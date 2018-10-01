Им бы все оценки взять да отменить

СЕГОДНЯ 01:22 2018-10-01T01:23:58+03:00

С этого учебного года в Белгороде стартовал любопытный эксперимент: детям не будут ставить ни двоек, ни троек, ни пятерок

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- Новая система сейчас начинает тестироваться в пяти школах нашего города, так что мы пока в начале пути, - рассказывает Лилия Каширина, директор школы № 44 Белгорода. - Пока это касается только начальных классов. Сама идея отказаться от отметок в школе не новая, ей уже более ста лет. Но наши традиционные школы к такому не готовы, ведь отказаться от отметок - это все равно, что потерять бразды правления.

Чем же не устроила педагогов привычная пятибалльная система? Для начала хотя бы тем, что вовсе она не пятибалльная. По сути, педагоги пользуются только тремя отметками - тройкой, четверкой и пятеркой. Даже двойки сейчас уже редкость. Ну а единицы не ставят и вовсе никогда.

- Наши учителя раньше пытались как-то скорректировать эту шкалу - пробовали ставить, например, 4,25 или 3,75, - приводит примеры Лилия Каширина. - Это нужно, чтобы был диапазон, который показывал бы динамику. Но мы понимаем, что идти нужно от ребенка, а значит, оценка должна быть не количественной, а качественной.

Теперь вместо отметок учитель будет давать детям полноценную обратную связь. То есть не «4 ошибки - двойка», а покажет, где ребенок ошибся, как можно было сделать лучше, и какой прогресс по сравнению с прошлым занятием.

ПРЯМОЙ ПУТЬ К НЕВРЗАМ

Пока этот эксперимент будет проходить только в начальной школе. Притом что в первом классе оценок детям и так не ставят. А вот в более старших классах отметок не избежать, уверены эксперты.

- Все упирается в критерии оценки школы, - считает Марьяна Безруких, директор Института возрастной физиологии Российской академии образования. - У нас все равно есть ЕГЭ и ОГЭ, которые оцениваются в баллах. Так что не важно, будет ли в школе 5-балльная или 12-балльная система или же детям вообще будут рисовать в дневниках солнышки, цветочки и лягушек. Потому что проблема не в системе оценки, а в неадекватных требованиях и методиках обучения.

Например, в начальной школе существует аж 18 критериев того, как ребенку надо вести тетради по математике. Но для этого возраста это слишком сложная задача - у ребенка еще не развиты нужные участки мозга, он не умеет концентрировать внимание сразу на стольких вещах и недостаточно хорошо себя контролирует. Но при этом за каждую ошибку и помарку ему грозит штраф - плохая оценка.

- Родители как-то показали мне учебник по математике, где страницы все полностью были покрыты примерами, - продолжает Марьяна Безруких. - А внизу три мордочки: добрая, если ребенок все решил за 1 минуту, спокойная, если за 1 минуту и 15 секунд, злобная - если за полторы минуты. Учителя, наверное, думают, что это и есть безотметочное обучение. А для ребенка это дикий стресс, особенно если он медлительный, что грозит серьезными неврозами. Чего уж говорить об отличниках - это вообще самые проблемные дети!

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

А дети готовы получать двойки...

Конечно, у оценок есть и свои сторонники. Многие учителя говорят о том, что оценка - это, по сути, самая простая и эффективная обратная связь, которую может получить ребенок. Да и для самих учеников оценки - это важная часть школы.

- Мы провели исследование и спросили самих детей, поможет ли им отмена оценок лучше учиться, - говорит Елена Корнилова, аналитик Центра развития образования РАО. - И 98 процентов детей ответили, что оценки им нужны. Они готовы получать двойки, если у них будет шанс заработать пятерку. У детей в голове четкая связь: будешь учиться на отлично - станешь успешным, а если на двойки - станешь дворником.

Но на самом деле понятно, что такие установки у детей взялись не с потолка, а от родителей. Вот и получается, что взрослые оценивают самого ребенка, а не то, как он выполнил домашку или решил контрольную. Получил двойку - все, ты априори плохой.

- Прежде чем отказываться от отметок, надо понять, может, их можно оставить, но как-то убрать негативные эффекты, - считает Наталья Виноградова, заведующая Центром начального общего образования Института стратегии развития образования РАО. - Для этого нужно разобраться, как они на самом деле влияют на детей. Изменится ли отношение учителя к ребенку, если он не будет ставить отметки? Смогут ли дети сами исправлять свои ошибки, пусть и под контролем учителя? Пока однозначного ответа на эти вопросы нет.

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