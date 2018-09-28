СЕГОДНЯ 21:45 2018-09-28T21:43:30+03:00

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Пока МЧС рассылало в пятницу очередные смс с предупреждением о плохой погоде, в резиденцию посла США в Москве стекались многочисленные гости - Джон Хантсман отмечал первый год работы в России.

- Рад вас видеть, - приветствовал он публику на русском языке. - Я узнал эту фразу от своего учителя - посла Германии Рюдигера фон Фрича. Сегодня ровно год как я занял должность посла. Америка - нация, которая продвигает инновации и музыка - не исключение. Эксперименты и синтез - ключевые элементы нашей культуры. Надеюсь, что это выступление вдохновит на преодоление барьеров и взгляд на вещи с других сторон. Этот музыкальный коллектив - пример нашего инновационного подхода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/670960" frameborder="0"></iframe> Американский посол отметил год в Москве под микс Леди Гаги и Вивальди.Елена ЧИНКОВА

Струнный квартет Well-Strung - действительно уникальный коллектив. Четверо молодых музыкантов исполняют на струнных кавер-версии от Queen и Бритни Спирс до Баха и Россини. Причем накладывая их друг на друга. Самые громкие аплодисменты же сорвал невероятный микс "Папарацци" Леди Гаги и "Зимы" Вивальди.

Квартет уже выступал перед Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, в Ватикане и на других именитых площадках. У российского зрителя тоже уже был шанс познакомиться с инновационным творчеством - американцы во время своего первого визита в нашу страну выступили в Петербурге и в Москве.