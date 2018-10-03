Тульская область становится точкой притяжения для международных инвестиций и зарубежного туризма

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-02T12:37:54+03:00

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Тульская область – один из наиболее динамично развивающихся российских регионов: благоприятный инвестиционный климат, созданный здесь, привлекает все больше потенциальных инвесторов, в том числе и международных. 1 октября в Новомосковске Тульской области заработало новое предприятие по производству цементных плит для строительной индустрии «Кнауф Аквапанель». В строительство и оснащение завода компания «Кнауф» вложила в качестве инвестиций около 1,6 млрд. рублей.

Как отметил во время торжественной церемонии открытия губернатор Тульской области Алексей Дюмин, предприятие по выпуску цементных плит станет первым в нашей стране и четвертым в мире. Ранее панели подобного типа в Россию приходилось импортировать из-за рубежа. Теперь они будут производиться в Тульской области.

- Компания «Кнауф» работает в регионе более 20 лет, держит высокую планку качества и остается ярким примером социально ответственного бизнеса, - подчеркнул Алексей Дюмин. - Открытие нового производства закладывает основу для дальнейшего развития строительной отрасли не только Тульской области, но и страны. На предприятии создано 38 высокотехнологичных рабочих мест.

Новый завод в Тульской области стал одним из самых современных не только в России, но и в мире. Фото предоставлено пресс-центром правительства Тульской области.

Новый завод в Тульской области стал одним из самых современных не только в России, но и в мире.

- Аквапанель – строительный материал нового поколения, он позволяет нашим заказчикам решать разноплановые строительные задачи – от возведения наружных стен до облицовки помещений с повышенной влажностью, - рассказал генеральный партнер компании «Кнауф Груп» Манфред Грундке. - Сегодня эти плиты применяются в 74 странах мира. В России они использовались в том числе для возведения объектов для Олимпиады в Сочи и Чемпионата мира по футболу. Только ранее они импортировались из Германии и Греции, а теперь будут производиться здесь.

Нажав символическую кнопку, гости мероприятия запустили производство. Генеральный директор «Кнауф Аквапанель. ГмбХ энд Ко» Томас Козловски внес свою лепту в развитее социальной сферы города и вручил администрации Новомосковска сертификат на 500 тысяч рублей. Средства будут использованы для ремонта школ и детских садов.

Генеральный директор «Кнауф Аквапанель. ГмбХ энд Ко» Томас Козловски вручил администрации Новомосковска сертификат на 500 тысяч рублей для ремонта школ и детских садов. Фото предоставлено пресс-центром правительства Тульской области.

Создание новых предприятий оказывает благоприятный эффект не только на экономику – благодаря притоку инвестиций в Тульской области успешно развивается социальная и культурная сферы, регион становится все более привлекательным для туристов. Не случайно именно Тула была выбрана в качестве площадки для проведения XX Российско-Финляндского культурного форума в 2019 году. Организаторами форумов каждый год выступают Министерство образования и культуры Финляндии и Министерство культуры Российской Федерации. Юбилейный XX форум, который пройдет в Туле с 27 по 29 сентября 2019 года, будет посвящен 75-летию установления добрососедских отношений между Россией и Финляндией пройдет в Туле. Главной темой события станет «Традиционная культура как базис современных трендов». Несомненно, мероприятие подобного уровня станет ещё одним шагом в формировании имиджа Тульской области как региона, наиболее подходящего для проведения крупномасштабных российский и международных проектов, а также упрочит его статус одного из самых привлекательных туристских направлений центральной России.

С культурным и историческим потенциалом региона финская сторона имела возможность познакомиться 28 и 29 сентября во время XIX Российско-Финляндского форума «Формирование культурно-туристического продукта и устойчивый туризм», который состоялся в финском городе Савонлинна. На форуме прошла презентация Тульской области, представившая зарубежным партнерам Тулу как площадку для проведения форума в 2019 году. Сегодня в регионе при поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина проводится большая системная работа по сохранению исторического наследия и формированию новых культурных пространств: приводятся в порядок памятники истории и архитектуры, открываются новые музеи, креативные городские площадки для молодежи. С каждым годом регион привлекает все больше российских и зарубежных туристов, становясь точкой притяжения для всех любителей русской старины, а так же местом проведения крупнейших культурных, исторических и общественных мероприятий.