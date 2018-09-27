Анонимности требуют наши сердца: Имя отдавшего девять миллионов рублей за паспорт Цоя держат в тайне

СЕГОДНЯ 01:30 2018-09-27T01:39:21+03:00

Итоговый ценник шокирует – девять миллионов рублей за документ, выданный Виктору Цою в 1979 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

За бумаги и документы музыканта на аукционе выручили больше 16 миллионов рублей

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Место для аукциона выбрали богемней некуда. Зал гостиницы «Националь», из панорамных окон которого открывается вид на Кремль. Какая там «Камчатка». Перед началом торгов три девушки с гитарами нежно и лирично выводили со сцены «Но если есть в кармане пачка сигарет…»

- У нас правила, - строго предупредили организаторы. - Снимай только аукциониста, покупателей нельзя. И говорить с ними не надо, их это нервирует.

Но чуть ли не больше чем участников на аукционе оказалось журналистов. За последним рядом стульев выстроилась шеренга штативов с видеокамерами.

- А когда Цой-то будет? - спросил у меня один из операторов, заметив, что торги начались с карт и книг XVIII века.

- С 363 лота.

- Ой-ой, - вздохнул тот и пошёл к столам для фуршета.

Сами участники аукциона не были похожи ни на олигархов в костюмах от Армани с золотыми Vertu, ни на поклонников музыки Виктора Цоя в косухах. Обычные люди, которых можешь встретить в метро, на улице или магазине.

- Тут почти никто для себя не покупает, - объяснил коллекционер, просивший не называть свое имя. - Это все дилеры. Работают на богатых людей, которые сами светиться не хотят. Вон, видишь, в очках? Это дилер Гуцериева.

И правда, почти каждый игрок держит у уха телефон, а до задних рядов то и дело доносится «Тут сто дают, 120 будем?» или «46 (тысяч рублей – прим. авт.) даем? Она в двух томах!» Девушка, которая только что потратила пару сотен тысяч чьих-то рублей встает с пустым бокалом вина и скоро возвращается с двумя полными. Надо же напряжение снять, такими деньгами ворочать.

Кроме них в торгах участвуют заочные покупатели – через Интернет. «Литфонд» - аукционный дом, организовавший все действо – специализируется в основном на книгах. Так что с молотка уходят письмо Афанасия Фета или супрематическая книга для детей Эль Лисицкого. Цены часто довольно демократичные: какие-то лоты уходят за две или пять тысяч рублей.

Как ни странно, чуть ли не самым активным покупателем оказывается сам директор аукционного дома Сергей Бурмистров. Это что за уловки?

Но чуть ли не больше чем участников на аукционе оказалось журналистов. За последним рядом стульев выстроилась шеренга штативов с видеокамерами.Фото: Дмитрий КОЗУРОВ

- Да все нормально. Он работает по телефону с самыми крупными покупателями, - объясняет мой проводник в мир аукционов. - Они уже все выбрали, потрогали-посмотрели. А теперь им приятно, что за них владелец всей фирмы табличку поднимает. Это показатель статуса.

Наконец, приходит очередь вещей Цоя.

- Сейчас будет рубка, - говорит мой собеседник. – Интерес к Цою огромный, он после фильма опять стал популярным.

Прочие претенденты быстро отваливаются, в игре остаются только двое: директор аукционного дома и еще один дилер.

- Напомню, это просто паспорт, - решила сбить напряжение аукционист, когда доходит до семи с половиной миллионов рублей.

Итоговый ценник шокирует – девять миллионов рублей за документ, выданный Виктору Цою в 1979 году. Кстати, владелец недавно выставлял артефакт на «Авито» за три с половиной миллиона. Наверняка не жалеет, что решил довериться профессионалам.

На этом фоне как-то даже теряются другие ушедшие с молотка вещи рокера. За записную книжку с номерами всех звезд того времени (тут и Борис Гребенщиков, и Майк Науменко) отдали три миллиона, за рукопись текста хита «Хочу перемен» - 3,6 миллиона. А бумажка со словами к песне «Любовь – это не шутка» обошлась «всего» в 550 тысяч. Сверх этих сумм покупателям нужно будет раскошелиться еще на 15 процентов – комиссионные аукционщиков.

- Так, ребят, сейчас будут гости расходиться, вы к ним не кидайтесь, - оттеснил журналистов от прохода в конце аукциона охранник.

По лицу директора «Литфонда» Сергея Бурмистрова понятно, что его о личности покупателя паспорта Цоя даже спрашивать бесполезно. Анонимности требуют наши сердца.

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