«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Саратовской области: за три дня свой ВИЧ-статус узнали более 900 человек

СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-02T12:32:07+03:00

В Саратовской области завершилась III Всероссийская акция Минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.

III Всероссийская акция Минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию завершилась в Поволжье. Впереди Южный федеральный округ

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III Всероссийская акция Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция» по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию, проводимая совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), завершилась в Саратовской области.

Правительством Саратовской области уделяется большое внимание формированию здорового образа жизни подрастающего поколения.

На торжественной церемония закрытия, которая прошла 1 октября в Саратове, были озвучены результаты тестирования на ВИЧ-инфекцию в четырех городах: Саратове, Балакове, Вольске, Энгельсе. Также состоялась символическая передача флага региона организаторам акции в знак ее поддержки.

В рамках акции любой желающий мог пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.

Замминистра здравоохранения Саратовской области Марина Берсенева отметила, что Саратовская область с большим энтузиазмом приняла эстафету Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», целью которой является профилактика ВИЧ-инфекции.

– В области проживают более 12 тысяч ВИЧ-инфицированных, и каждый месяц выявляется около 100 новых случаев заражения, – прокомментировала Марина Берсенева. – Поэтому для нас всех эта проблема очень актуальна, и каждый из нас должен задуматься над тем, как мы можем помочь и друг другу, и сами себе в решении задачи по нераспространению ВИЧ-инфекции.

Замминистра молодежной политики и спорта Саратовской области Ангелина Беловицкая рассказала, что правительством Саратовской области уделяется большое внимание формированию здорового образа жизни подрастающего поколения.

– Бороться с распространением ВИЧ-инфекции возможно только совместными усилиями, объединяя лучшие практики и программы, – уверена она. – Благодаря инициативам Министерства здравоохранения Саратовской области и межведомственному взаимодействию в регионе реализуется целый ряд проектов, которые нацелены на формирование здорового образа мышления молодежи. Ведь именно от здоровья молодежи зависит наше будущее.

Ректор Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова Александр Занорин напомнил, что сравнил инициативу Минздрава России и искусство, которое всегда ставило перед собой гуманистическую цель, направленную на возрождение и сохранение самого прекрасного, целостного и здорового.

– Поэтому музыка и медицина, а также эта социальная акция созвучны, они гармоничны, так как направлены на созидание, – уверен Александр Занорин. – Никто и ничто не заботится о созидании, как наша медицина, которая укрепляет и сохраняет здоровье человека.

Передавая флаг Саратовской области организаторам акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», лидер по развитию воркаут-движения России, глава представительства Федерации воздушно-силовой атлетики России по Саратовской области Илья Кузнецов призвал всех регулярно проходить тест на ВИЧ-инфекцию и беречь свое здоровье, соблюдая меры профилактики и занимаясь спортом.

С 27 сентября по 1 октября порядка 900 жителей Саратовской области прошли бесплатное анонимное тестирование и узнали свой ВИЧ-статус. К акции также присоединился трудовой коллектив АО «Саратовстройстекло».

НАША СПРАВКА

Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» проходит с 12 июня по 7 ноября. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов. Любой желающий может пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.