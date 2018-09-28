«Исключения есть всегда»: Дмитрий Харатьян рассказал, почему он не боится провала новых «Гардемаринов»

СЕГОДНЯ 19:50 2018-09-28T19:50:32+03:00

Актер признался, что много лет ждал продолжения, которое, как выяснилось, задумывалось еще в 90-е годы

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Народный артист России снялся почти в сотне фильмов, но ничто не смогло перебить его успех 30-летней давности. 58-летнего Дмитрия Харатьяна по-прежнему называют гардемарином. И он не обижается, скорее наоборот. Поэтому абсолютно неудивительно, что в новых «Гардермаринах» Светланы Дружининой актер снимается в первых рядах. В то время, как об участии второго главного гардемарина страны Сергея Жигунова нигде не заявляется.

Дмитрий Харатьян рассказал о съемках в продолжении знаменитого телефильма на закрытии кинофестиваля «Евразийский мост» в Ялте. Актер и его супруга Марина Майко прилетели на это кинособытие в качестве ведущих.

- Ну конечно я буду участвовать! - отозвался артист в ответ на вопрос о съемках в «Гардемаринах-4». - Мы давно ждали. Уже давно был написан сценарий. А идея возникла, наверное, сразу после третьей части еще в 90-х годах. Но потом было безвременье, потом были трудности, потом у Светланы Сергеевны были другие фильмы. Но вот наконец-то дошли руки, нас, наш проект поддержало государство, министерство культуры.

Долгожданные съемки начались 25 августа 2018 года.

- Как вам сценарий? Устраивает?

- Меня устраивает вообще все, что делает Светлана Дружинина. Она наш классик, она — мэтр отечественного кинематографа. Сценарий любопытный, интересный, он прошел экспертную комиссию Фонда кино и получил право на существование, был утвержден, получил право на подготовительный период, но потом дело остановилось на несколько лет и вот сейчас процесс создания этого фильма возобновился. Уже были первые съемочные дни, уже скоро в октябре в Крыму будет сниматься продолжение этой картины. А основная масса эпизодов будет сниматься в следующем году. И события на Мальте тоже, скорее всего, будут сниматься в Крыму. Потому что здесь прекрасная натурная площадка на все времена, начиная с истории возникновения российского кинематографа.

- Нет ли страха сниматься в продолжении?

- Страха нет давно уже никакого. Да, да, всегда начало лучше, чем продолжение, сиквелы обречены на неуспех и так далее. Но мы можем вспомнить «Ветхий завет» и «Новый завет». И тут можно поспорить что из них важнее и по каким принципам весь христианский мир сейчас живет. Или «Алису в Зазеркалье» и «Алису в Стране чудес», что раньше, что лучше, что хуже и так далее. Есть исключения всегда. Исключения, собственно, правила подтверждают. Поэтому мы надеемся на лучшее. Понятно, что это другая история. Поэтому, кстати, и называется «Другая история». Если в предыдущих фильмах главными героями были, конечно же, гардемарины, то здесь уже на первый план выходят их дети. Там же еще и Боярский оживает, как же без него? Как Конан Дойл без Шерлока Холмса, так и «Гардемарины», можно сказать, без Брильи невозможны. В любом случае, зрителей ждет что-то яркое, интересное. Наверное, другое, но тем не менее, те воспоминания, ожидания, что важно, надеюсь, что будет оправданы.

Михаил Боярский снова сыграет шевалье де Брильи. Даже несмотря на то, что во второй части («Виват, гардемарины!») его герой погиб. Фото: Пресс-служба фильма

- Разумеется, ведь там вместе с вами будет Анна Семенович.

- Откуда вы это берете? Это вообще не про нас.

Между тем, 38-летняя певица, телеведущая и актриса сама рассказывала в соцсетях о том, что прошла кастинг в «Гардемарины-4».

ann_semenovich Маленькой девочкой я с замиранием сердца смотрела легендарный фильм Гардемарины вперёд. Кто бы мог подумать , что я буду сама играть в Гардамаринах -4 !!! Моему восторгу и радости нет предала

- Мы не были в одно время на кастинге, вот Дмитрий, видимо, был не в курсе, что я тоже снимаюсь в «Гардемаринах», - объяснила Анна Семенович.

- Конечно, такое количество актеров играет в этой огромной картине. Я сама до сих пор не знаю, кто там будет сниматься из артистов окончательно. Я недавно с Дмитрием разговаривала и он сказал, что безумно рад, что я буду сниматься, а также он уверен, что со мной рейтинг у фильма будет еще больше.

КСТАТИ

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Департамент по кинематографии при Министерстве культуры РФ наконец-то согласился выделить деньги на съемку продолжения отечественного кинобренда - «Гардемарины-4». «Комсомолка» позвонила режиссеру Светлане Дружининой поздравить со стартом проекта. (подробности)