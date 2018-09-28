Почему народ снова купился на рекламу финансовой пирамиды?
Обсуждаем главные экономические новости, которые касаются каждого
Почему народ снова купился на рекламу финансовой пирамиды?
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Главные темы:
Россия опередила Китай, Индию и Бразилию в неравенстве регионов.
Смогут ли новые губернаторы поднять регионы в экономическом плане?
Нам любые дороги дороги. Правительство предложило бизнесу оплатить трассу за полтора триллиона.
Почему народ снова купился на рекламу финансовой пирамиды?
Почему народ снова купился на рекламу финансовой пирамиды?
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