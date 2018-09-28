У семей с детьми, пациентов и инвалидов появился бесплатный электронный помощник

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-28T15:13:44+03:00

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ОТ БОЛЬНИЧНЫХ ДО ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ

- Алиса, запусти навык «Помощник ФСС», - просит молодой человек с инвалидностью, открыв в смартфоне страницу Яндекса.

- Запускаю, чем могу вам помочь?

- Какие пособия мне положены?

- В этом году вам оплачено два больничных листа на сумму 24 060 рублей, в марте этого года вы приобрели сезонную ортопедическую обувь. В соответствии с индивидуальной программой реабилитации в сентябре этого года вы можете подать заявление на приобретение сезонной ортопедической обуви. В ноябре этого года у вас заканчивается срок использования трости, заявку на приобретение новой трости вы можете подать в ноябре этого года, - подробно разъясняет Алиса.

НОВАЯ ДОСТУПНАЯ СРЕДА

- Сегодня цифра, то есть электронные сервисы, позволяют нам жить совершенно по-другому, в другой среде. Министерство труда сделало программу «Доступная среда» для людей с инвалидностью: когда появились пандусы, лифты, появилась возможность двигаться. Теперь встает следующий вызов: доступная среда в получении информации, государственных услуг, интернет-услуг. Для этого мы запускаем проект «Социальный навигатор», - рассказал председатель Фонда социального страхования (ФСС РФ) Андрей Кигим, выступая на открытии конференции в Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ).

Гостям и участникам показали презентационный ролик, где одновременно с «Социальным навигатором» демонстрируется работа еще одного нового сервиса (пока он работает в тестовом режиме) - голосового электронного помощника для слабовидящих людей на базе универсального голосового сервиса Яндекса «Алиса» (см. выше).

ДЕНЬГИ ПЛЮС ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Электронные сервисы дают возможность получить практически любую информацию, отмечают эксперты. Планируется, что «Социальный навигатор» будет удобен в самых разных жизненных ситуациях (см. «Будь в курсе»). Разрабатываются и другие сервисы. Важно найти правильный подход, грань, когда человек защищен, а государство и бизнес его обслуживают, пояснил глава ФСС. «Всегда нужно помнить: сейчас при появлении новых сервисов, тех же агрегаторов службы такси и прочих, потребитель может столкнуться с недобросовестностью, отказом исполнять заказ, браком. В нашем же случае все услуги обязано обеспечить государство. Поэтому, если мы делегируем бизнесу оказание этих услуг, то принимающая сторона должна понимать - государство не может делегировать только деньги, оно может передать средства только вместе с ответственностью. Чтобы потребитель государственных услуг был надежно защищен», - подчеркивает Андрей Кигим.

В то же время Фонд соцстраха предлагает всем неравнодушным людям принять участие в контроле за госзакупками самого ведомства и его региональных отделений. Для этого запущен еще один цифровой проект - «Открытый контракт». С этого года в интернете появился бесплатный информационный ресурс (по адресу https://fss.ru/), где в свободном доступе и заблаговременно, то есть еще до заключения контрактов на госзакупки, размещаются данные о закупочной деятельности ФСС и его отделений. Посетители портала могут заранее изучить проекты технических заданий, требования к участникам закупок и критерии оценки заявок предпринимателей

и компаний. А у зарегистрированных пользователей дополнительно будет возможность напрямую поучаствовать в общественном обсуждении конкурентных процедур, направляя в фонд вопросы, замечания и предложения через личный кабинет на сайте.

ЭКЗОСКЕЛЕТЫ, КНОПКА ЖИЗНИ И КАРДИОРИТМ

Участники конференции представили различные социальные электронные стартапы. Среди них в том числе:

• Электронный переводчик для глухих людей «Сурдоонлайн». Это мобильное приложение, которое позволяет в любой момент соединиться с оператором-переводчиком жестового языка с поминутной тарификацией.

• «Экзоатлет» - представители этого стартапа создают экзоскелеты для людей с инвалидностью, позволяющие восстанавливать двигательные навыки после травм позвоночника в ранний период, а также улучшать состояние организма путем тренировок, если человек парализован долгое время. Сейчас разрабатывается новый проект: экзоскелет для работы на производстве, который позволит снизить риск одной из самых распространенных травм спины (радикулопатии).

• Проект «Кнопка жизни» - это система вызова экстренной помощи. Изначально она рассчитана на детей и пожилых людей, но также могла бы быть полезна людям с инвалидностью, отметили специалисты.

• «Кардиоритм» - сервис для контроля за сердечно-сосудистой системой с помощью мобильных устройств снятия ЭКГ и оперативной диагностики удаленным кардиологом. Этим сервисом могли бы пользоваться как люди с инвалидностью, так и работодатели для профилактики производственного травматизма.

БУДЬ В КУРСЕ

Как работает социальный навигатор

Этот сервис содержит подробную информацию обо всех государственных социальных услугах, которые оказывает фонд: семьям с детьми, людям с инвалидностью, пациентам (оплата больничных), пострадавшим на производстве. «Социальный навигатор» - бесплатное мобильное приложение, сейчас оно находится в стадии тестирования, его можно скачать с сайта sn.fss.ru и установить на смартфон с операционной системой Android версии 4.4 и выше.

Открыв приложение, вы увидите, что информация поделена на крупные тематические блоки: материнство, временная нетрудоспособность, инвалидность, льготные категории граждан и др. В дальнейшем с помощью «Социального навигатора» также можно будет получать подробную информацию о работе и расположении наиболее важных социально значимых объектов; взаимодействовать с сервисами по получению технических средств реабилитации; отслеживать очередь на получение санаторно-курортного лечения; получать консультации специалистов фонда через единый сервис подачи обращений.

В сентябре 2018 г. официально объявлен запуск пилотного проекта по тестированию «Социального навигатора» в Санкт-Петербурге, а в скором будущем он заработает по всей стране.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Нам важна информация в нужное время»

- В России действует программа «Доступная среда» (для людей с инвалидностью. - Ред.), это создание физической доступности. Но теперь нужно сделать следующий шаг, чтобы все знали, где находится тот или иной пандус, другие средства доступа, - отметил на конференции председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. - Сейчас информационные технологии как раз позволяют через различные стартапы, мобильные приложения помочь человеку найти нужную информацию в нужное время. Особенно важна электронная карта доступности, которую мы развиваем. Она направлена не только на то, чтобы показать людям с инвалидностью, где находятся доступные объекты. Те, кто регистрируется на нашем портале «Карта доступности», также получают уникальную возможность просвещения, учатся понимать, что такое доступная среда для инвалидов на колясках, для слепых, для глухих. И еще было бы очень важно сделать сервис доступных станций метро.