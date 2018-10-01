Огонь Зимней универсиады-2019 в руках волонтеров

СЕГОДНЯ 16:10 2018-10-01T16:20:35+03:00

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29 сентября в парке «Зарядье» стартовал Российский этап эстафеты огня Всемирной зимней универсиады 2019 года. Открыли торжественную церемонию министр спорта РФ Павел Колобков, мэр Красноярска Сергей Ерёмин и послы Универсиады – певица Дарья Антонюк и фигурист Алексей Ягудин.

«Я очень рад и счастлив, что мне довелось принимать огонь Универсиады в столице нашей родины. Я уверен, что универсиада станет настоящим праздником, не только для россиян, но и для жителей всей планеты!» – заявил Павел Колобков.

Организаторам эстафеты помогали волонтеры. Добровольцы были рядом не только на старте в «Зарядье», но и по пути всего следования огня, прямо до Фестивальной аллеи олимпийского комплекса «Лужники», где прошел праздничный концерт.

Министр спорта Павел Колобков Фото: Наталья КОВАЛКИНА

Факелоносцами стали министр спорта РФ Павел Колобков, министр науки и высшего образования России Михаил Котюков, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

Одним из заключительных факелоносцев огня Универсиады стала Нина Фарафонова – у нее за плечами 30-летний "стаж" волонтера. Нина выиграла конкурс для желающих вступить в ряды факелоносцев огня Зимней универсиады-2019. Нести огонь в эстафете ей не впервой. Ровно 20 лет назад в её руках горел факел Всемирных юношеских игр 1998 года, она была факелоносцем сочинского этапа эстафеты огня. Кроме того, Нина Фарафонова была волонтером на Чемпионате мира по футболу и Международных соревнованиях по триатлону.

Нина Фарафонова – волонтер с 30-летним "стажем" Фото: Наталья МИЛЬКО

СПРАВКА КП

Всемирная зимняя универсиада-2019 пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. В ней планируется задействовать 5 000 волонтеров, из них – 3 900 жителей Красноярска и 1 100 представителей других регионов России и зарубежья.

Желающие стать волонтерами подавали заявки до 30 сентября, собеседования с кандидатами будут проходить до конца осени. Списки прошедших отбор волонтеров сформируют в декабре 2018 года. Далее добровольцев ждет специальная подготовка по функциональным направлениям Зимней универсиады-2019, а также курсы английского языка.