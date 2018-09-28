В Коми запретят пылесосить и стирать ночью, а место в очереди за айфоном стоит дороже, чем сам гаджет
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В Коми запретят пылесосить и стирать ночью, а место в очереди за айфоном стоит дороже, чем сам гаджет