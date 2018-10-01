2018-10-01T16:15:22+03:00
Телевизор

Сериалы канала "Домашний" в новом сезоне: суррогатная мать встретилась с ребенком и другие истории до слез

Канал «Домашний» снял к телесезону 42 сериала. Вот пять, которые особенно жалко пропустить
Антонина ВЕТКИНА
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На «Домашнем» планируют показать аж 42 сериала собственного производстваНа «Домашнем» планируют показать аж 42 сериала собственного производства
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Пока большие каналы медленно, но верно теряют аудиторию, маленькие уверенно растут. Эта общемировая тенденция, никакого особого пути у российского ТВ тут нет. За нишевым телевидением будущее, да и настоящее, пожалуй, тоже. Публика все охотнее разбредается по тематическим кнопкам, теперешнее телевидение - это как любимый журнал совсем недавно. Женский канал — одна из самых очевидных таких ниш, и у нас ее давно оккупировал «Домашний». Именно там, например, показывали легендарный сериал «Великолепный век», над которым в России искренне плакали женщины и от души ржали мужчины (естественная реакция на очень уж специфичный и бесхитростный продукт турецкой сериальной индустрии).

Но в этом эфирном гетто «Домашнему» стало тесно. Канал явно хочет переманить на свою сторону еще больше женщин и начинает в сезоне 2018-2019 настоящую сериальную экспансию. Так, на «Домашнем» планируют показать аж 42 сериала собственного производства (а в 2016-м, например, их было всего четыре). Вот самые многообещающие из них.

«Мама»

Вера Субботина переезжает из Санкт-Петербурга в Москву Фото: кадр из фильма

Вера Субботина переезжает из Санкт-Петербурга в МосквуФото: кадр из фильма

Учительница Вера Субботина (Юлия Мельникова) переезжает из Санкт-Петербурга в Москву, где устраивается работать в лицей. Там она узнает, что мама ее ученицы Кристины Надя (Марина Дровосекова) - та самая женщина, для которой она 15 лет назад родила дочь суррогатным образом. Вера хочет уехать, чтобы избежать неизбежного этического конфликта, но Надя уговаривает ее остаться и помочь ей наладить отношения с Кристиной, которая успела вырасти в трудного подростка.

Ситуацию усугубляет тот факт, что муж Нади Кирилл (Павел Трубинер) был когда-то предметом воздыханий Веры. Когда она его увидела вновь, в ее отжившем сердце все, разумеется, все ожило. Плюс в сюжет вплетена еще одна тайна, про который создатели заранее не говорят.

Одну из ролей сыграла участница шоу «Голос» Мариам Мерабова - она же записала песню для этого сериала.

16 серий.

Режиссер: Гузэль Киреева.

Также снимались: Борис Щербаков, Галина Польских, Юлия Куварзина, Анна Попова, Валерия Шкирандо.

«Мелодия любви»

Помимо полнометражных проектов, «Домашний» вводит в моду на 4-серийные мини-сериалы: яркие, но короткие истории, которые можно посмотреть за одну неделю.

Дина (Ольга Филимонова) работает секретаршей в крутой фирме, получает отличную зарплату и с презрением относится ко всем, кто не так успешен, как она. Ее «фи» однажды удостаивается уличный музыкант Игорь (Андрей Чадов). Разумеется, судьба устроила Дине проверку на вшивость: она теряет работу, устраивается на новую, где ее начальником оказывается как раз Игорь, который на самом деле успешный бизнесмен. А дальше там такая любовь…

4 серии.

Режиссер: Наталья Углицких. Также снимались: Роман Полянский, Евгения Ярушникова, Екатерина Мельник, Алина Алексеева, Варвара Назарова.

«5 лет спустя»

Архитектор Лиза (Марина Денисова) просыпается в больнице и вспоминает, что на дворе 2013 год, она неудачница и полунищая мать-одиночка. Но окружающие ее быстро убеждают, что на самом деле уже 2018-й, она богата, у нее любимый мужчина, огромный дом и собственная фирма. Лиза по крупицам восстанавливает события пяти лет, которые выпали у нее из памяти, и с ужасом осознает, какова была цена ее успеха. Прекрасна ли ее новая жизнь или лучше все осталось по-старому, как в 2013-м?

В сериале снимается юная актриса Ирина Уханова, ведущая программы «Ревизолушка» на «Пятнице!».

4 серии.

Режиссер: Наталья Углицких. Также снимались: Александр Рагулин, Тимофей Каратаев.

«Второе дыхание»

Зоя оказалась побойчее Фото: кадр из фильма

Зоя оказалась побойчееФото: кадр из фильма

Две сестры-близняшки - Маша и Зоя, полюбили одного парня. Зоя оказалась побойчее, дело до свадьбы дошло. А Маша оказалась завистливая дрянь: порвала паспорт сестры. Тогда Зоя взяла Машин паспорт. С ним и погибла в ДТП в месте с женихом… А по документам получилось, что Маши больше нет.

И тогда Маша решила прожить жизнь Зои. Замуж вышла, родила. Былое уж забылось. И тут прошлое напомнило о себе… Леденящая, в общем, история.

Количество серий: 4

Режиссер: Дмитрий Магонов. В ролях: Светлана Смирнова-Марцинкевич, Андрей Фролов, Родион Галюченко, Любовь Руденко.

«Женский доктор-4»

Короткие сериалы - это прекрасно, но бесконечные истории, которые зрители беззаветно любят - настоящий подарок для любого канала.

Действие четвертого сезона разворачивается в новой клинике, которую основал профессор Климов. В истории появляется новый врач, который с ходу станет эпицентром событий и интриг. Профи экстра-класса, он помогает женщинам в самых тяжелых родах, а вот, сам пока одинок. Но это ненадолго, конечно: его ждет любовь, ради которой придется преодолеть немало препятствий.

40 серий.

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