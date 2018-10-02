«Не тяни - позвони»: В России началась кампания по профилактике рака

СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-02T11:13:23+03:00

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Как предотвратить риски развитие рака? Что нужно сделать, чтобы вовремя распознать первые симптомы? И можно ли защитить свой организм от страшной болезни? На все эти вопросы, которые рано или поздно задает себе каждый здоровый человек, готовы ответить специалисты службы помощи онкологическим больным «Ясное утро».

Служба начала новую информационную кампанию по профилактике рака «Не тяни - позвони». На горячую линию помощи онкологическим больным 8-800-100-0191 может обратиться любой человек и задать вопрос о профилактике онкологических заболеваний. Здесь же можно узнать о днях диагностики рака в лечебных учреждениях Москвы и других акциях по теме.

- Консультанты Службы “Ясное утро” обрабатывают тысячи обращений, поступающих на горячую линию. Мы видим, точнее слышим, как сильна канцерофобия в нашем обществе. Зачастую она порождается незнанием, мифами, которые окружают тему рака. И именно сильный страх, неверие, что можно что-то изменить, мешает человеку вовремя обратиться ко врачу. На горячей линии работают опытные психологи, мы уверены, что разговор со специалистом поможет снизить тревожность, и звонок по номеру 8 -800-100-0191 станет первым шагом человека к осознанному и ответственному отношению к своему здоровью, - говорит ведущий психолог Службы “Ясное утро” Лидия Погибенко.

На номер 8-800-100-0191 может позвонить любой желающий

Слоган кампании “Не тяни - позвони” - это призыв вовремя обратиться ко врачу, не дожидаясь симптомов болезни. Специалисты напоминают, что своевременное выявление заболевания в разы повышает эффективность лечения.

- Около половины из 30 тысяч обращений на горячую линию ежегодно поступает от близких родственников онкологических пациентов. Как известно, наследственный фактор повышает риск развития некоторых онкозаболеваний. Поэтому нам представляется очень важным дать таким абонентам не только психологическую или информационную поддержку, но и снабдить их базовыми знаниям в области онкопрофилактики, - рассказала Ольга Гольдман, директор Службы “Ясное утро”.

Помимо горячей линии в рамках кампании “Не тяни-позвони” служба организует встречи москвичей с врачами-онкологами ведущих больниц. Любой желающий сможет прийти на встречу со специалистом, чтобы задать интересующие вопросы о профилактике, рисках и современных методах диагностики онкологических заболеваний. Программа осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.

СПРАВКА КП

Служба помощи онкологическим больным «Ясное утро» работает с 2007 года. По телефону горячей линии 8-800-100-0191 могут обратиться пациенты и их близкие и получить консультацию опытного психолога, юриста по медицинскому праву, а также прояснить информационные вопросы, связанные с прохождением лечения. Линия работает круглосуточно, бесплатно, на условиях анонимности.

С 2007 года консультанты горячей линии ответили более чем на 230 тысяч обращений.