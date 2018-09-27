В Москве открыли первый дом отдыха для таксистов

СЕГОДНЯ 21:52 2018-09-27T21:52:57+03:00

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Честно говоря, я представлял себе обшарпанную полуподвальную ночлежку с двухъярусными кроватями и толпой азиатов. Кто-то спит. Кто-то стирает носки. Кто-то мангал мастырит...

Но на самом деле дом такси выглядит очень даже прилично (открыт компанией «СитиМобил» на улице Архитектора Власова). Похож на антикафе. Диванчики. Столики. Книжная полка (Пушкин, Платонов, Гейне). Телевизор с игровой приставкой. И даже боксерский манекен. Открыли заведение специально для таксистов, которые, как известно, среди нарушителей режима труда и отдыха в первых рядах. Возят пассажиров наши стахановцы по 20 часов подряд, спички в глаза вставляют, лишь бы отбить аренду за машину (1500-2000 рублей в сутки) и что-нибудь заработать.

«ЛОШАДЬЮ ХОДИ!»

Я поначалу прикинулся таксистом и все искал кроватку, чтобы прилечь. Мне объяснили, что спать надо дома. Ну или хотя бы в машине. А здесь не ночлежка. Хотя и работает дом такси круглосуточно.

Кухня в доме такси ничем не отличается от обычной, домашнейФото: Павел КЛОКОВ

- Ну а как тогда отдыхать? - расстроился я.

- Поиграйте в шахматы.

Я с грустью посмотрел на шахматный стол. За ним сидели коротко стриженный краснолицый мужик и бородатый кавказец. Второй прозевал коня и вяло матерился (на родном языке). Я сказал, что тоже хочу отдохнуть и буду следующим.

- Конечно, - подскочил бородач, как будто только меня и ждал. - Мне уже ехать пора. Так что можешь доиграть за меня.

Я оценил позицию и согласился.

Пока играли, краснолицый рассказал мне почти все, что думает об агрегаторах такси, ценах на бензин, ремонте двигателя, платных парковках, запрещающих знаках, инспекторах ДПС, приезжих водителях, пробках. Настоящему таксисту всегда есть, что сказать. А я тем временем отыграл у него коня и выиграл пешку.

ИНТЕРВЬЮ У СЕРДЮКОВА

Кухня в доме такси ничем не отличается от обычной, домашней. Раковина, столешница, плита, стол. Водители могут что-нибудь себе приготовить. И даже испечь в духовке.

Я открыл холодильник и присвистнул. Полки были заставлены продуктами. Контейнеры с рисом и гречкой. Колбаса. Сыр. Яйца. Яблоки. Перец. Мандарины. Шоколад. Ветчина.

- Это еда сотрудников компании, - услышал я за спиной. - А нам, таксистам, можно кофе и чай. Бесплатно.

- Да я вообще-то журналист, - признался я.

- Бывает, - отреагировал мужик и, немного вытянувшись, представился, - Сердюков.

- Родственник? - не удержался я.

Тот расплылся в улыбке.

Работает заведение круглосуточно, но спать таксистам советуют домаФото: Павел КЛОКОВ

- Да не. Был бы я родственником, я бы тут чаи не гонял. Хотя у меня дед тоже такой мордатый был. Я со станции Расторгуево. Всю жизнь за баранкой. Решил заехать, пока заказов немного. Вечером начнут щелкать. Дождь обещают.

- Сюда часто водители приезжают?

- Каждый день, - сказал Сердюков. - Те, кто помоложе, играют в приставку. Такие, как я, в шахматы.

Мы выпили чайку, вернулись в фойе и ахнули. Нам навстречу шёл Гоша Куценко. Не просто однофамилец, а тот самый, настоящий.

- А че это вы тут делаете, а? - прохрипел артист, улыбаясь.

Ну все, подумал я. Совсем у Гоши дела плохи. Подался в таксисты.

Но оказалось, что его пригласили на творческую встречу с водителями. И он сидел и часа полтора отвечал на их вопросы.

- В молодости я тоже подрабатывал частным извозом, - говорил он. - И денег с пассажиров никогда не брал. Точнее, с пассажирок. Подвозил только девушек. Если только натурой.

Зрители были в восторге.

Потом Гоша уехал. И дом такси продолжил работать в прежнем режиме.

Открыли заведение специально для таксистов, которые среди нарушителей режима труда и отдыха в первых рядахФото: Павел КЛОКОВ

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

- Проект первого дома такси в Москве признан успешным, - сообщил «КП» управляющий компании «СитиМобил» Ашот Восканян. - Раньше такие дома были у людей разных профессий. Да и сейчас есть у художников, музыкантов, журналистов. Клуб по интересам. Они ведь тут не только кофе пьют. Но и общаются. Делятся проблемами. Параллельно мы проводим обучение для неопытных водителей. Мини-курс начинающего таксиста. Бывает, что на чай может зайти никакой не водитель, а просто человек с улицы. Мы никого не прогоняем. И документы на входе не требуем.

Кстати, в аэропортах Шереметьево и Домодедово в этом году также откроют дома такси.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- за год дом такси на улице Архитектора Власова посетили 180 тысяч водителей.

Взгляд с 6-го этажа

Москвичи хотят Олега Видова, и не хотят Рамази Гивиевича

Елена ПОПОВА

Тема таксистов — больная для москвичей. Минули те времена, когда к тебе приезжал неповторимый Олег Видов, готовый отвезти к любому «мужику в пиджаке». Нынче все чаще за рулем такси сидит человек, который тупо идет по навигатору, а в ответ на приветствие в лучшем случае промычит что-то нечленораздельное.

«Каримов Абдусамад Абдусаломович, Гаджиев Зураб Камилович, Карабоев Вахобжон Валиевич, Липартия Рамази Гивиевич... Дальше рука копировать устала» - пишут активные пассажиры в соцсетях. Это приложения агрегаторов запоминают имена водителей. Вот только в остальном агрегаторы подводят. Что за товарищ работает через их приложение, они знать не знают, не проверяют, есть ли у него права. В результате в лучшем случае таксист везет вас «кривой дорогой», в худшем — пассажир попадает с водителем-нелегалом в аварию или в криминальную историю.

Вот москвичи и возмущаются. Они хотят Олега Видова, и не хотят Рамази Гивиевича.

На этом фоне Дом отдыха для таксистов выглядит, как металлокерамика в железной челюсти Абдусамада Абдусаломовича. Впрочем, людей с похожими именами корреспондент «Комсомолки» там не встретил. Оно и понятно. Вряд ли им захочется почитать Гейне, сыграть защиту Алехина и послушать Гошу Куценко. Отдыхать приходят если и не москвичи, а приезжие из других регионов, но все-таки России. Наши сограждане с российскими правами.

Кстати, для интереса полиция могла бы устроить легкий шмон в этом благородном собрании водителей — вдруг попадутся нелегалы.

Но все же кучкуются они в других местах — как раз возле тех же аэропортов, где собираются открывать новые Дома таксиста. Затея эта, безусловно, полна добрых намерений. Только сначала хотелось бы навести порядок среди самих водителей. Предложений-то масса, только до дела не доходит: разрешать таксовать только с российскими правами, не работать по 24 часа в сутки и тд. Ну а уже потом можно водил и печеньками угощать.