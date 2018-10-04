О России — с любовью!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-02T14:51:50+03:00

Издательский дом «Комсомольская правда» и компания «Росгосстрах» заканчивают третий народный фотоконкурс «Россия, я люблю тебя!». Кто же стал победителем?

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Спасибо вам, дорогие читатели «Комсомольской правды»!

В этот раз на конкурс «Россия, я люблю тебя» пришло больше полутора тысяч работ. Вы не просто выполняли конкурсное задание: прислать фотографию вашего любимого места нашей Родины. Вы поделились с нами неповторимыми мгновениями своей жизни. Стоп-кадром, запечатлевшим уголок нашей страны, которая в этом году, благодаря Чемпионату мира по футболу, стала настоящим центром мира.

Напомним, принять участие в совместном конкурсе «Комсомольской правды» и компании «Росгосстрах» мог каждый - и профессионал, и любитель, и даже человек, который раньше никогда не занимался фотографией. Можно было присылать нам снимки, сделанные любыми устройствами - от профессионального фотоаппарата до обычного телефона. Самое главное, чтобы фото было живым и настоящим, передавало вашу любовь, заряжало желанием тут же поделиться им с друзьями и отправиться в дорогу, чтобы своими глазами увидеть дорогие вашему сердцу места России. По условиям конкурса на фото не должно было быть людей или животных: только пейзажи. (Условия были опубликованы в еженедельнике «Комсомольская правда» 30 сентября 2018 года).

Фотографии, присланные на конкурс «Россия, я люблю тебя!» впечатляют. В конкурсе приняли участие рекордное количество человек: 1516!

Давайте поближе познакомимся с авторами-победителями.

ТОП-5 НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Все присланные фото были размещены на сайте «Комсомольской правды» kp.ru. Каждый мог зайти и проголосовать за понравившийся снимок. Так мы определяли тех, кто победит по мнению народного жюри – по мнению наших читателей.

Первое место заняла фотография Юрия Некрасова из города Мценска (фото на обложке). Его снимок набрал наибольшее количество голосов-симпатий на сайте kp.ru: 2461 голосов.

Юрий Владимирович каждый год участвует в нашем конкурсе и всегда присылает сразу несколько работ. Но больше всего кликов набрал в этот раз его стоп-кадр «Один из прудов в имении И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново. Мценский район Орловской области». Поздравляем победителя народного голосования!

Так же читателям сайта «Комсомольской правды» очень понравились работы Гальцовой Елены, Коломна, (2374 голоса), Слепченко Анастасии, Санкт-Петербург (2337 голосов), Немолякиной Людмилы, Тосно, Ленинградская область (2303 голоса) и Мурашко Олеси, Казань (2271 голос). Все победители в этой номинации получат в подарок книжные коллекции «Комсомольской правды» и сувениры от «Росгосстраха».

Елена Гальцова. Вид с разводного моста на реке Москва. Наслаждаться закатом в таком тихом и уютном месте можно бесконечно. И таких уголков в любимой Коломне очень много.

Слепченко Анастасия, Санкт-Петербург. г. Суздаль. 2017 г. Православная Россия.

Людмила Немолякина. Заброшенный пруд. д. Кантули Тосненского района Ленинградской области.

Олеся Мурашко. Деревня Лабышка.

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЖЮРИ

Напомним, в состав профессионального жюри конкурса «Россия, я люблю тебя!» входят:

российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин, летчик-космонавт Российской Федерации Сергей Волков, заслуженный художник России, академик Российской академии художеств Никас Сафронов, путешественник Матвей Шпаро, руководитель департамента по связям с общественностью ПАО СК «Росгосстрах» Андрей Бирюков, заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Леонид Захаров, фотокорреспондент «КП» Владимир Веленгурин. (Что они думаю о пришедших на конкурс фотоработах — см. «ДОСЛОВНО») Председатель жюри - Владимир Николаевич Сунгоркин, главный редактор ИД «Комсомольская правда».

Выбирались работы так: оценивалось умение видеть кадр, передавать настроение и чувство через фотоснимок. Итак, вот чьи работы высоко оценило жюри.

1. Олеся Ходунова, Волгоград. «Улочки Коломны». Олеся по профессии дизайнер, она очень любит путешествовать. И неразлучна с фотоаппаратом: с тех пор, как первую «лейку» подарили ей родители.

Олеся Ходунова, Волгоград. «Улочки Коломны».

- Я приехала на Новый год в Москву к сестре в гости, - рассказывает историю снимка Олеся. - Поехала на экскурсию в Коломну. Я тогда сделала очень много разных фотографий. Но этот снимок получился как подведение итогов: он вмещает все эмоции от увиденного за день. А ведь фото было сделано спонтанно, уже перед самым отъездом!

2. Петренко Ирина, «Так замерзает Волга».

- Это пригород Тольятти, село Ягодное, конец ноября, на лед я вышла, убедившись. что он крепкий, - говорит автор.

Петренко Ирина, «Так замерзает Волга».

Ирина родилась и выросла в Тольятти, работает начальником планового отдела, фото – это ее хобби.

3. Осницкая Ирина, Тюмень. «Храм, зима».

- Салехард - единственный город в мире на полярном круге, – рассказывает о любимом крае Ирина, она клинический психолог. - Моя Родина и родина суровых ветров, кристального снега, лютого мороза и невероятного северного сияния. Кстати, фото сделано на телефон из окна правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Осницкая Ирина, Тюмень. «Храм, зима».

4. Мещерякова Ригина, Москва. «Поезд».

- Это Свердловская область, станция «Чёрная речка» под Красноуфимском, - рассказывает о снимке автор. – Мы ездили по работе снимать грузовые перевозки. Фото сделано с квадрокоптера.

Мещерякова Ригина, Москва. «Поезд».

5. Терехина Юлия, Химки. «Храм».

Юлия уточнила, что это храм в Ярославской области, в село Савинское. Вернее, это Церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

Терехина Юлия, Химки. «Храм».

6. Некипелова Марина, Старый Оскол. «Туман в лесу. Почти картина Шишкина».

Марина по образованию химик, сейчас работает в компьютерной фирме, фотографией увлекается с 10 лет.

Некипелова Марина, Старый Оскол. «Туман в лесу. Почти картина Шишкина».

- Снимок сделан в Подмосковье, это Ногинский район. Я приехала в гости к однокласснице и мы с ней просто гуляли по лесу.

7. Бунин Илья Николаевич, Сочи «Долина дольменов».

- Первые поселения в долине реки Шахе были основаны ещё в древние времена, о чём говорят сохранившиеся здесь материальные памятники, в частности древние мегалитические сооружения — дольмены, - рассказывает автор. - С воздушного шара открывается шикарная панорама на эту долину.

Бунин Илья Николаевич, Сочи «Долина дольменов».

8. Лашков Фёдор, Ставрополь. «Страна из фэнтези».

Федор - мастер по гипсовой лепнине, профессиональный фотограф. На этом снимке гора Бештау Ставропольский край, под Пятигорском. Вообще Федор приехал снимать желтые родендроны, занесенные в Красную книгу. В 2018 они расцвели в очень большом количестве. Кстати, эта фотография очень приглянулась космонавту Волкову (см. Дословно).

Лашков Фёдор, Ставрополь. «Страна из фэнтези».

9. Копычко Михаил, Могилев. «Горы».

Это Лазурные Софийские озера среди суровых Кавказских гор. Карачаево-Черкесия.

Копычко Михаил, Могилев. «Горы».

10. Кузнецов Валерий, Ярославль. «Восход в Крыму».

Валерий много путешествует. В мае прошлого года он был в Крыму. Этот снимок сделан около 7 утра, недалеко от поселка Новый Свет.

Кузнецов Валерий, Ярославль. «Восход в Крыму».

- Вид с горного массива Караул-Оба вселяет уверенность в завтрашнем дне, - объясняет Валерий. - В том что так было много лет и будет еще много лет.

11. Евгений Печеркин, Абакан. «Лошади».

Евгений сумел поймать удивительный момент, когда табун застыл где-то между землей, водой и небом.

Евгений Печеркин, Абакан. «Лошади».

12. Евгений Пипуныров «Соловки».

Евгений живет в Сыктывкаре, работает врачом «Скорой помощи», его увлечения - путешествия и поездки на дачу.

Евгений Пипуныров «Соловки».

- Соловки поразили своей суровой красотой, - признается автор.

Этот снимок Евгений сделал рано утром, перед купанием в Святом озере.

От всей души поздравляем победителей! Всем им в подарок достанутся памятные сувениры от «Комсомольской правды» и «Росгосстраха».

А победителем конкурса «Россия, я люблю тебя!» становится Игорь Овсиенко из Иван-города, Ленинградская область. Удивительный снимок «Крепость» впечатлил всех членов жюри. Игорь работает на вагоностроительном заводе. Фотографирует с 8-го класса.

Игорь Овсиенко. «Крепость».

- Это Ивангородская крепость, заложена в 1492 году, - объясняет Игорь. - Стоит на пограничной реке Нарве (Нарове). Снимок сделан в октябре прошлого года, мы гуляли с супругой, шли навестить родственников.

Игорь Овсиенко становится обладателем главного приза от «Комсомольской правды» и «Росгосстраха»: сертификата на двоих на поездку в любую точку нашей страны! Поздравляем!

ДОСЛОВНО

Художник Никас Сафронов: «Просматривая и отбирая лучшие фото участников этого фотоконкурса, еще раз убеждаешься в том, что Россия - красивая страна, и природа в ней уникальная. Нужно только внимательно и творчески посмотреть на нашу Землю, и тогда увидишь все ее богатое многообразие»

Космонавт Сергей Волков (о снимке Федора Лашкова «Страна из фэнтези»):

«Эта фотография напомнила мне один важный момент из моей жизни. Дело было три года назад, во время старта ракеты. Удивительно: именно такого же цвета были небо, с такой же подсветкой. А в облаке в высь уходила ракета. Взглянул на эту фотографию, поразился — и подумал, какой же молодец автор. Так держать!».

Гроссмейстер Сергей Карякин:

«Каждый год - а я не первый раз в составе жюри - сталкиваюсь с одной и той де проблемой: как же сложно выбирать лучшие снимки! В России столько красивых мест, невозможно остановиться на какой-то одной фотографии, одном авторе! Не устаю поражаться, какими же влюбленными глазами россияне смотрят на нашу страну. Мне кажется, некоторые снимки стоит тиражировать не только на постерах, но и как-то использовать в школьной программе: они не хуже работ художников-классиков смогут будить воображение детей. Ведь за каждой работой - какая-то история и чья-то судьба»

Путешественник Матвей Шпаро:

«На конкурс пришло очень много хороших работ. Некоторые снимки прямо сказочные! Сразу становится видно, как россияне любят свою землю. И природа отвечает им, можно сказать, поддерживает своей красотой».

Заместитель редактора «Комсомольской правды» Леонид Захаров:

« Не конкурс - а сплошное расстройство. Вот ты уже вроде всю страну объездил - и Камчатка, и Курилы у тебя за плечами, и Алтай с Байкалом, и Карелия. И пустыни ты видел, и полярное сияние фотографировал. А посмотришь на эти фото: боже мой, сколько же еще красот, до которых предстоит добраться! И так завидуешь людям, которые там уже побывали.

Но это ничего. Люди свое дело сделали: они эти красоты запечатлели, наше дело - любоваться. Для этого фотоконкурсы и нужны, наверное».

Руководитель Департамента по связям с общественностью компании ПАО «Росгосстрах» Андрей Бирюков:

«Народный конкурс «Россия – я люблю тебя», который компания «Росгосстрах» и «Комсомольская правда» проводят уже третий год подряд в канун 6 октября – Дня страховщика и Дня рождения нашей компании - подтвердил свою состоятельность. Радует высочайшее качество и разнообразие работ, представленных в этом году на конкурс.

Честно признаюсь: как члену жюри мне было очень трудно выбрать не только победителей, но и претендентов – так много было замечательных фотографий. А ведь на конкурс было представлено уже более 1500 работ. Это – здорово! Вновь убеждаешься: наша огромная страна не просто прекрасна, а по-настоящему величественна.

Хочется поблагодарить всех участников конкурса за любовь к нашей Родине, за то, что они поделились этой любовью с десятками миллионов россиян. Спасибо вам, дорогие друзья!

И, конечно же, от души поздравляю победителей!»

Все работы конкурса можно посмотреть ЗДЕСЬ.