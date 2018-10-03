Топ-5 интересных фактов о «Русском лото»: с чем у россиян ассоциируется легендарная лотерея

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-02T23:51:58+03:00

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В октябре исполняется 24 года самой известной телелотерее в России — «Русскому лото». Уже много лет каждое воскресенье лотерейное шоу выходит в эфир на канале НТВ. Неудивительно, что согласно опросам, о «Русском лото» знают почти все: от мала до велика. Эта лотерея является не только самой узнаваемой, но и самой популярной — ее билеты покупают почти 40% всех участников отечественных лотерей. Так что титул всенародно любимой неоспорим.

Данные исследования компании GfK показывают, что среди почитателей этого занимательного вида досуга чуть больше женщин, чем мужчин, но разница несущественна – всего 53% против 47%. В остальном портрет среднестатистического участника лотереи «Русское лото» достаточно конкретен, это человек серьезный: работающий, семейный и образованный — почти половина из принявших участие в исследовании имеет «корочку» вуза.

Конечно, за время экранной жизни лотереи ее участники менялись, взрослели, стали другими их образ жизни, ценности и представление о достатке и благополучии. Да что там, за 24 года сменилась целая эпоха, изменились страна. Но все это время лотерея «Русское лото» остается всенародной любимицей. Для кого-то это традиции и память детства, для кого-то – шанс испытать судьбу и стать миллионером.

Редакция «КП» решила опросить прохожих на улицах городов и задать простые вопросы: что вы знаете о «Русском лото» и какие ассоциации чаще всего приходят на ум, когда слышите это название? Наши корреспонденты собрали наиболее распространённые ответы и попросили представителей современных государственных лотерей дополнить их занимательными подробностями.

Воспоминание детства

«Помню, когда я была маленькой, мы всей семьей смотрели телевизор по воскресеньям. Старшие заранее покупали билеты и мы, дети, сначала искали в телепрограмме название передачи, а потом ждали, когда же она начнется».

Действительно, эту еженедельную передачу многие помнят из детства. Как правило, это были именно семейные посиделки у экрана, поэтому и лотерею связывают с семейными традициями: когда-то участвовали бабушки и дедушки, а теперь билеты покупают сами, чтобы со своими детьми каждое воскресенье включать телевизор и ждать результатов тиража.

Интересные факты. Первый выпуск «Русского лото» вышел в эфир 16 октября 1994 года в 11:15 на канале РТР. Программу придумала группа талантливых энтузиастов, ставших впоследствии известными продюсерами и режиссёрами. Проект был полностью оригинальным, созданным с нуля, хотя в то время эфир был заполнен «кальками» самых разных западных шоу.

Отличала российскую задумку ее универсальность: это был не просто «живой» ТВ-розыгрыш, а симбиоз развлекательной и обширной культурно-познавательной программы. Здесь выступали и именитые, и только начинающие звезды, разыгрывались исторические сценки, а во время пауз зрители могли узнать об интересных событиях с привязкой к номеру тиража.

Проект оказался чрезвычайно удачным, а успех поистине головокружительным. Уже через год после появления шоу на экранах его рейтинги были так высоки, что попасть в очередной выпуск, вытащить одно из «счастливых» чисел или выступить с номером, мечтали многие известные люди. А с новым, 1996 годом вслед за президентом Борисом Ельциным зрителей поздравил ведущий шоу — Михаил Борисов — и провёл праздничный тираж. Тогда это никого не удивило — для всей страны Михаил Борисович был настоящим Дедом Морозом с подарками.

Усатый дядька в жилете

«Передачу вел веселый дядька, с усами и в жилетке. Я его еще с тех времён помню. Он и сейчас ведет. Когда удается вовремя включить телевизор, смотрю — очень весело и интересно».

Михаил Борисов и правда одна из самых узнаваемых персон российского телевидения. Он является одним из авторов проекта «Русское лото» и его бессменным ведущим на протяжении всех 24 лет. За это время не раз менялись его соведущие, но главное лицо всероссийской лотереи остается неизменным.

Интересные факты. По словам Михаила Борисовича, узнаваемость в свое время даже мешала сниматься в кино – режиссеры отмахивались: внешность успела «слиться» с передачей. Но это не помешало сделать ему карьеру не только на телевидении, но в кино, в театре и на преподавательской стезе. Будучи завкафедрой двух театральных вузов, он взрастил немало знаменитых актеров.

Кстати, в первое время существования передачи на эту роль пробовались многие, но именно Борисов больше всего подошел под формат шоу — и темпераментом, и чувством юмора, и внутренним обаянием. А жилетка и бабочка сразу стали неотъемлемой частью его костюма. Авторы программы посчитали, что это создаёт колоритный образ – эдакого балагура-затейника.

Любопытно, что за годы существования проекта Михаил Борисов ни разу не пропустил съемки и не покидал столицу больше чем на 4 дня — не позволяет эфирная сетка. Одна из его любимых историй связана с выездным тиражом в Норильске, где из-за непогоды пришлось задержаться. Через несколько дней в студии должна была состояться очередная съемка. Пропустить ее было никак нельзя, и тогда решено было устроить прямой телемост со столицей. Это был единственный раз, когда Борисов не пришел в студию.

Мешок и бочонки

«Для меня «Русское лото» — это деревянные бочонки с числами, их из мешка достает ведущий. Вроде многое поменялось в передаче, а ведущий и бочонки все те же».

Бочонки и мешок – главные атрибуты передачи и самого процесса розыгрыша. Это очень старая русская традиция: еще наши прадеды вырезали из дерева бочонки с цифрами и клали в мешок, откуда выбранный ведущий с шутками и прибаутками доставал выигрышные номера. Национальная традиция продолжилась и в советские времена, когда на полках появились наборы «Русского лото».

Интересные факты. Все участвующие в розыгрыше телепередачи бочонки — а их всего 90 штук – идентичны по размеру и весу. Бочонки сделаны из натурального бука, высота каждого — 5 см, так что весь мешок весит более 10 кг. Как шутит Михаил Борисов, за все прошедшие тиражи он поднял столько веса, что мог бы вручную перегородить Енисей или построить ГЭС.

Неизменный вес и размер бочонков – гарантия их равномерного перемешивания ведущим. Все бочонки герметичные, номер сверху полностью залит лаком, поверхность абсолютно гладкая. Поэтому на ощупь цифры не опознать и не разглядеть – перемешивание в мешке происходит вслепую. Это минимизирует человеческий фактор.

Весь процесс розыгрыша проходит абсолютно прозрачно и наглядно, мешок находится постоянно в поле зрения камеры, к нему не должен прикасаться никто, кроме ведущего. Если в студию приходит гость, то зрители следят за тем, как он достает бочонки.

Между съемками мешок и бочонки хранятся в специальном сейфе: он опечатывается, а ключи отправляются в другой сейф.

Гуси-лебеди и барабанные палочки

«Помню, что в передаче все выпавшие номера имеют свое название, такое шутливое, народное, что ли. Вот не просто 22, а «гуси-лебеди» — и легко запомнить, и смешно».

Крылатые выражения Михаила Борисова помнят многие телезрители. Большинство из них связано с обозначением выигрышных номеров. Эти «заводилки» ведущий помнит еще с детства, когда сам играл в старое доброе лото. По его словам, каждое лето родители ездили с ним на дачу и брали с собой два, а то и три набора бочонков.

Интересный факт. Народные названия бочонков, доставшиеся нам в наследство от предков, не нуждаются в переводе: «Вот дед, сколько ему лет?», «Два притопа, три прихлопа», «Гуси-лебеди», «Барабанные палочки». Это хорошо узнаваемые номера 90, 23, 22 и 11.

За время работы Михаила Борисова к уже существующим народным прибауткам прибавились новые. Какие-то он придумывал сам, какие-то присылали зрители. Ведущий даже объявлял конкурс на различные названия бочонков: чтобы это было не банально, легко запоминалось. По признанию Михаила, среди вариантов, коих было множество, встречались и неприличные.

Кстати, число «24» на лото-сленге звучит как «День и ночь – сутки прочь». Так что поднимая бокал за свое детище (а Михаил Борисов именно так и относится к передаче, которой посвятил почти четверть века), ведущий наверняка произнесет тост с этой фразой-кричалкой.

Пенсионерка-миллионерша

«Пенсионерка из какого-то села выиграла огромную сумму в эту лотерею. Стала в одночасье богатой и знаменитой – о ней много писали газеты».

На сегодняшний день рекордным выигрышем остается приз пенсионерки из Воронежской области Натальи Власовой, которая в ноябре 2017 года увезла с собой из Москвы, куда ее пригласили на вручение джекпота, чуть более полумиллиарда рублей.

Интересные факты. Впрочем, за все время существования передачи счастливчиков было немало. Только за последние пять лет лотерейными миллионерами благодаря «Русскому лото» стали более 1 000 участников, а выигрыши от 100 000 до 1 миллиона рублей достались почти 5 500 жителей нашей страны.

Количество счастливчиков от года к году только растет. С октября 2017 по октябрь 2018 года общая сумма выигрышей составила более 8,3 миллиарда рублей. За это время «Русское лото» подарило стране 45 миллионов счастливых обладателей призов, 422 россиянина стали миллионерами, а еще почти три тысячи человек выиграли от 100 000 до 1 миллиона рублей.

За то время, что существует «Русское лото», уже сотни тысяч поклонников доброй традиции стали обладателями не только денежных призов, но и квартир, автомобилей, домов. И этот год, согласно статистике, будет еще более щедрым – ведь количество проданных билетов только растет.

Отметить день рождения любимой лотереи лучше всего просмотром праздничных телетрансляций «Русского лото», которые состоятся 14 и 21 октября на телеканале НТВ. 500 миллионов рублей и 100 автомобилей ждут поклонников всенародной лотереи. И возможно, именно ваше имя пополнит список победителей легендарного «Русского лото» и войдет в историю российских государственных лотерей.