Тысяча петербуржцев пообещали никогда не употреблять наркотики

СЕГОДНЯ 15:45 2018-09-27T15:51:38+03:00

Это уже пятый подобный концерт в Петербурге Фото: движение "За мир без наркотиков"

Изменить размер текста: A A

"Молодежь за здоровое будущее" - пятый подобный концерт, который проходил в Санкт-Петербурге. 22 сентября волонтеры собрали более тысячи подписей петербуржцев под своеобразной "клятвой" с обещанием, что они никогда не будут принимать наркотики и станут вести здоровый образ жизни.

Второй год добровольцы собираются и на своем примере показывают, что жизнь без наркотиков может быть яркой и интересной. Мероприятие проходило в главном холле торгового центра «Питерлэнд». Организаторами концерта выступило движение "За мир без наркотиков" и Муниципальный совет округа №65 Приморского района. Во время концерта, в котором приняла участие талантливая молодежь, волонтеры раздали больше тысячи буклетов с правдивой информацией о наркотиках.

Волонтеры предлагали горожанам подписать "клятву" с обещанием вести здоровый образ жизни Фото: движение "За мир без наркотиков"

Движение подчеркивает, что большинство проблем с наркотиками у молодежи возникает из-за недостаточной осведомленности о последствиях их употребления, поэтому так важно проводить просветительскую работу. Высоко оценила работу движения "За мир без наркотиков" представитель управления МВД по контролю за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Она пожелала волонтерам успехов и творческой реализации в антинаркотической пропаганде.

Волонтеры, которым небезразлично будущее нашей страны, работают в направлении профилактики наркомании среди молодежи уже больше четырех лет.