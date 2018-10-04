Британские СМИ приписали Анне Калашниковой роман с «Кеном» Родриго Алвесом

СЕГОДНЯ 10:58 2018-10-04T11:02:57+03:00

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Гардероб певицы Анны Калашниковой переполнен всевозможными блестящими тряпочками, многоярусными юбками и немыслимыми головными уборами, которые бывшая невеста Прохора Шаляпина носит и в пир, и в мир. Помните, пышное платье с кринолинами и корону, в которых Анна пришла на прием к стоматологу? То-то же! Но это мелочи в сравнении с тем, в чем она приходит на красные ковровые дорожки. Накладные уши, крылья, шляпа в виде солнца, фиолетовые волосы — казалось бы, фантазия певицы ускакала куда-то далеко в мир фэнтези, и оригинальнее уже не будет. Но нет!

Окончательно добил не только российскую, но и мировую прессу комбинезон с плащом а-ля Голдмембер из «Остина Пауэрса». В нем звезда щеголяла на афтепати премии Music Box, параллельно фотографируясь с живым Кеном Родриго Алвесом. Причем, в отличие от российской прессы, которая порой ирониризует над гардеробом певицы, британским коллегам ее наряд скорее понравился. «Родриго со сногсшибательной подругой-супергероиней в золотом костюме», — подписали фото парочки журналисты из таблоида Daily Mail.

Папарацци сфотографировали бывшую невесту Прохора Шаляпина на музыкальной премииФото: Игорь ПОЛЯКОВ

Что, впрочем, неудивительно. Британия прославила массу эксцентричных знаменитостей: Элтона Джона, Девида Боуи, Бой Джорджа, дуэта Eurythmics и многих других. Причем в этой стране стиль одежды сэра Элтона и его коллекцию очков любят так же сильно, как и его песни. Так что нет ничего удивительного, что эпатажный костюмчик Калашниковой им тоже приглянулся.