2018-09-29T15:19:50+03:00
Телевизор

Первая медаль Розы Сябитовой. За ВДВ

Популярную телеведущую наградили за участие в акции «Первый в армии»
Павел САДКОВ
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Звезды и друзья канала, собравшись вместе с утра пораньше, отправились в Рязань, в гости к десантникам.Звезды и друзья канала, собравшись вместе с утра пораньше, отправились в Рязань, в гости к десантникам.Фото: Павел САДКОВ
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Если вы типовая жертва социальных сетей, то, конечно, не могли не заметить очередной аномалии. Десятки звезд разной весовой категории в минувшие сутки массово выставляли свои фото с автоматами, в БМП, на танках, в шлемах и даже с парашютными стропами в руках. Наш шоу-бизнес, безусловно, строит планы по завоеванию мира, но неужели при помощи оружия?

Не волнуйтесь. Никто не рискнет всерьез вооружать героев сцены, королей микрофона и обладателей сценического таланта. Все эти люди стали участниками акции «Первый в армии». Звезды и друзья канала, собравшись вместе с утра пораньше, отправились в Рязань, в гости к десантникам. В знаменитое Рязанское Гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени Василия Филипповича Маргелова. Забегая вперед – к концу дня это не самое емкое название, как и аббревиатуру РВВДКУ абсолютно все гости произносили без запинки, вне зависимости от степени усталости. Училищу, кстати, в этом году исполняется 100 лет – ну как не поздравить?

Три автобуса и вертолет, набитые участниками акции, проникли на территорию училища и тут же попали в водоворот армейских страстей. Фото: Юрий Феклистов

Три автобуса и вертолет, набитые участниками акции, проникли на территорию училища и тут же попали в водоворот армейских страстей. Фото: Юрий Феклистов

Обычно такие вылазки телевизионщиков называют звездным десантом. Тут, конечно, от такой терминологии аккуратно воздерживались. Три автобуса и вертолет, набитые участниками акции, проникли на территорию училища и тут же попали в водоворот армейских страстей. Для начала всех приехавших заботливо рассадили на разные единицы боевой техники, и вывезли на плац под приветственные крики стоящих в каре будущих офицеров.

Без всякой охраны Сергей Безруков, Игорь Угольников и Леонид Якубович. Стоят, обсуждают уровень боеготовности воздушно-десантных сил. Фото: Павел САДКОВ

Без всякой охраны Сергей Безруков, Игорь Угольников и Леонид Якубович. Стоят, обсуждают уровень боеготовности воздушно-десантных сил.Фото: Павел САДКОВ

На трибуне – высокие чины и Леонид Якубович. Награждения, добрые слова и передача копии парадного мундира В. Ф. Маргелова в музей училища.

Выступление оркестра, демонстрация умений роты парадного караула, прохождение зоны препятствий и исполнение хором песни «Мы русские». Звезды ТВ и шоу-бизнеса то ли от всего увиденного то ли от прохладной погоды стояли неподвижно и активно аплодировали.

На радость училищу и простым рязанцам звезды бродили толпами и порой их концентрация доходила до зашкаливающих значений. Вот, например, без всякой охраны Сергей Безруков, Игорь Угольников и Леонид Якубович. Стоят, обсуждают уровень боеготовности воздушно-десантных сил. Рядом, скромно сжимая телефоны в руке, стоят в надежде на фото офицеры и курсанты. Дети-юнармейцы и просто дети тоже посматривают когда можно сфоткаться с приезжими монстрами. Стандартная, по сути ситуация. Звезды из Москвы. Робкие провинциалы. Вдруг шепоток, оживление, и тройка супер персон теряет всеобщее внимание. Появление Владимира Шаманова, легенды десанта, мгновенно меняет диспозицию. Конечно, ткнуться к нему с банальным селфи никто не решается, но поприветствовать, постоять рядом, или пристроиться недалеко во время общего фото – уже честь. В столице десантных войск по популярности у этого человека, похоже, нет равных. Сам в недавнем времени командующий воздушно-десантными войсками, похоже, этим вниманием несколько тяготится и после серии групповых фото уходит на заранее подготовленные позиции.

Особой популярностью пользовался местный напиток «Мельдоний» Фото: Павел САДКОВ

Особой популярностью пользовался местный напиток «Мельдоний»Фото: Павел САДКОВ

А гостей продолжили знакомить с армейским бытом. Тренажеры всех мыслимых и немыслимых видов, труба в 21 метр глубиной, для подготовки водолазов, аэротруба, симулятор для прыжков с парашюта, стрельбище, настоящие учения с участием пехоты и боевой техники… И так голова кругом, а звезды еще и сыграли с десантниками в футбол и волейбол (проиграв и там и там), пели, что-то рассказывали и показывали…

Закончился вечер всеобщими здравницами, вручением подарков и застольем, на котором особой популярностью пользовался местный напиток «Мельдоний» (довольно крепкий напиток с эмблемой 100 лет РВВДКУ). Медаль «За укрепление боевого сотрудничества» вручили нескольким организаторам и участникам акции, в том числе Юлии Барановской, Андрею Бахметьеву и Розе Сябитовой.

Обычно такие вылазки телевизионщиков называют звездным десантом. Фото: Юрий Феклистов

Обычно такие вылазки телевизионщиков называют звездным десантом. Фото: Юрий Феклистов

- Моя первая медаль, - радостно отчиталась всенародная сваха, весьма, как выяснилась, популярная в армии, - всегда просто хотела то замуж выйти, то детям семейное счастье устроить, то людям с этим помочь. Но выяснилось, что так и боевое сотрудничество укрепляю.

Уже стемнело, когда автобусы с участниками акции «Первый в армии» под выстрелы салюта оставили училище. Конечно, армейцы не нуждаются в благотворительности. В уставе едва ли есть что-то про сентиментальность. Но, хочется верить, три автобуса людей из другого мира хоть немного развеселили строгих офицеров и добросовестных курсантов.

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