Заполярье: Ледокол «Ленин», северное сияние и рыба мечты

СЕГОДНЯ 10:15 2018-09-28T10:21:22+03:00

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Все, кто хоть раз побывал на Кольской земле, не могут забыть очарования Севера и радушного мурманского гостеприимства. Что же так манит путешественников на Кольский полуостров?

АТОМНЫЙ МУРМАН

Город-герой Мурманск расположен в 300 км за полярным кругом. Среди сопок, на берегу незамерзающего Кольского залива, в 50 км от выхода в Баренцево море.

Одна из уникальных достопримечательностей города - первый в мире атомный ледокол «Ленин», который был построен для обслуживания Северного морского пути. Сегодня ледокол является кораблем-музеем, в котором можно познакомиться с историей освоения Арктики, развития атомного судоходства и использования мирного атома.

Гостям города также интересен Мурманский океанариум - единственный в Европе комплекс по изучению арктических тюленей.

Мурманск - это еще и город, славный своей военной историей. В годы Великой Отечественной войны его защитники сражались героически. Город-солдат, город-труженик Мурманск стал неприступной крепостью на Севере. Большое количество военно-патриотических памятников - дань уважения тем событиям.

ЗА ФОРЕЛЬЮ - НА ЧАПОМУ

Стадо дикого атлантического лосося на Кольском полуострове одно из крупнейших в мире. И название каждого водоема звучит как музыка. Традиционно семгу ловят на реках Поное, Варзине, Рынде, Харловке, Йоканьге. За настоящими приключениями и вкусной кумжей отправляются на порожистые Патсойоки, Титовку, Большую Западную Лицу, Уру, Лавну, Колу. За форелью - на Чапому, Чаваньгу, Пиренгу, на ручьи и ламбины под Кандалакшей. А вот сазан и осетр живут только в одном месте - в точке впадения канала Кольской АЭС в озеро Имандра. Всего же для рыбалки используется более 100 участков, где созданы комфортабельные базы для размещения рыбаков, а опытные гиды-проводники обеспечат безопасную рыбалку.

ЛЫЖНОЕ ЦАРСТВО

Мурманская область напоминает родину Снежной королевы. Край северного сияния, нескончаемых полярных ночей и лыж всяческих. На первый снег регион привлекает любителей беговых лыж. Горнолыжный сезон начинается в конце ноября и длится до мая.

В конце горнолыжного сезона комплекс «Большой Вудъявр» встречает участников праздника «Хибины бикини». Автор фото: Александр СЕРГИЕНКО.

Горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» - самый высокогорный курорт не только Хибинского массива, но и всего северо-запада России. Перепад высот составляет 550 метров. Особенностью курорта являются широкие, подготовленные на европейском уровне трассы, сертифицированные FIS и отвечающие требованиям как профессионалов, так и начинающих горнолыжников.

На территории Мурманской области работает 10 горнолыжных комплексов разного уровня, общая протяженность трасс - более 65 км.

«КТО НЕ ИЩЕТ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ»

Выбирая один из современных активных видов отдыха - тур на джипах или квадроциклах, - гости региона получают уникальную возможность своими глазами увидеть памятники природы и истории, расположенные в труднодоступных местах. Безопасные как для природы, так и для туристов маршруты проложены через живописные перевалы и ущелья Хибинских гор, по побережью Белого моря и полуостровам Средний и Рыбачий.

Все большую популярность набирает северное направление российского дайвинга. Появление на современном рынке надежного и качественного снаряжения для холодной воды, а также суровый, но прекрасный подводный мир Белого и Баренцева морей позволили значительной части активного подводного сообщества обратить свой взор на арктическую область мировой акватории.

КУРС НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

Порт Мурманска - самый северный незамерзающий порт России. Летом отсюда можно отправиться покорять Северный полюс. Ежегодно самый мощный в мире атомный ледокол «50 лет Победы» из порта Мурманск совершает не меньше четырех рейсов к вершине планеты. Количество поездок скромное, потому что круизный сезон в Арктике короток - всего 50 дней лета. Но эта загадочная часть мира, поражающая колоритом и атмосферой, сделала туры на Шпицберген и Землю Франца-Иосифа уникальными и желанными.

Увидеть моржей, тюленей и китов, высадиться в диких местах, посетить живописные бухты с птичьими базарами, посмотреть на белых медведей, которые иногда подходят прямо к стоящему во льдах ледоколу, попробовать необычную арктическую кухню... Эти 10 - 12-дневные рейсы в Арктику пользуются большой популярностью во всем мире у любителей экзотических путешествий.

БЕГУЩИМ ИЗ ГОРОДА

А еще здесь раздолье для любителей природного и экологического туризма. Территория Мурманской области, где 75% занято лесами, не может не привлечь туриста бегущего из города в поисках уединения и безмятежности.

Где еще найдешь такие пейзажи? Автор фото: Владимир ПОЛЯНСКИЙ

Основными природными аттракциями региона являются: Хибинский и Ловозерский горные массивы, полуострова Рыбачий и Средний, акватории рек Умба, Тумча, Кутса, побережье Белого моря, государственные природные заповедники, каменные лабиринты и многое другое.

Ежегодно более 15 тысяч туристов посещают особо охраняемые природные территории региона.

«МЕДВЕЖЬИ ИГРИЩА»

Все более популярным в Мурманской области становится этнографический туризм. На территории региона проживают представители коренных малочисленных народов Севера - саамы.

Народ с самобытным укладом жизни, который тесно связан с оленеводством, охотой, ловлей рыбы, сбором грибов и ягод. Такой образ жизни сформировал саамский фольклор и традиции декоративно-прикладного искусства, которые бережно поддерживают и в наши дни.

Центр культурной жизни саамов - Ловозерский район - одно из самых интересных и загадочных мест Кольского полуострова. Саамы передают из поколения в поколение легенды о своих предках, которые здесь жили более 20 000 лет назад, о мистическом Сейдозере, о почитаемом сейде Куйве, изображение которого можно увидеть на скале около озера.

Все большую популярность завоевывают народные праздники саамов - саамские летние и зимние игры, «Медвежий праздник», «День оленевода», проводы оленеводов в тундру, День саамов. В зимнее время вы получите возможность поприсутствовать и стать активными участниками обрядового праздника Талл Сир («Медвежьи игрища»).

Марина КОВТУН, губернатор Мурманской области: Полуостров сокровищ

- Мурманская область расположена на Кольском полуострове. Полуостров сокровищ - так нередко называют его те, кому посчастливилось прикоснуться к его богатствам и тайнам. Более 111 тысяч озер и более 20 тысяч рек с чистейшей водой, горные массивы Хибин и Ловозерских тундр, выветренные скалы Рыбачьего, таинственные петроглифы Канозера, бескрайние просторы тундры и леса, нетронутая природа, древняя история, самобытная культура саамов и русских поморов - Кольская земля ждет вас.

Марина Ковтун: Для каждого своего гостя наш край приберегает особый подарок. Фото предоставлено пресс-службой правительства Мурманской области.

Сегодня основными визитными карточками туристического Мурмана являются семужья рыбалка, морские арктические круизы, катание на горных лыжах и снегоходах, поездки в гости к оленеводам и «охота» за северным сиянием. Однако для каждого своего гостя наш край приберегает особый подарок, и каждый увозит отсюда свои, только ему принадлежащие впечатления и воспоминания. Увозит, чтобы вернуться сюда снова.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Быстрее всего добраться из Москвы до Мурманска на самолете. Полет займет около 2,5 часа. Что касается поездов дальнего следования, которые курсируют по маршруту Москва - Мурманск, их тоже довольно много - не менее трех в день. Все поезда уходят с Ленинградского вокзала и преодолевают весь путь примерно за 1,5 дня.

До Мурманска можно добраться и на машине. Из Питера к Кольскому заливу (а затем к границе с Норвегией) ведет трасса Р21 «Кола». И если выехать из Северной столицы в 4 - 5 утра, то есть шанс к концу дня поужинать в Мурманске.