Огонь Зимней универсиады-2019 в руках волонтеров
29 сентября в парке «Зарядье» стартовал Российский этап эстафеты огня Всемирной зимней универсиады 2019 года. Открыли торжественную церемонию министр спорта РФ Павел Колобков, мэр Красноярска Сергей Ерёмин и послы Универсиады – певица Дарья Антонюк и фигурист Алексей Ягудин.
«Я очень рад и счастлив, что мне довелось принимать огонь Универсиады в столице нашей родины. Я уверен, что универсиада станет настоящим праздником, не только для россиян, но и для жителей всей планеты!» – заявил Павел Колобков.
Организаторам эстафеты помогали волонтеры. Добровольцы были рядом не только на старте в «Зарядье», но и по пути всего следования огня, прямо до Фестивальной аллеи олимпийского комплекса «Лужники», где прошел праздничный концерт.
Министр спорта Павел Колобков Фото: Наталья КОВАЛКИНА
Факелоносцами стали министр спорта РФ Павел Колобков, министр науки и высшего образования России Михаил Котюков, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.
Одним из заключительных факелоносцев огня Универсиады стала Нина Фарафонова – у нее за плечами 30-летний "стаж" волонтера. Нина выиграла конкурс для желающих вступить в ряды факелоносцев огня Зимней универсиады-2019. Нести огонь в эстафете ей не впервой. Ровно 20 лет назад в её руках горел факел Всемирных юношеских игр 1998 года, она была факелоносцем сочинского этапа эстафеты огня. Кроме того, Нина Фарафонова была волонтером на Чемпионате мира по футболу и Международных соревнованиях по триатлону.
Нина Фарафонова – волонтер с 30-летним "стажем" Фото: Наталья МИЛЬКО
СПРАВКА КП
Всемирная зимняя универсиада-2019 пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. В ней планируется задействовать 5 000 волонтеров, из них – 3 900 жителей Красноярска и 1 100 представителей других регионов России и зарубежья.
Желающие стать волонтерами подавали заявки до 30 сентября, собеседования с кандидатами будут проходить до конца осени. Списки прошедших отбор волонтеров сформируют в декабре 2018 года. Далее добровольцев ждет специальная подготовка по функциональным направлениям Зимней универсиады-2019, а также курсы английского языка.
Эстафета огня - это праздник для взрослых и детей Фото: Наталья КОВАЛКИНА