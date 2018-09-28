Дико! Смешно! Самые забавные фотографии мира дикой природы в 2018 году

СЕГОДНЯ 15:48 2018-09-28T18:44:02+03:00

Я не орнитолог, но даже мне ясно, кто здесь жена. (Кристофер Шлаф «Кажется, медовый месяц закончился...»). Сайт конкурса: comedywildlifephoto.com

В третий раз проходит самый смешной фотографический конкурс на планете - «Забавный мир дикой природы». И с каждым годом все больше убеждаешься, что звери умеют смеяться, улыбаться, шутить и прикалываться не хуже, чем люди, которые их снимают.

К Волочковой приходит именно такая белочка. (Гирт Вегген «Растяжка»). Сайт конкурса: comedywildlifephoto.com

Из тысячи фотографий жюри со слезами на глазах - сначала от смеха, а потом от печали, что слишком много хороших фото приходится отметать, - выбрало 41 снимок. А мы - с теми же слезами по тому же поводу - отобрали из них одиннадцать самых веселых, чтобы поделиться с вами.

Сборная Африки по греко-римской борьбе готовится к Олимпиаде (Сергей Савви «Марсианское танго»). Сайт конкурса: comedywildlifephoto.com

Но если вам хочется посмотреть побольше снимков, а тем более проголосовать за лучшие, на ваш взгляд, посетите сайт конкурса comedywildlifephoto.com.

Дорогой, ты идешь со мной на шопинг? С р-р-радостью, до-р-рогая!) (Муриэль Векиманс. «Счастье»). Сайт конкурса: comedywildlifephoto.com

Ну а кроме того вы можете найти альбом с победителями прошлых лет на amazon.com.

Последняя ягода малины была явно лишней. (Даниэль Д'Эрмо «Бурый медвежонок»). Сайт конкурса: comedywildlifephoto.com

Джонатан Айриш «Безопасное вождение». Сайт конкурса: comedywildlifephoto.com

Лука Вентури «Танцы с медведями». Сайт конкурса: comedywildlifephoto.com

Мэри МакГован «Пасуй! Ловлю!». Сайт конкурса: comedywildlifephoto.com

Марин Тофт «Не сегодня! Голова болит». Сайт конкурса: comedywildlifephoto.com

Майкл Уоттс «Танго». Сайт конкурса: comedywildlifephoto.com

Рои Галитз «Фотограф в дикой природе». Сайт конкурса: comedywildlifephoto.com

КСТАТИ

C 1 октября стартовал не менее популярный, хотя и гораздо более молодой, фотоконкурс, который проходит в России под эгидой РГО. Он называется «Самая красивая страна», и участвовать в нем может любой житель планеты. Одно лишь условие - чтобы фотография была сделана на территории РФ. Как поучаствовать и куда присылать фото, читайте на photo.rgo.ru

А кроме того, есть и еще один конкурс имени легендарного журналиста «КП» Василия Пескова, что мы проводим в рамках нашего «Окна в природу». Свои фото вы можете присылать на адрес sazonov@kp.ru

Книжная коллекция Василия Михайловича Пескова

При поддержке Русского географического общества

«КП» выпустила полное собрание сочинений В. М. Пескова. Трогательные очерки и уникальные авторские фотографии собраны в великолепно изданные альбомы, приобрести которые можно в фирменных магазинах «Комсомолки» или заказать в интернет-магазине shop.kp.ru.