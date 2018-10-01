2018-10-01T16:36:15+03:00
Умные вещи

Одноклассники запускают фоновые картинки для текстовых публикаций

Социальная сеть Одноклассники запускает функцию, с помощью которой пользователи и группы смогут дополнять текстовые публикации фоновой картинкой
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Заметки с фонами можно создавать в десктопной и мобильной версиях социальной сети.Заметки с фонами можно создавать в десктопной и мобильной версиях социальной сети.
Изменить размер текста:

Новые возможности постинга позволят активнее создавать новые, оригинальные публикации, а для социальной сети – увеличить объем яркого уникального контента в ОК.

При написании текста заметки пользователю или администратору группы автоматически будет предложено выбрать цветной фон, чтобы украсить свою публикацию и сделать ее заметнее в ленте новостей. Фоны доступны для публикаций, содержащих только текст длиной до 120 символов.

Заметки с фонами можно создавать в десктопной и мобильной версиях социальной сети. В ближайшее время опубликовать текст с фоновой картинкой можно будет и в приложениях ОК для iOS и Android.

При написании текста заметки пользователю или администратору группы автоматически будет предложено выбрать цветной фон

При написании текста заметки пользователю или администратору группы автоматически будет предложено выбрать цветной фон

Запуск фоновых картинок для текстовых публикаций в Одноклассниках поддержали крупные бренды: Disney, МГТС, Билайн, МТС, Prology, Тинькофф, Тинькофф-Журнал, РОЦИТ и BigPikcha.ru в своих группах представили как бы выглядели посты на фоне созданных ими брендированных картинок.

В прошлом году в соцсети появилась возможность публиковать тексты с цветным фоном и крупным шрифтом. Тогда же ОК запустили новый формат публикаций «Настроения», с помощью которого пользователи могут поделиться с друзьями и подписчиками своим настроением: «Счастлив», «Хочу подарков», «Скучаю», «Праздную» и другими.

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