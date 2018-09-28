В Коми запретят пылесосить и стирать ночью, а место в очереди за айфоном стоит дороже, чем сам гаджет

СЕГОДНЯ 07:05 2018-09-28T11:34:04+03:00

Обсуждаем самые важные и интересные новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем самые важные и интересные новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- В Центральной России "жёлтый" уровень опасности из-за сильного ветра, а по стране пошли дожди.

- Петербургские няни оказались самыми дорогими в стране. А сколько у вас уходит денег на воспитание дошколёнка?

- ВЦИОМ: две трети россиян предпочитают копить деньги и не брать кредиты.

- Засветить должок: коммунальщики призвали на помощь в борьбе с неплательщиками лазерное шоу

- Место в очереди за айфоном стоит дороже, чем сам гаджет. Это нормально?

- В Коми запретят пылесосить и стирать ночью. Где разумные рамки борьбы за тишину?

- С 1 октября в России заработает горячая линия по профилактике гриппа.

- Суд освободил из СИЗО одну из сестёр Хачатурян.

- Коридоры власти. Итоги визита Путина в Баку и встреча с лидерами СНГ на саммите в Душанбе.

- Женечка из Славянска отпраздновал пятый день рождения в Петербурге.

- Яблочко от яблоньки… У образованных родителей рождаются потенциальные отличники.

- Громкая новинка - вышел трейлер фильма, где ученик Рокки выйдет на ринг против сына Драго.

- Елизавета Пескова порассуждала о депрессии у золотой молодежи.

- Обзор прессы Валентина Алфимова.

- Новости спорта. УЕФА объявил о введении системы видеоповторов в Лиге чемпионов.