2018-09-28T02:18:57+03:00
Звезды

Лена Летучая появилась на Парижской Неделе моды без нижнего белья

Телеведущая стала гостьей показа Dior [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Телеведущая стала гостей показа одного из самых престижных показов – демонстрации новой коллекции модного дома Dior.Телеведущая стала гостей показа одного из самых престижных показов – демонстрации новой коллекции модного дома Dior.Фото: EAST NEWS
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Елена Летучая побывала в столице Франции на Парижской Неделе моды: телеведущая стала гостьей одного из самых престижных показов – демонстрации новой коллекции модного дома Dior. Блондинка появилась на красной дорожке за несколько минут до начала дефиле и замерла, позируя фотографам. Летучая выбрала для модного показа черный наряд с очень открытой спиной, который при ближайшем рассмотрении оказался комбидрессом и плиссированной мини-юбкой. Очевидно, что черный топ не предполагал наличие нижнего белья, так что гости показа смогли вдоволь полюбоваться на грудь Елены,не стесненную бюстгальтером и плотно обтянутую тонким трикотажем.

Летучая выбрала для модного показа черный наряд с очень открытой спиной... Фото: EAST NEWS

Летучая выбрала для модного показа черный наряд с очень открытой спиной...Фото: EAST NEWS

Впрочем, одной только демонстрацией спины дело не ограничилось. В своем Инстаграме блондинка поделилась провокационным снимком, снятым на балконе ее отеля в Париже. Летучая все в том же комбидрессе вышла на балкон с чашечкой кофе в руках и показала свою «пятую точку» доброй половине фешенебельного квартала в самом центре французской столицы. «Смело!» - оценили подписчики ее странички, не забыв, впрочем, попенять ей – мол, в 39 лет светить ягодицами в центре города уже не комильфо.

...который при ближайшем рассмотрении оказался комбидрессом и плиссированной мини-юбкой. Фото: EAST NEWS

...который при ближайшем рассмотрении оказался комбидрессом и плиссированной мини-юбкой.Фото: EAST NEWS

Елена Летучая покинула популярную программу «Ревизорро» два года назад. Сейчас телеведущая занята новым проектом – документальном фильме про утилизацию отходов «Без мусора в голове».

- Это очень точное название, и я настаивала, чтобы его оставили, - рассказала Летучая в программе «Вечерний Ургант». – Проблема утилизации отходов – проблема глобальная. Некоторые страны, например, Германия, перерабатывают 95 процентов отходов. А Россия сейчас находится в самом начале пути. Мы не разделяем мусор, у нас только сейчас начинают строиться мусоросжигательные заводы и полигоны, которые не вредят природе. Летучая уверена: если мы продолжим в том же духе и не займемся проблемой утилизации отходов, мы утонем в мусоре.

Черный комбидресс телеведущей не предполагал наличие нижнего белья, так что гости показа смогли полюбоваться на ее грудь, обтянутую тонким трикотажем. Фото: EAST NEWS

Черный комбидресс телеведущей не предполагал наличие нижнего белья, так что гости показа смогли полюбоваться на ее грудь, обтянутую тонким трикотажем.Фото: EAST NEWS

Лена Летучая стала известной балгодаря проекту «Ревизорро». Лишь недавно она решилась откровенно рассказать о закулисных секретах телешоу. Как уверяет телеведущая, на съемках программы для поднятия рейтинга в инспектируемые рестораны подкидывали тараканов и проворачивали другие трюки для привлечения внимания зрителей.

- Я не принимаю конфликты, - сообщила Летучая в интернет-программе «ReBro». - Но четыре года вынуждена была находиться в стрессе. И до сих пор я не могу восстановиться. Самое ужасное, что нас просили разгонять скандалы.

elenapegaselenapegas
Пусть таких моментов будет больше у всех нас @lebristolparis
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По словам Летучей, работу кафе и ресторанов искажали при монтаже: даже если заведения честно боролись за качество обслуживания, в итоге их сервис в программе показывался совсем по-другому.

- Отснятый материал отправлялся монтажерам, - рассказала Елена. - Они выбирали только самое г…но. Я была в ужасе! Начала бить тревогу, но контролировать это было невозможно - я все время была в командировках.

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