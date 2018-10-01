Андрей Смоляков: Моему герою предстоит выбираться из алкогольной ямы

СЕГОДНЯ 01:31 2018-10-01T01:30:30+03:00

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Майор Черкасов в исполнении Андрея Смолякова каких только дел не раскрывал - и серийного маньяка искал, и убийцу советских солдат, и грабителей Госбанка. В проекте «Операция «Сатана» в фабулу вплетено противостояние СССР и США (знакомо, не правда ли?) через битву за разработку баллистической ракеты «Воевода», что в классификации НАТО - «Сатана». О том, почему запил главный герой и не надоел ли он актеру, «КП» расспросила Андрея Смолякова.

- Андрей, что за задание получает ваш герой в новом сезоне?

- Задания нету. Есть проблемы. Так выходит, что Черкасов оказывается разжалованным - становится участковым. Расследует, казалось бы, обычное убийство. Но пытливый ум доводит его до международного промышленного шпионажа.

- Этот сезон снимал новый режиссер, Юрий Мороз. Трудно пристраивались?

- Нет, мы не в первый раз работаем. Его метод и манера мне нравятся. Снимали легко и интересно.

- В предыдущем сезоне ваш герой был ошарашен зверством убийств и разбоев, которые расследовал. Как в этот раз?

- На этот раз рефлексии другого уровня. Он из начальника убойного отдела МУРа разжалован в участковые. Это удар. И, конечно, мысли доводят его до алкогольной ямы. Из которой он постепенно выбирается, когда оказывается увлечен новым расследованием. Черкасов начинает раскручивать убийство, которое происходит на его участке. За ним следует цепочка других преступлений государственной важности. Мне нравится финальная фраза этой ленты. Озвучить не могу (хитро улыбается).

- Сюжет разворачивается в середине 70-х. Каким вы запомнили то время?

- Десятый класс. Я был поглощен учебой и спортом, играл в волейбол. Даже не задумывался об институте. Прекрасные времена!

- Почему так мало снимается проектов о современности? Почему сплошные исторические саги?

- Думаю, один из главных аспектов - боязнь. Многие считают, что не обо всем можно говорить сейчас, не все можно раскрывать, не все озвучивать. Если пытаться снимать о нашем времени интересно, открыто и увлекательно, то, боюсь, понадобится разрешение Министерства культуры. Чтобы зритель поверил, нельзя врать даже по мелочам. Любая неточность, прогиб - и у публики возникнет недоверие. Пить, курить в кадре опять же нельзя - как без этого? Пространства для маневра все меньше.

- Еще у «Мосгаза» и его продолжений есть такая традиция: Марина Александрова или рожает, или уходит в декретный отпуск.

- Это был первый вопрос, который я задал ей, когда мы встретились на площадке: «Какой месяц?» Она разочарованно посмотрела на меня молча. Что-то с мужем недоработали.

- Положа руку на сердце и конституцию, признайтесь: устали от проекта?

- От Черкасова за пять сезонов? Не устал. Обычно усталость возникает от монотонности, у нас такого нет. Каждый раз предлагаются новые и интересные обстоятельства. Наверное, усталость может возникнуть к 48-му сезону. А что? Я был удивлен, что меня позвали в продолжение в этот раз. И еще больше удивлен, когда узнал, что шестая часть проекта будет сниматься осенью.

Марине Александровой пришлось примерить светлый парик и сыграть проститутку под прикрытием. Фото: Анна МИТРОХИНА

ДОСЛОВНО

Марина АЛЕКСАНДРОВА (криминалист Софья Тимофеева):

- Я долго думала, каким образом можно сыграть представительницу древнейшей профессии, - вспоминает актриса. - Ведь в этом сезоне моя Соня работает под прикрытием, в образе вокзальной проститутки. И в итоге я решила, что подам новый образ через смех. Если Соня Тимофеева собранная и сконцентрированная, то вторая ипостась героини, наоборот, веселая и смешливая. У меня две новые прически: для Сони - короткое темное каре в стиле французских актрис из 70 - 80-х, а для девушки легкого поведения - парик, длинные блондинистые волосы. А еще Соня развелась и теперь разбирается, кого любит на самом деле. Так что «Сатана» стал для меня новым вызовом, а не привычной и рутинной работой.

О ЧЕМ ФИЛЬМ

1975 год. В Советском Союзе становится очевидной утечка секретной информации о разработке ракеты «Сатана». Казалось бы, как может быть связан майор милиции с разведкой спецслужб? Однако именно он, Черкасов, уволенный из МУРа, оказывает неоценимую помощь КГБ в поимке американского шпиона.

До этого в эфир вышли проекты «Мосгаз» - о первом в СССР серийном маньяке Владимире Ионесяне, «Палач» - о поисках Тоньки-пулеметчицы (Антонины Макаровой), казнившей на службе у фашистов порядка полутора тысяч советских солдат, «Паук» - об ограблении Госбанка Армянской ССР в 1977 году братьями Калачян и «Шакал» - о крупных разбойных нападениях и хищении социалистической собственности бандой беспредельщиков.

«Операция «Сатана». Понедельник - четверг, 21.30, Первый.