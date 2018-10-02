"Энергопаек" возвращается: власти опять задумались о соцнормах на свет

СЕГОДНЯ 14:44 2018-10-02T15:32:51+03:00

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Правительство опять вернулось к забытой вроде бы теме — социальным нормам на электричество. По новой схеме, разработанной Минэнерго и Минэкономразвития, порог нормы будет составлять 300 кВт-ч с домохозяйства, то есть квартиры или дома. Потребление в рамках этой нормы будет оплачиваться по «базовому», более-менее низкому, тарифу. По статистике, это примерно соответствует среднему потреблению в квартире с двумя-тремя жильцами, где есть холодильник, современный телевизор, стиральная машина, компьютер, чайник плюс мелкая бытовая техника типа кофеварки, микроволновки и т. п. (бойлер и кондиционер не в счет — с ними киловаттов «набежит» однозначно больше), при этом все это используется рационально, не целыми сутками напролет.

Дальше предложения такие. То, что между 300 и 500 кВт-ч в месяц, оплачивается по «повышенному» тарифу, свыше 500 кВт-ч — по «экономически обоснованному».

Такого рода эксперимент уже проводился. В 2013-2014 годах в семи пилотных регионах были введены соцнормы на электричество, которые народ немедленно обозвал «энергопайком». По итогам эксперимента с середины 2014 года соцнормы на электричество должны были ввести по всей стране, следом — нормы на воду, газ и отопление. Но результаты эксперимента оказались, мягко говоря, не самыми положительными. Главным из них было активное народное недовольство, вплоть до митингов в некоторых регионах. В итоге введение «энергопайка» отложили на два года, до 2016, а от соцнорм на воду и прочее вообще решили отказаться до лучших времен. А потом идею вообще как-то замяли.

С чего вопрос возник опять? А все с того же. В регионах продолжает нарастать проблема «перекрестного субсидирования». Население платит по тарифам, которые ниже тех, что энергетики считают «экономически обоснованными» (сама «обоснованность» эта вызывает много вопросов — но это отдельная тема). А расплачиваются за это промышленные предприятия, которым плата за электричество рассчитывается по другим, более высоким тарифам. Вот в правительстве и пытаются придумать, с кого бы «состричь» дополнительные деньги, чтобы и предприятия разгрузить, но и бедняков не разорить.

Потребление в рамках установленного потолка будет оплачиваться по «базовому», более-менее низкому, тарифуФото: Олег РУКАВИЦЫН

Детали новой схемы с соцнормами пока не очень понятны — они должны быть разработаны к январю 2019 года. На первый взгляд, новые нормативы выглядят более мягкими. Во время эксперимента 2013-2014 соцнормы, в зависимости от региона, колебались от 50 до 190 кВт-ч в месяц. Но — на человека, а для ряда категорий граждан типа одиноких пенсионеров были дополнительные льготы. Нынче же предполагается установить норму не с человека, а с квартиры.

У экспертов есть сомнения и на счет экономической целесообразности самой схемы с соцнормами. Как напомнили «КП», эксперимент 2013-2014 года свернули в том числе и потому, что он не привел к ожидаемому финансовому результату. В тех регионах, где нормы были не совсем уж драконовскими, больше 80% населения в них благополучно уложились и «переплачивать» не захотели. А зачем тогда что-то менять?