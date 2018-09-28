Здоровые вены — красивые ноги

СЕГОДНЯ 18:25 2018-09-28T18:31:20+03:00

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Как влияют болезни вен на качество жизни человека? Каковы современные подходы к лечению варикоза? Какие рекомендации дают врачи разных специальностей? Эти и другие вопросы наши эксперты обсудили в ходе встречи.

Участники Круглого стола:

Аршак Варданян, д.м.н., профессор кафедры хирургии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования;

Алексей Здоров, сосудистый хирург, флеболог, заведующий хирургическим стационаром «Лечебно-реабилитационного центра Министерства экономического развития России»;

Рустем Хамитов, врач-флеболог Института пластической хирургии и косметологии, кандидат медицинских наук;

Николай Епихин, врач-косметолог Института пластической хирургии и косметологии;

Ольга Шимарова, врач спортивной медицины реабилитационного центра Первого МГМУ им. И.М. Сеченова;

Мария Новикова, фэшн-блогер.

ЧЕМ ЛЕЧИТЬСЯ БУДЕМ?

Аршак Варданян: - Варикозной болезнью страдают порядка 35-50% населения в индустриально-развитых странах. Очень много! Но оперироваться хотят приблизительно 10% из них. Остальные в основном лечатся консервативно. И надо лечить их правильно и грамотно. Наша задача помогать людям ориентироваться в различных методах.

Необходимо отметить: лечение должно быть обоснованное, малозатратное и эффективное.

Есть различные методы консервативной терапии: компрессионный трикотаж, венотоники (препараты, которые повышают тонус венозной стенки и улучшают лимфатический дренаж – примечание ред.) оказывают хороший лечебный эффект, особенно когда симптомы уже возникли или усиливаются. Также оправдано назначение флеботропных препаратов (венотоников) при длительном пребывании в положении стоя или сидя (как факторы риска развития или прогрессирования заболевания).

Аршак Варданян, д.м.н., профессор кафедры хирургии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.

А как насчет компрессионного трикотажа, лечебной гимнастики для вен? Давайте рассмотрим и эти методы.

Хочу отметить, что Важна роль компрессионной терапии в лечении хронических заболеваний вен, особенно когда используется комплексное лечение с использованием венотонизирующих препаратов. Однако, приверженность пациентов к соблюдению компрессионной терапии, как известно, очень низкая, особенно на ранних стадиях заболевания.

В теплое, особенно жаркое время его сложно носить. У меня, например, целая коллекция компрессионных чулок, я знаю, как они полезны и эффективны. Но надеваю их только во время авиаперелетов.

Лечебная гимнастика: ее тоже надо выполнять, она не требует никаких затрат и специального оборудования, но в целом она благоприятно влияет на работу сосудов и повышает качество жизни. Что касается препаратов с венотонизирующим действием, то в мире есть более ста таких препаратов. Немногие из них зарегистрированы в России. Но они входят в рекомендованные лечебные схемы.

- А возможно обойтись только наружными средствами: гелями, мазями?

- Нет, конечно! Гели и кремы имеют весьма ограниченное и непродолжительное действие. Они не рассматриваются в качестве основного компонента лечения! Это средства, которые облегчают симптомы, но не лечат причину заболевания. Именно препараты-венотоники действуют на причину варикозной болезни, повышая тонус вен. Пациентам с хронической венозной недостаточностью, в том числе и варикозной болезнью, необходимо обязательно принимать венотонизирующие препараты.

Рустем Хамитов: - Я соглашусь с профессором. Зачастую, бывает: приходит пациент, узнаем из истории болезни, что он лечился только гелями, тратил немалые средства на это. А ведь всего один визит к специалисту, который специализируется на сосудах, возможно, помог бы оптимизировать терапию, сэкономить деньги.

Рустем Хамитов, врач-флеболог Института пластической хирургии и косметологии, кандидат медицинских наук.

- Если конкретнее: какие лекарства выбирать?

Алексей Здоров: - В настоящее время золотым стандартом является лечение венотонизирующими препаратами на основе диосмина и гесперидина. Причем в определенных пропорциях. Диосмин – 900 мг, гесперидин – 100 мг для приема 1 раз в день. Ряд венотонизирующих препаратов, отвечающих этому требованию, имеют разную стоимость. Как правило, в нашей стране пациенты ориентируются на ценовую политику, потому что венотоники нужно применять несколько курсов в год. Например, один из препаратов, Венарус, на 30 % доступнее по цене, чем его аналоги. Его выгоднее и правильнее выбирать.

ОБ ОПЕРАЦИЯХ И ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТАХ

- Насколько безопасен прием таких таблеток? Многие опасаются побочных эффектов...

Аршак Варданян: - Побочные действия лекарственных препаратов могут быть у любого таблетированного препарата. Даже самого безопасного и проверенного. У венотоников на основе диосмина с гесперидином их минимум, чаще это диспепсические расстройства в виде тошноты. Но встречаются такие побочные эффекты очень редко. Известно, что источником диосмина является кожура цитрусовых, т.е. такие венотонизирующие препараты, как Венарус, имеют природное происхождение.

- Но ведь нельзя до конца вылечить варикозную болезнь...

- Увы, это достаточно сложно. Именно поэтому принимать венотоники нужно на начальных стадиях болезни — они дают шанс избежать операции, потому что замедляют прогрессирование заболевания. Некоторым пациентам не удается избегать оперативного лечения. Но если оно необходимо, венотоники помогут правильно подготовиться к процедуре и быстрее восстановиться после нее. То есть надо проходить курс до и после операции. Варикозная болезнь склонна к рецидивам.

- Расскажите о современных хирургических методах: как сейчас оперируют вены?

Николай Епихин: - Я занимаюсь лазерами. Это малоинвазивная методика, устранение мелких сосудов. Можно без нарушения целостности кожного покрова доставить излучение в просвет сосуда. И этот сосуд запаять.

Николай Епихин, врач-косметолог Института пластической хирургии и косметологии.

Алексей Здоров: - Бывают разные варианты. Например, сейчас используется специальный клей, но этот метод находится еще только в начале своего пути. Современные способы - это лазерные и радиочастотные облитерации. Они малотравматичны, проводятся, как правило, без разрезов, через небольшой прокол. Плюс в дополнение через небольшие проколы убирают расширенные венки . Это называется минифлебэктомия. Восстановительный период после таких операций значительно меньше, чем после классических вариантов, когда радикально удаляется вена. После операции меньше гематом, болевых ощущений. И есть свои правила: пациентам необходимо носить после операции компрессионный трикотаж. Мы активно используем прием венотоников после операции, чтобы снять воспаление, уменьшить отек - и пациент быстрее вернулся к обычному образу жизни.

Алексей Здоров, заведующий отделением сосудистой хирургии «Лечебно-реабилитационного центра Министерства экономического развития России».

ДЫШИМ ПРАВИЛЬНО!

Ольга Шимарова: - Очень важную роль при профилактике варикоза играет дыхание. Если мы все время сидим согнувшись, это уже снижает функцию легких и грозит варикозом. Сидеть надо, расправив плечи, не ставить ногу на ногу. При правильном дыхании на вдохе живот должен надуваться, на выдохе сдуваться. Грудная клетка при вдохе должна расширяться. Ребра - расходиться и сходиться. И очень важно такое же дыхание соблюдать при выполнении физических упражнений. Часто при нагрузках пациенты просто задерживают дыхание - что при венозной недостаточности недопустимо!

На мой взгляд, не существует отдельного комплекса или специальной гимнастики при варикозе. При начальных стадиях заболевания не так много ограничений по физнагрузке (См. «Конкретно!»). Что касается спортзала, мы рекомендуем заниматься в компрессионном трикотаже. И, увы, 90% этого не делает...

Рекомендуется делать упражнения в положении лежа. Можно даже так: вы весь день сидели в офисе, пришли домой. И надо просто лечь, положив ноги на подушку, на возвышение. Будет хорошо, даже если полежите в таком положении всего несколько минут. Так вы облегчите жизнь своим ногам. А если еще подвигать голеностопным суставом, стимулируя к работе в качестве насоса мышцы голени, будет совсем прекрасно.

Ольга Шимарова, врач спортивной медицины реабилитационного центра Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

Что еще?

Правила жизни с варикозом

(С учетом рекомендация врачей и фэшн-блогера Марии Новиковой)

- Не стоит носить узкие, обтягивающие брюки и белье.

- Противопоказана обувь на высоких каблуках, сообщено при плоскостопии. Вообще люди с плоскостопием склонны к варикозу.

- Рекомендуемый каблук — 2-3 см. Носите обувь с супинаторами. Например, кроссовки — они сейчас в тренде.

- Варикозные вены не любят тепло. Их не стоит парить. Лучше использовать контрастный душ: чередовать теплое и прохладное.

- Одна из основных причин возникновения болезни — лишний вес. Это может стать для вас лишним стимулом похудеть!

- Стоит ограничить соленое (такая пища приводит к отекам), есть побольше клетчатки.

- Противопоказаны некоторые виды массажа: например, вакуумный массаж и медовый.

- Пиявки при варикозном расширении вен бесполезны!

Мария Новикова, фэшн-блогер.

КОНКРЕТНО!

Какие виды спорта и фитнеса рекомендуются:

- Кардиотренажеры.

- Элиптический тренажер.

- Пилатес.

- Йога.

- Плавание.

- Велосипед.

- Лыжи.

- Ходьба, желательно 10 тысяч шагов в день.

Какими не стоит заниматься:

- Беговая дорожка, бег марафонский и спринтерский.

- Степ.

Под полным запретом:

- Пауэрлифтинг.

- Тяжелая атлетика.