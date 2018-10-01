«Патриотизм - это не чувство гордости, а потребность гордиться!»

СЕГОДНЯ 19:22 2018-10-01T20:12:44+03:00

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В Южно-Сахалинске 1 октября прошла вторая сессия слета «Медиашкола: Дальневосточный репортер». Этот проект запущен в феврале нынешнего года по инициативе аппарата полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). На сахалинскую сессию «Медиашколы» приехали более 250 региональных журналистов и сотрудников пресс-служб госорганов из всех субъектов ДФО. Одной из самых ярких и интересных тем форума стало обсуждение взаимодействия в регионе средств массовой информации и местной власти. В этом диалоге приняли участие Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и заместитель полномочного представителя Президента России в ДФО Григорий Куранов.

Дискуссия получилась жаркой.

Многие выступавшие отмечали, что в последнее время у СМИ и государственных органов часто возникают непростые отношения. И виной тому несколько факторов. Например Григорий Куранов считает, что возникает явный конфликт интересов. С одной стороны, сами СМИ пытаются увеличить свою аудиторию за счет публикации так сказать «хайповых» новостей - резонансных, но чаще всего недостоверных. Плюс ко всему, в большинстве случаев, эта информация имеет негативный фон. В свою очередь главная задача, стоящая перед государственными органами на Дальнем Востоке - создание условий для комфортной жизни жителей региона и создание благоприятных условия для инвестиционного климата. Однако негативный фон, который создается местными СМИ, заставляет многих жителей Дальнего Востока задумываться о переезде в другие российские регионы.

Дискуссия получилась жаркой. Но в итоге ее участники пришли к общему выводу: СМИ и власть должны налаживать партнерские отношения. Открытое противостояние, если называть вещи своими именами, вредит развитию Дальнего Востока.

По большому счету, именно этой теме был посвящен мастер-класс Григория Куранова «Обеспечение социального единства - области ответственности власти и СМИ», в котором также принял участие заместитель руководителя управления ЦИК Партии «Единая Россия» Дмитрий Юрьев. Здесь заместитель полпреда Президента на Дальнем Востоке рассказал о многолетней работе большой группы экспертов, которую он курировал - по выявлению правильного значения слова «патриотизм».

- Патриотизм - это не ЧУВСТВО гордости, а ПОТРЕБНОСТЬ гордиться, - уверен Григорий Куранов. - Потребность гордиться своей страной, её достижениями, тем, как её воспринимают в мире. Аналогичная потребность в гордости существует и в отношении «малой Родины», своего округа, области, района, вплоть до семьи и личных достижений. То есть, патриотизм - это одна из базовых объективных потребностей человека наряду с потребностями в пище, безопасности и прочим.

Куранов объясняет, что патриотизм неотделим от ДУХОВНОСТИ.

- ПОТРЕБНОСТЬ ГОРДИТЬСЯ и двигает человека на ДЕЯНИЯ, а ДУХОВНОСТЬ задаёт ВЕКТОР и РАМКИ этих ДЕЯНИЙ. Без духовности патриотизм быстро вырождается в примитивный этнонационализм, с присущими ему рисками экстремистских проявлений, вплоть до терроризма. Ведь если человеку реально нечем гордиться, то его потребность удовлетворяется через гордость тем, чем каждый обладает от рождения - принадлежностью к национальной или любой другой социальной группе.

При этом главной совместной задачей государства и СМИ является формирование «матрицы духовности и патриотизма».

На сахалинскую сессию «Медиашколы» приехали более 250 региональных журналистов и сотрудников пресс-служб госорганов из всех субъектов ДФО.

- Патриотическая потребность людей удовлетворяется информацией о реальных (а не придуманных) достижениях страны, которые утверждают её позитивный имидж на мировом уровне. Но столь же важно постоянно информировать людей о том, что позволяет региону стать позитивным примером на федеральном уровне, а сельскому поселению - на уровне региона.

Отметим, что на второй очной сессии слета «Медиашкола: Дальневосточный репортер» в Южно-Сахалинске прошли в общей сложности около 30 мастер-классов и семинаров с участием двух десятков федеральных и региональных медиа-экспертов.