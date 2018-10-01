Одноклассники запускают фоновые картинки для текстовых публикаций
Новые возможности постинга позволят активнее создавать новые, оригинальные публикации, а для социальной сети – увеличить объем яркого уникального контента в ОК.
При написании текста заметки пользователю или администратору группы автоматически будет предложено выбрать цветной фон, чтобы украсить свою публикацию и сделать ее заметнее в ленте новостей. Фоны доступны для публикаций, содержащих только текст длиной до 120 символов.
Заметки с фонами можно создавать в десктопной и мобильной версиях социальной сети. В ближайшее время опубликовать текст с фоновой картинкой можно будет и в приложениях ОК для iOS и Android.
При написании текста заметки пользователю или администратору группы автоматически будет предложено выбрать цветной фон
Запуск фоновых картинок для текстовых публикаций в Одноклассниках поддержали крупные бренды: Disney, МГТС, Билайн, МТС, Prology, Тинькофф, Тинькофф-Журнал, РОЦИТ и BigPikcha.ru в своих группах представили как бы выглядели посты на фоне созданных ими брендированных картинок.
В прошлом году в соцсети появилась возможность публиковать тексты с цветным фоном и крупным шрифтом. Тогда же ОК запустили новый формат публикаций «Настроения», с помощью которого пользователи могут поделиться с друзьями и подписчиками своим настроением: «Счастлив», «Хочу подарков», «Скучаю», «Праздную» и другими.