"Мне исполнилось 25, когда у меня была моя первая химиотерапия. Тогда я начала новую жизнь": Истории девушек, победивших лейкемию

СЕГОДНЯ 19:04 2018-10-02T19:10:02+03:00

Вылечившись от онкологии, они теперь помогают другим пациентам - и делают все, чтобы люди не теряли веру в свои силы, не отчаивались и боролись за жизнь

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Три страшные буквы - рак. Кажется, что они тремя чертами зачеркивают все; после них жизнь заканчивается сразу, без борьбы. Но это не так. Перед угрозой страшной болезни люди только начинают любить, растить детей, путешествовать, воплощать мечты. Рак можно победить и начать жизнь заново - это на своем примере доказывают волонтеры Фонда борьбы с лейкемией.

Он был создан девушкой, которая сама столкнулась с этим диагнозом. Донором для Марии Самсоненко стала родная сестра Саша.

- Когда произошла трансплантация, мы как будто поменялись местами. Саша была более боевая, целеустремленная, занималась карьерой. А я, наоборот, была домашней — щи да борщи. И после этого я стала строить карьеру, а сестра у меня вся такая домашняя, уютная, - говорит Мария.

Мария Самсоненко Фото: Азат Биккинин

Победив рак, она создала Фонд, чтобы помогать другим — искать врачей, деньги, доноров костного мозга.

Друг Фонда Эльмина Елистратова о своем диагнозе узнала во время беременности. Но нашла в себе силы не сдаться - и не только победить болезнь, но и родить сына.

- Мне было 26 лет и на тот момент я была беременная. Я решила, что я выношу ребенка, а потом начну уже лечиться. Было тяжело потерять волосы. Я ходила 4 года лысая. Но жизнь у нас одна, мы должны за нее бороться, - говорит девушка.

Эльмина Елистратова Фото: Азат Биккинин

Каково это - услышав диагноз "рак", не потерять смысл и любовь к жизни, продолжать строить планы, оставаться в конце-концов просто красивой девушкой? Об этом пациентам, столкнувшимся с онкологией, рассказывает волонтер Фонда борьбы с лейкемией Алина Суворова. Она навещает пациентов НМИЦ гематологии, чтобы на своем примере показать им, что лейкоз излечим, а жизнь после больничных коридоров - только начинается.

- Моя первая химиотерапия была на мой день рождения, когда мне исполнилось 25 лет. Тогда я начала новую жизнь. Я знала, что будет тяжело. Сложно говорить себе, что все будет хорошо, ты понимаешь, что это только начало пути. Но понимание того, что ты заново начинаешь свою жизнь — оно меня и держало.

- Но ведь ты еще и смогла полностью изменить свою жизнь...

- Я решила, что мое творческое хобби должно стать моей работой, моей жизнью. Я бросила офисы и сейчас наслаждаюсь каждой минутой, общением с замечательными людьми. У меня поменялся круг общения, образ жизни. Я и раньше придерживалась здорового образа жизни, но сейчас начала больше любить себя, беречь себя. Я нравлюсь себе, я не придираюсь к своей внешности. За время лечения из-за химиотерапии метаморфоз было много: ты стновишься то толстой, то худой, то лысой...

- Как ты справлялась с этими изменениями?

Меняла цвет шапочки (смеется). Когда меня отпускали домой, мы с мамой шили мне разные шапочки. Я оказалась однажды с человеком в палате, который помог понять одну вещь. Да, ты лысая, у тебя нет бровей, но ты - девушка. И ты встаешь и наносишь румяна. И это прекрасное ощущение, когда к тебе в палату входит врач и он улыбается, потому что ты хорошо выглядишь.

Теперь Алина - волонтер Фонда борьбы с лейкемией Фото: Азат Биккинин

- Ты не страшишься рецидива?

- Очень страшусь. Когда я иду к врачу и беру результаты анализов, я каждый раз себя успокаиваю. Есть минуты, когда ты паникуешь, боишься. Но вся жизнь в страхе — это не жизнь.

- Что ты делала в палате? Как успокаивала, веселила себя? Что ты теперь советуешь другим пациентам?

- Советов много. У меня был личный дневник — вернее "больничный" дневник. Я записывала туда давление, сердцебиение, какие лекарства принимаю. Записывала свое состояние, свои мысли. Чтобы не было скучно. Чтобы жизнь не казалась однообразной. Чтобы не лежать просто и не умирать. Я старалась вести привычный образ жизни: я читала книги, смотрела фильмы, звонила маме. Я научилась вязать и даже связала зайца, а потом и свитер своей собаке. Строила много планов. Я принимала это как своеобразный долгий больничный отпуск. Что я не могла делать в офисе? Я не могла рисовать. А по образованию я художник, графический дизайнер. И я решила, что пришло время. Плюс это было полезно для моторики рук.

Еще когда я легла на трансплантацию, я была подключена к инфузомату. И я была с ним как с другом: назвала его Гошей и каталась с ним по всей палате. Я была к нему прикована и он ко мне. Я была одна в боксе и хотелось не то чтобы общения — но присутствия кого-то. Вот я и дала ему имя.

Один из главных советов - не лежать. Если ты уже не можешь встать, ходить - это одно. А если у тебя шевелятся руки и ноги — вставай и иди, приседай, ходи по палате, если можно — выходи в коридор и общайся с пациентами. По возможности устраивай «движуху» в своей жизни.

Алина Суворова Фото: Азат Биккинин

- А что бы ты посоветовала родным людей, столкнувшихся с тяжелой болезнью?

- Первое правило — не надо разговаривать с человеком, как с больным. Не надо его заранее хоронить. Но и «невидимку» включать не надо, не надо делать вид, что нет этих трех букв. Даже сейчас, когда я волонтерю в больнице, мне бывает тяжело найти верные слова. Но надо продолжать с человеком строить планы. Живите, будто болезни нет.

У меня есть знакомая, она сейчас борется с раком груди. У нее оставалось 2 недели до операции, когда она начала исполнять мечты. Взяла и сорвалась в Питер. Хотела татуировку — она пошла и сделала ее. И она стала получать те самые эмоции, которых ей не хватало. А когда человек начинает жить позитивом — эти положительные эмоции убивают раковые клетки, которые зародились в организме. Это помогает в борьбе с болезнью.

- Расскажи про свою волонтерскую деятельность?

- Чаще всего я общаюсь с пациентами. Когда я прихожу к ним, я стараюсь вытащить их из палат, я рассказываю, как изменилась моя жизнь. Многие у мня спрашивают «А я смогу заниматься спортом? Я смогу загорать?» У меня у самой были сотни таких вопросов — но мне не кому было их задать. И теперь мне важно показать другим, что жизнь продолжается, что она стала только лучше.

КАК ПОМОЧЬ

Чтобы привлечь внимание к проблемам взрослых, больных раком крови, и помочь тем, кто сейчас борется с болезнью, Фонд борьбы с лейкемией придумал акцию #КрасныйСентябрь. В этом году она проходит с 5 сентября по 14 октября.

- Чтобы помочь Фонду и его подопечным, сети бьюти-салонов Пальчики, Nail Spot, KYNSI, и Bless My Nails предлагают сделать благотворительный маникюр и педикюр со специальным дизайном, выручку от которого переведут в Фонд.

К акции придуман специальный дизайн благотворительного маникюра, выручка от которого поступает в Фонд Фото: Азат Биккинин

- Рестораны Gadget Studio и Meat Puppets bar & meatarea разработали специальное меню, выбрав блюдо из которого вы поможете Фонду борьбы с лейкемией.

- В субботу 13 октября всех неравнодушных людей приглашают пополнить Национальный регистр доноров костного мозга. Акция пройдет в Центре драматургии и режиссуры на Беговой.

Об остальных мероприятиях можно узнать на сайте акции #КрасныйСентябрь