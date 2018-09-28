2018-09-28T20:23:53+03:00
По сути дела. Дмитрий Потапенко

Почему народ снова купился на рекламу финансовой пирамиды?

Обсуждаем главные экономические новости, которые касаются каждого
Дмитрий ПОТАПЕНКО@radio_kp
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Почему народ снова купился на рекламу финансовой пирамиды?Почему народ снова купился на рекламу финансовой пирамиды?
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Главные темы:

Россия опередила Китай, Индию и Бразилию в неравенстве регионов.

Смогут ли новые губернаторы поднять регионы в экономическом плане?

Нам любые дороги дороги. Правительство предложило бизнесу оплатить трассу за полтора триллиона.

Почему народ снова купился на рекламу финансовой пирамиды?

Почему народ снова купился на рекламу финансовой пирамиды?

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