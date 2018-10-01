2018-10-01T15:35:05+03:00
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Что меняется в России с 1 октября: "Скорая помощь" будет отвозить пациентов в лучшую больницу, а весь ваш интернет-трафик будут хранить месяц

Разбираемся во всех изменениях законодательства в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»
Елена АРАКЕЛЯНЕлена АФОНИНА
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"Скорая помощь" будет отвозить пациентов в лучшую больницу, а не в ближайшую"Скорая помощь" будет отвозить пациентов в лучшую больницу, а не в ближайшуюФото: Иван ПРОХОРОВ
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Что меняется в России с 1 октября: "Скорая помощь" будет отвозить пациентов в лучшую больницу, а весь ваш интернет-трафик будут хранить месяц

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