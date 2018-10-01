Он собирался петь до ста лет. Ушел из жизни великий шансонье Шарль Азнавур

СЕГОДНЯ 18:40 2018-10-01T19:08:32+03:00

Как дитя улиц, он бывал беспощаден в своих стихах. Современные хип-хопперы выглядят рядом с ним, как пай-мальчики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Его называли Гран Шарль. Великий Шарль. Он собирался петь до ста лет, но не все планы могут быть воплощены в жизнь. Даже планы Великого Шарля. В ночь на понедельник на юге Франции месье Азнавур скончался. Ему было 94.

В прошлом году, объявляя о своем турне, он говорил, что написано еще 40 песен. «Ну, запишу дюжину для начала, - рассказывал он журналистам. – Я же именно так зарабатывал на жизнь сперва – пел для других». Турне пришлось свернуть в Санкт-Петербурге: Азнавуру стало плохо, концерт отменили. Вернее, оптимистично перенесли на следующий год.

Последний французский шансонье ушелФото: EAST NEWS

Хотя оптимизмом от великого шансонье не веяло никогда. Мне довелось видеть его трижды, один раз – на концерте. Он казался человеком, который постоянно находится в интереснейшем диалоге и с собой, и со своей памятью, включающейся вдруг, как софиты на сцене, освещающей его лицо, его маленькую фигуру и сметающей потом все наносное, ненастоящее. Не случайно одна из самых его известных, любимейших во Франции (и не только) песен называется «Нет, я ничего не забыл» (Je N'Ai Rien Oublié).

Ему не надо было забывать, чтобы петь и жить. Ни судьбу родителей, ни романы, ни-че-го. «Современность не в том, чтобы быть модным. Она в том, чтобы быть в своем времени», - говорил он и снова выходил на сцену, как лепестки ромашки, перебирая воспоминания, пока многотысячные залы замирали, плакали, тонули в его тембре, чтобы через пару минут вынырнуть и попасть под жесткий ритм уже сатирической поэзии, которая площадной скороговоркой лезла сквозь всю эту лирику, за которую его полюбили там, где не понимали французский язык.

Он собирался петь до ста летФото: REUTERS

Молодые, которых «двигала» Эдит Пиаф, - говорил Азнавур, - обычно были ее любовниками. Я – нет, я зацепил ее другим. Мы оба были детьми улиц, это общее прошлое нас сблизило. И Пиаф была единственной женщиной, которая оказала на меня влияние.

Ушел из жизни великий шансонье Шарль АзнавурФото: GLOBAL LOOK PRESS

Как дитя улиц, он бывал беспощаден в своих стихах. Современные хип-хопперы выглядят рядом с ним, как пай-мальчики, не умеющие пользоваться словом с такой хирургической точностью. Словом и голосом, который может обволакивать томностью, а потом резать по живому. Да, под наркозом французского шансона.

Его называли Гран Шарль. Великий ШарльФото: EAST NEWS

А шансона больше уже и не будет. Последний французский шансонье ушел. Еще 28 сентября на одном французском канале он появился и сказал: «Я чувствую себя живым, и это очень важно. Возраст не существует». И сказал, что они с сестрой решили дожить до ста. И она, сестра, не имеет права отступиться. И он, Азнавур не имеет права.

Он отступился. Все-таки. Но на прощанье успел произнести в довольно банальном телешоу: «Ведь чувствуется, что я счастлив, когда выхожу туда, что зовется сценой?» Чувствуется.

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