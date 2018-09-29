Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: «Важно, чтобы креативные молодые люди и представители власти слушали и слышали друг друга»

СЕГОДНЯ 19:00 2018-09-29T21:07:22+03:00

Фестиваль креативных лидеров «Трансформаторы. Практика будущего» собрал в Туле ведущих специалистов по архитектуре, дизайну и урбанистике из разных регионов России

В Туле открылся фестиваль креативных лидеров «Трансформаторы. Практика будущего», объединивший ведущих специалистов в сфере урбанистики, архитектуры, дизайна и масс-медиа со всей России. С 26 по 30 сентября площадка творческого индустриального кластера «Октава» стала центром притяжения для креативной молодежи, представителей арт-и музейного сообщества, бизнесменов, журналистов, музыкантов и художников. Участников фестиваля ждут выставки, семинары, круглые столы, мастер-классы, концерты и лекции, посвященные актуальным изменениям в городской культуре и креативному лидерству во всех сферах современного общества.

Фестиваль креативных лидеров «Трансформаторы. Практика будущего» проходит в индустриальном кластере «Октава» в центре Тулы. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

28 сентября гостями фестиваля стали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко, посетившие круглый стол «Креативные лидеры как катализаторы регионального развития». Участники дискуссии рассказали, как талантливая молодежь реализует творческие идеи в разных регионах России, интегрируя свои проекты в социальные и общественные процессы.

Фестиваль посвящен актуальным изменениям в городской культуре и креативному лидерству во всех сферах современного общества. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

Как отметил губернатор Алексей Дюмин, тема фестиваля созвучна тем позитивным переменам, которые в последнее время происходят в Туле и в Тульской области. Самые яркие примеры — проект «Тульская набережная», масштабная реконструкция, воссоздающая историческое ядро города с 870-летней историей, а также кластер «Октава» - креативное пространство в самом центре Тулы, открытое на площадке действующего завода «Октава», российского лидера по производству студийных микрофонов и акустической аппаратуры.

Участники дискуссии рассказали, как талантливая молодежь реализует творческие идеи в разных регионах России. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

- Тула развивается, преображается, город становится более открытым в самом широком смысле слова – здесь создаются новые современные объекты, притягивающие креативную молодежь, - подчеркнул Алексей Дюмин. - Это и городское пространство «Искра», и, конечно, кластер «Октава». У нас много продвинутых ребят, которые генерируют интересные идеи, и мы с ними находимся в диалоге. Важно, чтобы креативные молодые люди и представители власти слушали и слышали друг друга. Тогда креативное лидерство станет реальным инструментом развития общества.

"У нас много продвинутых ребят, которые генерируют интересные идеи, и мы с ними находимся в диалоге", - отмечает губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

По мнению директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко, Тула стремительно преображается и становится центром притяжения для интеллектуальной и креативной молодежи, которая активно включается в процессы трансформации.

В ходе круглого стола его участники рассказали о проектах по изменению городской среды, которые реализуются в разных регионах. Арт-куратор и основатель московского Творческого объединения АРТМОССФЕРА Сабина Чагина считает стрит-арт мощным фактором, меняющим облик современных городов. Во всех странах мира граффити уже признали одним из течений современного искусства, однако в России многие люди по-прежнему воспринимают творения уличных художников как акт вандализма — хотя их картины и появляются в основном в заброшенных местах и в промзонах.

Фестиваль собрал ведущих специалистов в сфере урбанистики, архитектуры, дизайна и масс-медиа со всей России. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

По словам губернатора Алексея Дюмина, в Туле уже давно избавились от этого предубеждения, и граффити становится эффективным способом преобразования городского пространства. Городские власти привлекают молодых талантливых художников, работающих в жанре стрит-арта, к оформлению урбанистических ландшафтов — и серые бетонные стены расцветают всеми красками современного искусства.

Тему продолжила Юлия Бычкова, архитектор, директор фестиваля «Архстояние» и куратор проекта «Арт-Овраг». В ее родном городе Выкса (Нижегородская область) уже несколько лет успешно реализуются различные арт-проекты в сфере урбанистики. Выкса — моногород, градообразующее предприятие которого сейчас переживает модернизацию и нуждается в притоке креативной молодежи. Арт-проекты интересны как раз тем, что формируют у жителей города новое мышление. К тому же они приносят экономический эффект, создавая новые рабочие места. Подобный опыт может быть реализован и в моногородах Тульской области.

Участниками круглого стола стали представители арт-и музейного сообщества, бизнесмены, журналисты, художники. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

По мнению участников дискуссии, позитивные перемены в городской среде способствуют возвращению на малую родину людей, уехавших в другие города в поисках лучшей жизни.

- Это касается и нашего региона, - считает заведующая Отделом международных проектов Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Юлия Вронская. - Теперь не надо уезжать из Тулы, чтобы найти применение своим творческим возможностям.

Молодые люди обменивались мнениями, спорили и приводили примеры проекто в своих регионах. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

Главный вывод, сделанный гостями круглого стола — необходимо вовлекать в творческие процессы и новые проекты как можно больше молодых людей, способных позитивно мыслить и менять окружающую жизнь к лучшему.

- Здесь прозвучали смелые, интересные, перспективные идеи, но пока они остаются уделом лишь немногих, - считает губернатор Тульской области Алексей Дюмин. - А нам важно вовлечь в эту работу как можно больше наших ребят, заинтересовать их, показать новые возможности для их развития. Поэтому все, что было здесь сказано, должно быть тщательно осмыслено и применено на практике.

По мнению заведующей Отделом международных проектов Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Юлии Вронской, теперь не надо уезжать из Тулы, чтобы найти применение своим творческим возможностям. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской

Участники круглого стола сфотографировались на память. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

Кластер "Октава" - креативное пространство, привлекающее разнообразные проекты. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.