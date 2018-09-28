Не от мира сего: вслед за фото получено видео с поверхности астероида Рюгу

СЕГОДНЯ 17:30 2018-09-28T17:33:18+03:00

Фотографов и телеоператоров на астероидах еще не было.

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Японское агентство аэрокосмических исследований (The Japanese Aerospace Exploration Agency's - JAXA) обнародовало ролик, который сняли мини-роботы Rover-1A и Rover-1B, которые успешно высадились на поверхность астероида Рюгу.

Кадр с поверхности астероида Рюгу: каменисто тут.

Роботы прибыли на борту японской межпланетной автоматической станции «Хаябуса-2 . Они добрались до астероида еще в июне 2018 года. Но оказались на его поверхности лишь на днях. Роботов доставил спускаемый аппарат MINERVA-II1 — эдакий раскрывающийся футляр, из которого малютки выпрыгнули 21 сентября 2018 года. Случилось это примерно в 280 миллионах километрах от Земли.

Тень от спускаемого аппарата MINERVA-II1: сфотографировал сам, приближаясь к поверхности Рюгу.

Спускаемый аппарат MINERVA-II1

Напомню, Rover-1A и Rover-1B - это килограммовые таблетки диаметром 18 сантиметров и высотой 7 сантиметров. Колесиков у них нет. Таблетки оснащены ножками. С их помощью и будут перемещаться по поверхности астероида - перемещаться осторожными прыжками. Чтобы не улететь в космос.

Астероид Рюгу похож на игральный кубик.

Высадившись на астероид, роботы сразу же сфотографировали окрестности. Снимки — три штуки — JAXA обнародовала накануне. Теперь вот появилось и видео — первое в истории видео с поверхности астероида.

Считается, что астероиды представляют собой остатки строительного материала, из которого образовались планеты Солнечной системы. В том числе и Земля. Ученым очень хотелось бы узнать, что он — этот так называемый протоматериал - из себя представляет, какие вещества содержит. Поэтому и интересуются астероидами — фотографируют, анализируют, собирают по крупицам данные.

Конечная цель нынешней японской миссии — доставить на Землю образцы астероидного грунта. Отправка станции в обратный путь намечена на декабрь 2019 года. Прибытие домой ожидается в декабре 2020 года.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Станция «Хаябуса-2» была запущена 3 декабря 2014 года. Добираясь до Рюгу, преодолела более 3 миллиардов километров.

Рюгу, он же 1999 JU3, околоземный астероид. Вращается вокруг Солнца, совершая один оборот за 474 дня. Траекторию имеет вытянутую - она пересекает орбиты Земли и Марса.

Диаметр астероида примерно 900 метров.

Рюгу был открыт 10 мая 1999 года. Свое название получил в 2015 году. Его навеяла японская сказка о рыбаке, который побывал в волшебном подводном дворце Рюгу. Встретил там дочь властелина морской пучины. Та подарила гостью коробочку с чем-то таинственным. Ученые, работавшие по проекту «Хаябуса−2», решили, что сюжет сказки и суть миссии весьма схожи. Ведь станции тоже предстоит доставить нечто вроде коробочки — контейнер с грунтом неизвестного состава.