Рыбитцы, минтаевая пицца и уха для поправки здоровья могут появиться в России

СЕГОДНЯ 16:20 2018-10-02T16:29:06+03:00

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На Международном рыбопромышленном форуме, который прошел в середине сентября 2018 года в Санкт-Петербурге, произошло поистине эпохальное событий. Рыбная отрасль в России впервые начала привлекать специалистов по маркетингу и коммуникациям к диалогу с рыбопромышленниками. Владелец компании Lipko-Sladko разработал целую стратегию о том, как можно с помощью современных информационных технологий продвинуть на российском рынке минтай и приучить людей регулярно его есть в разном виде. И презентовал ее на конференции «Наша рыба: стратегия продвижения отечественной рыбопродукции на столы россиян», организатором которой выступили Издательский Дом «Комсомольская правда» и Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

- Каким образом производитель меда оказался на рыбном форуме?

- Я тут шутил, что я угорь среди минтая. Я совершенно не типичный представитель бизнеса на этом форуме. У меня была конкретная задача – мне очень хотелось показать крупным производителям рыбы, что можно придумать разные продукты, которые можно продвигать в массы. Они умеют ловить и перерабатывать много рыбы, но при этом не могут себе представить, как она должна выглядеть, чтобы люди начали массово ее есть. Я неплохо разбираюсь в том, как сделать продукт красивым. И где его продавать. После моей презентации, где я наглядно показал возможности по продвижению и продажи минтая, ко мне подошли участники нашего круглого стола с вопросами и предложениями. Значит, тема востребована, наш расчет оказался верным.

Кадры из презентации по продвижению минтая

- То есть на рынке с медом есть схожие проблемы?

- Да, у производителей меда приблизительно такая же ситуация, как на рынке морепродуктов. Меда много! А как его продать с нормальной наценкой конечному потребителю они не знают. Они в большом объеме его сливают сетевым компаниям, которые все размешивают, сливают в один чан и продают в непонятном виде. Сетевики зарабатывают хорошо, производители меда зарабатывают не очень. Клиенты получают нехороший продукт. Тоже самое я вижу, когда в магазине пытаюсь купить рыбу. Кривая, косая, пахнет невкусно.

- Каким образом можно решить проблему в условиях нашей страны?

- Это как фильм «Начало». Там нужно было поселить во сне мысль, чтобы люди начали об этом думать. Нужно, чтобы люди увидели, что не обязательно нанимать огромное агентство за $100 млн, увидели, что простой бизнесмен из Северодвинска взял и за три недели разобрался в продукте и сделал интересные предложения. Это не очень сложно. Главная задача – чтобы мысль начала бурлить. В форуме я участвовал по просьбе тех людей, которых я уважаю, и которые стремятся сделать ситуацию с продажей и потреблением рыбы в нашей стране лучше.

- На прилавке с размороженной рыбой никаких брендов, просто цена и название рыбы. Эта картинка как-то изменится?

- Если ничего не делать – не изменится. Если я иду в магазин в Финляндии «ККК», там точно в этом месте в рыбном отделе очень вкусная рыба. Этот бренд гарантирует качество рыбы. Я не знаю, где ее выловили. Но она всегда нравилась мне на вкус. Я буду ее покупать. Если говорим про рыбу без упаковки. Ее качество должен гарантировать конкретный производитель. Все знают, что у меня мед хорошего качества. Если я сделаю что-то не так, то в публичной плоскости я могу получить такую реакцию, что мало не покажется.

Кадры из презентации по продвижению минтая

- А какая рыба лично вам нравится?

- Еще недавно я почти ничего не понимал в рыбе. Покупал всегда красную. В России я этого практически никогда не делаю. Покупаю либо несоленую красную рыбу в Финляндии, чтобы сделать из нее уху, или запечь в камине в фольге. Либо горячего копчения – у них большой выбор и очень вкусно. Постоянно экспериментирую.