Можно наличкой прям тут, можно перекинуть на карточку. Как удобнее? – студент в камуфлированной шапке Милонова не узнал – принял его за покупателя. От злости у депутата аж запотели очки. Это же купи место за 200 тысяч рублей, потом отдай 130 тысяч за несчастный айфон – вот и ушла месячная депутатская зарплата.

- Ты не обалдел? Ты чего такой ценник заломил? – Милонов стал закипать, словно тульский самовар. – У тебя все нормально с головой? Стоять и унижаться тут три дня на морозе ради телефона. А кто ту бесплатно стоит?

- Я! Я бесплатно стою! – парнишка в цветастой курке запрыгал на месте. Один из всей толпы. Остальные ждут, что какой-нибудь богатенький Буратино даст им пару сотен тысяч за место в очереди.

На кону у каждого 70-200 тысяч за пару дней: размер ценника зависит от места в очередиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Ты псих, вали домой. Хватит стоят за дебильным айфоном. Ты спонсируешь тех, кто воюет против нас в Сирии. Нечего тут позориться, а то у тебя никогда девушки не будет, – поставил диагноз Милонов. Да, тут депутатская психиатрическая служба работает на выезде.

Хипстеры взяли депутата в кольцо. «Может побьют его, хоть не зря тут морозились», - стали перешептываться журналисты, которые с молодыми балбесами дежурят у магазина уже вторые сутки.

- Что вы злитесь? У вас какой телефон? – мальчик в круглых очках (очень похож на маленького Гарри Поттера) решил подловить думского мракоборца.

- У меня их несколько – отбился Милонов. Но тут в его кармане предательски зазвонил айфон (его фирменную мелодию звонка не спутаешь ни с чем). Толпа загоготала: прокололся, депутат! Тогда ему пришлось идти в лобовую через крик: «Вы одержимые! Спекулянты и фарцовщики!».

В толпе опять прокатился смешок.

- Мужик, мы тут за пару дней заработаем две месячные зарплаты. Успокойся – это бизнес! – студент в оранжевой куртке и с косичкой на макушке (ну вылитый ананас) открыл Милонову глаза на происходящее. Депутат думал вызвать сюда санитаров из психушки и вместе с ними разогнать стояние за айфонами. Но не тут-то было. У ребят здоровый прагматизм: утром деньги, вечером – айфоны.

Разочарованный депутат позвонил в полицию. Якобы на Тверской хипстеры занимаются незаконным предпринимательством. Но тут никого людьми в погонах не напугаешь: на кону у каждого 70-200 тысяч за пару дней: размер ценника зависит от места в очереди.

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В Москве установившего палатку в очереди за новым iPhone увезли в отделение полиции

В эту пятницу 28 сентября в столице начнут продавать новые айфоны. Для кого-то эта информация не стоит выеденного яйца. А кто-то готов полжизни отдать, лишь бы заполучить заветный смартфон. Занимать очередь в магазин, в котором начнутся продажи, начали еще в понедельник. Притащили раскладные стулья. Взяли с собой книжки и журналы. Чай, кофе. И даже натянули тент, издалека напоминающий палатку. Из-за него и погорели.

В среду на Тверскую подъехали сотрудники полиции и сообщили, что очередь (сейчас в ней числится уже 90 человек) развела несанкционированную свалку и за нее придется ответить. Как выяснилось, в дежурную часть позвонила местная жительница почтенного возраста. И заявила:

- Мне эта палатка ходить в магазин мешает (подробности)