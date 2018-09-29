2018-09-29T19:55:18+03:00
Общество

Россияне собирают игрушки в «Коробки Храбрости», чтобы порадовать детей в больницах

Присоединиться в акции и подарить игрушки маленьким пациентам просят всех неравнодушных людей
Ольга БОРСКАЯ
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Волонтеры «ДаДобро» запустили акцию «Коробки Храбрости для маленьких героев». Ребята собирают игрушки, чтобы порадовать пациентов детских больницВолонтеры «ДаДобро» запустили акцию «Коробки Храбрости для маленьких героев». Ребята собирают игрушки, чтобы порадовать пациентов детских больниц
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Детство - самая волшебная пора. Даже когда оно заперто в блеклых стенах больниц, в бесконечных коридорах и непонятных кабинетах с аппаратами. Только представьте, какое это счастье - достать из огромной, разноцветной коробки самого-самого красивого и радужного зверя. В такие минуты и уколы не страшны...

Как порадовать маленьких пациентов российских больниц и подарить им праздник, придумали волонтеры «ДаДобро». Они запустили акцию «Коробки Храбрости для маленьких героев» и просят всех неравнодушных россиян помочь собрать игрушки для пациентов детских больниц.

- Детство не всегда бывает безмятежным. Ежедневно тысячи маленьких пациентов проходят лечение в детских больницах. Чтобы немного скрасить их пребывание в строгих медицинских учреждениях, мы собираем «Коробки Храбрости». За каждую перенесённую процедуру, часто неприятную или болезненную, ребёнок получает «награду» – возможность выбрать из такой яркой, красочные коробки любой понравившийся подарок, - говорит Оксана Богданова, президент благотворительного фонда «ДаДобро».

Коробка храбрости. Коробка Храбрости - это игрушки, которые волонтеры DaDobro.com собирают для детей, переносящих болезненные процедуры в больницах.

Сбор игрушек волонтеры проводят постоянно, а 1 октября стартует всероссийская акция. Ее поддержали уже 65 российских компаний в десяти городах. Среди них - магазины, редакции СМИ, университеты. В течение месяца по офисам компаний будут «путешествовать» боксы для сбора игрушек, детских книг и товаров для творчества.

Волонтеры просят приносить небольшие игрушки, пазлы, яркие книги, карандаши, фломастеры, наборы для творчества. Фото: материалы пресс-служб

Волонтеры просят приносить небольшие игрушки, пазлы, яркие книги, карандаши, фломастеры, наборы для творчества.Фото: материалы пресс-служб

Боксы также установят в общественных пространствах, чтобы поучаствовать в акции смог каждый желающий. А собранные подарки волонтёры передадут пациентам подшефных детских больниц. Перед тем, как попасть в палаты, все игрушки будут стерилизованы.

- Отважных малышей много, и пополнять Коробки Храбрости приходится часто. Поэтому мы очень рады, что на наш призыв присоединиться к акции откликнулось так много неравнодушных людей, - добавила Оксана Богданова.

ВАЖНО

Что дарить:

- По соображениям гигиенической безопасности в больницы можно передавать только новые игрушки, в упаковке.

- Нельзя класть мягкие игрушки, поскольку бытовая пыль может вызывать у детей аллергию.

- Лучшими пожертвованиями для «Коробок храбрости» могут стать небольшие игрушки: куколки, фигурки зверей, трансформеры, машинки, герои мультфильмов и сказок, маленькие наборы-конструкторы. Также дети любят пазлы, яркие книги (в упаковке), карандаши, фломастеры, наборы для творчества.

Где откроют «Коробки Храбрости»:

Детская больница N25 (г. Нижний Новгород)

Детская онкология ОДКБ №1 (г. Екатеринбург)

Городская детская больница (г. Краснодар)

НИИ педиатрии им. академика Ю. Е. Вельтищева (г. Москва)

ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова» (г. Санкт-Петербург)

ГБУ «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (Нижегородская область);

Детский хоспис «Дом с маяком» (г. Москва)

Так выглядят ящики для сбора подарков Фото: материалы пресс-служб

Так выглядят ящики для сбора подарковФото: материалы пресс-служб

Куда приносить игрушки

Общедоступные боксы для сбора «Коробок Храбрости» с 1 октября:

Москва:

м. «Новослободская» - БЦ «Салют», ул. Сущевская 27, стр 1 - Холл

м. «Улица 1905 года» - “Whitephotoschool”, Loft 1905, 2-я Звенигородская 12 стр. 21

м. «Аэропорт» - БЦ Ленинградский проспект, д.47, стр.2

м. «Ленинский проспект» - коворкинг «Рабочая станция»

м. «Юго-Западная» - Магазин “Фермер&Gourmet”, ул. Покрышкина, д. 8, к. 2

м. «Мякинино» - “PIN” Кофе, пешеходный мост из метро в ТЦ Вегас

м «Крылатское» - “Первый цветочный оптовый”, Осенний бульвар, д. 15

Пушкино (Московская область):

Московская Губернская детская библиотека – г. Пушкино, мкрн. Мамонтовка, ул. Школьная. д. 5

Санкт-Петербург:

м. «Чернышевская» - ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, «Единый центр документов» (зал «Визовый центр»)

м. «Садовая» – портал LittleOne.com, пр. Римского-Корсакова д. 73а, БЦ Аларчин мост, 4 этаж оф. 400б (обязательно предварительно позвонить 8 (812) 622-14-71)

Екатеринбург:

ул Куйбышева д 44, Бизнес центр ПАНОРАМА (холл)

Саратов:

ул. Вавилова, 38/114, БЦ Ковчег 1 этаж (холл)

Калининград:

пр. Московский, д 182, офис фонда «Крылья Помощи»

Мурманск:

ул. Спортивная, д. 13, Мурманский Государственный Технический Университет, 1 этаж, холл

Подробная информация о проекте

Телефон «горячей линии» по вопросам участия в акции: +7 (495) 665-10-07

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