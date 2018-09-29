2018-09-29T00:45:36+03:00
Спорт

Владимир Гомельский: Когда игрокам сказали, что пить, как раньше, они уже не смогут, те ответили: «Мы постараемся»

З0 лет назад сборная СССР по баскетболу выиграла «золото» на Олимпиаде в Сеуле
Павел САДКОВ
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Сеул, 30 сентября 1988 года. Сборная СССР по баскетболу - победитель олимпийского турнира. Фото: Валерий ЗУФАРОВ, Игорь УТКИН/Фотохроника ТАСССеул, 30 сентября 1988 года. Сборная СССР по баскетболу - победитель олимпийского турнира. Фото: Валерий ЗУФАРОВ, Игорь УТКИН/Фотохроника ТАСС
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Благодаря «Движению вверх» многие поняли, что баскетбол по зрелищности и динамике ничуть не уступает футболу и хоккею. Популярный фильм рассказывал о победе наших на Играх в Мюнхене в 1972 году, но была и еще одна, не менее яркая - в Сеуле в 1988-м. Главным тренером тогда был Александр Гомельский, легендарный Папа, сын которого Владимир Гомельский стал гостем Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

- Владимир Александрович, уже отметили Сеул-1988?

- Участники той золотой команды, игроки и врач, и я тоже, собрались и отметили юбилей в Вильнюсе, а до этого в поместье Шарунаса Марчюлениса. 30 лет прошло. Они взрослые состоявшиеся люди. У всех семьи, дети. Но как они радовались встрече! Троих уже нет. Сокк по уважительной причине не доехал. Его вновь назначили тренером сборной Эстонии, и в эти дни у него был матч. Эта команда - братья, они по-прежнему семья. Совершенно не зря МОК признал эту сборную лучшей командой ХХ века. Сколько историй вспомнили за этими столами. И столько тостов, сколько мы сказали друг другу… Врач команды Василий Антонович Авраменко в первый день закричал: «Ребята, вы же стали на тридцать лет старше. Вы столько выпить уже не можете». Они сказали: «Но мы постараемся».

Нам вручили перстни, на которых написано «Сеул-1988» и в двух местах олимпийские кольца. Я получил перстень под номером 1 - за папу.

- Что посоветуете посмотреть на Кубке Гомельского, который пройдет в выходные?

- Приятно, что турнир проходит уже в 11-й раз и всегда на высоком уровне. «Олимпиакос» приехал с новым главным тренером - Дэвидом Блаттом. Очень интересно посмотреть на «Эфес Пилсен». Там три игрока из США, которых очень хвалят сами американцы, что просто так не бывает. В УНИКС пришли новые баскетболисты. Но для меня самое важное - посмотреть на четырех новичков ЦСКА.

Владимир Гомельский на Радио «Комсомольская правда» рассказал о том, как сборная под руководством его отца выигрывала «золото». Фото: Евгения ГУСЕВА

Владимир Гомельский на Радио «Комсомольская правда» рассказал о том, как сборная под руководством его отца выигрывала «золото».Фото: Евгения ГУСЕВА

НЕ ПРОПУСТИ!

Кубок Гомельского пройдет в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА. Финал соревнований состоится 30 сентября, спустя ровно 30 лет после победы наших в финале Сеульской Олимпиады над Югославией.

Расписание матчей

29 сентября

«Олимпиакос» (Греция) - «Эфес Пилсен» (Турция), 16.00

ЦСКА - УНИКС, 19.00

30 сентября

Матч за 3-е место, 16.00

Финал, 19.00

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