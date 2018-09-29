Россияне собирают игрушки в «Коробки Храбрости», чтобы порадовать детей в больницах

СЕГОДНЯ 19:43 2018-09-29T19:55:18+03:00

Присоединиться в акции и подарить игрушки маленьким пациентам просят всех неравнодушных людей

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Детство - самая волшебная пора. Даже когда оно заперто в блеклых стенах больниц, в бесконечных коридорах и непонятных кабинетах с аппаратами. Только представьте, какое это счастье - достать из огромной, разноцветной коробки самого-самого красивого и радужного зверя. В такие минуты и уколы не страшны...

Как порадовать маленьких пациентов российских больниц и подарить им праздник, придумали волонтеры «ДаДобро». Они запустили акцию «Коробки Храбрости для маленьких героев» и просят всех неравнодушных россиян помочь собрать игрушки для пациентов детских больниц.

- Детство не всегда бывает безмятежным. Ежедневно тысячи маленьких пациентов проходят лечение в детских больницах. Чтобы немного скрасить их пребывание в строгих медицинских учреждениях, мы собираем «Коробки Храбрости». За каждую перенесённую процедуру, часто неприятную или болезненную, ребёнок получает «награду» – возможность выбрать из такой яркой, красочные коробки любой понравившийся подарок, - говорит Оксана Богданова, президент благотворительного фонда «ДаДобро».

Коробка храбрости. Коробка Храбрости - это игрушки, которые волонтеры DaDobro.com собирают для детей, переносящих болезненные процедуры в больницах.

Сбор игрушек волонтеры проводят постоянно, а 1 октября стартует всероссийская акция. Ее поддержали уже 65 российских компаний в десяти городах. Среди них - магазины, редакции СМИ, университеты. В течение месяца по офисам компаний будут «путешествовать» боксы для сбора игрушек, детских книг и товаров для творчества.

Волонтеры просят приносить небольшие игрушки, пазлы, яркие книги, карандаши, фломастеры, наборы для творчества.Фото: материалы пресс-служб

Боксы также установят в общественных пространствах, чтобы поучаствовать в акции смог каждый желающий. А собранные подарки волонтёры передадут пациентам подшефных детских больниц. Перед тем, как попасть в палаты, все игрушки будут стерилизованы.

- Отважных малышей много, и пополнять Коробки Храбрости приходится часто. Поэтому мы очень рады, что на наш призыв присоединиться к акции откликнулось так много неравнодушных людей, - добавила Оксана Богданова.

ВАЖНО

Что дарить:

- По соображениям гигиенической безопасности в больницы можно передавать только новые игрушки, в упаковке.

- Нельзя класть мягкие игрушки, поскольку бытовая пыль может вызывать у детей аллергию.

- Лучшими пожертвованиями для «Коробок храбрости» могут стать небольшие игрушки: куколки, фигурки зверей, трансформеры, машинки, герои мультфильмов и сказок, маленькие наборы-конструкторы. Также дети любят пазлы, яркие книги (в упаковке), карандаши, фломастеры, наборы для творчества.

Где откроют «Коробки Храбрости»:

Детская больница N25 (г. Нижний Новгород)

Детская онкология ОДКБ №1 (г. Екатеринбург)

Городская детская больница (г. Краснодар)

НИИ педиатрии им. академика Ю. Е. Вельтищева (г. Москва)

ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова» (г. Санкт-Петербург)

ГБУ «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (Нижегородская область);

Детский хоспис «Дом с маяком» (г. Москва)

Так выглядят ящики для сбора подарковФото: материалы пресс-служб

Куда приносить игрушки

Общедоступные боксы для сбора «Коробок Храбрости» с 1 октября:

Москва:

м. «Новослободская» - БЦ «Салют», ул. Сущевская 27, стр 1 - Холл

м. «Улица 1905 года» - “Whitephotoschool”, Loft 1905, 2-я Звенигородская 12 стр. 21

м. «Аэропорт» - БЦ Ленинградский проспект, д.47, стр.2

м. «Ленинский проспект» - коворкинг «Рабочая станция»

м. «Юго-Западная» - Магазин “Фермер&Gourmet”, ул. Покрышкина, д. 8, к. 2

м. «Мякинино» - “PIN” Кофе, пешеходный мост из метро в ТЦ Вегас

м «Крылатское» - “Первый цветочный оптовый”, Осенний бульвар, д. 15

Пушкино (Московская область):

Московская Губернская детская библиотека – г. Пушкино, мкрн. Мамонтовка, ул. Школьная. д. 5

Санкт-Петербург:

м. «Чернышевская» - ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, «Единый центр документов» (зал «Визовый центр»)

м. «Садовая» – портал LittleOne.com, пр. Римского-Корсакова д. 73а, БЦ Аларчин мост, 4 этаж оф. 400б (обязательно предварительно позвонить 8 (812) 622-14-71)

Екатеринбург:

ул Куйбышева д 44, Бизнес центр ПАНОРАМА (холл)

Саратов:

ул. Вавилова, 38/114, БЦ Ковчег 1 этаж (холл)

Калининград:

пр. Московский, д 182, офис фонда «Крылья Помощи»

Мурманск:

ул. Спортивная, д. 13, Мурманский Государственный Технический Университет, 1 этаж, холл

Подробная информация о проекте

Телефон «горячей линии» по вопросам участия в акции: +7 (495) 665-10-07