Акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция» завершилась в Поволжье

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-03T00:01:30+03:00

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай (на фото второй справа) отметил один из лучших результатов тестирования в Нижегородской области.

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По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, в нашей стране в 2017 году зарегистрировано 85 802 новых случая заражения ВИЧ (всего в России живет более 808 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией). Большая часть случаев первичного выявления ВИЧ-инфекции приходится на самую активную часть населения (25–44 года) – 75,2%. При этом распространенность ВИЧ–инфекции в российских регионах неоднородна: лидируют те, через которые проходил основной наркотрафик в 1990-е годы. Основными путями распространения ВИЧ там стало употребление инъекционных наркотиков. Сейчас структура распространения ВИЧ меняется – на первое место выходит гетеросексуальный путь заражения.

3 важных шага, если тест на ВИЧ положительный

• Не паниковать и обратиться в Центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИД по месту жительства, чтобы понять, куда двигаться дальше.

• Регулярно посещать врача и принимать антиретровирусную терапию (АРВТ).

• Обратиться в НКО, помогающую ВИЧ-положительным, чтобы получить дополнительную информацию и поддержку от людей, живущих с таким же диагнозом.

Лечение замедляет развитие ВИЧ–инфекции и не допускает перехода в стадию СПИДа, снижая концентрацию вируса в крови до неопределяемого уровня. Благодаря этому снижается риск передачи вируса, а также уменьшается риск развития сопутствующих заболеваний. Иммунитет восстанавливается в достаточной степени, чтобы организм самостоятельно боролся с большинством заболеваний.

По данным международных клинических исследований, своевременное выявление ВИЧ-инфекции, раннее начало лечения и высокая приверженность пациента к терапии существенно увеличивают продолжительность жизни – при правильном лечении она может достигать 75 лет и больше.

ВАЖНО

Весь комплекс мер по борьбе с ВИЧ–инфекцией, включая лекарственное обеспечение, бесплатный для жителей нашей страны.

Что входит в терапию

Терапия состоит из трех или четырех препаратов с разными механизмами действия – для подавления вируса на всех этапах его жизнедеятельности. Чтобы лечение было максимально эффективным, в крови пациента должен накопиться определенный уровень препарата. Поэтому необходимо точно следовать схеме лечения, назначенной врачом.

В течение нескольких часов после приема антиретровирусного препарата концентрация действующего вещества снижается. Если в это время ее не восполнить, вирус становится невосприимчивым к одному или нескольким препаратам. Чем больше отклонений от графика приема допускает пациент, тем выше опасность развития устойчивых штаммов ВИЧ, которые позже не реагируют на терапию.

Узнала о ВИЧ, когда забеременела. Как быть?

40% инфицированных женщин узнают о положительном ВИЧ-статусе во время беременности. Поэтому важно вовремя встать на учет в женской консультации и пройти необходимые обследования – тогда есть все шансы родить абсолютно здорового ребенка. Если женщина не принимает антиретровирусную терапию, то малыш тоже может заразиться ВИЧ еще в утробе матери, во время родов или при грудном вскармливании (вертикальный путь передачи).

Для профилактики вертикальной передачи вируса иммунодефицита существует специальный протокол. Сначала женщина получает комбинированную терапию из трех препаратов во время беременности. Максимальный эффект от нее достигается, если начать прием лекарств не позже 28-й недели беременности. Это очень важный этап профилактики инфицирования новорожденных. Если его не проводить, то риск передачи вируса иммунодефицита ребенку возрастает до 10%.

Второй этап – введение препаратов, подавляющих вирусную нагрузку, во время родов.

И наконец – постконтактная профилактика из трех препаратов назначается новорожденному, он принимает ее в течение первых шести недель жизни.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2017 году в России резко увеличен охват лечением ВИЧ-инфицированных, состоящих под диспансерным наблюдением. Дополнительно обеспечены лекарствами более 60 тысяч человек. Этого удалось добиться благодаря централизации закупок антиретровирусных препаратов и снижению средней стоимости лечения одного пациента более чем в два раза.

319 613 человек в целом получили антиретровирусную терапию в России в 2017 году.

О путях передачи ВИЧ-инфекции, важности ранней диагностики, способах профилактики и антиретровирусной терапии жителям Поволжья рассказывали врачи в ходе проходящего бесплатного анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию в рамках III Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

Республика Башкортостан: С проблемой ВИЧ нужно бороться с помощью информирования

Башкортостан – одна из самых густонаселенных республик России. Известна своим медом, нефтью и сподвижником Емельяна Пугачева Салаватом Юлаевым. По грустной иронии, распространение ВИЧ-инфекции началось с одноименного города, названного в честь героя – Салавата. Многие жители Башкортостана знают, что ВИЧ-положительного нельзя отличить по внешним признакам, поэтому так важно каждому знать свой ВИЧ-статус: чем раньше начать лечение, тем выше вероятность, что жизнь инфицированного будет такой же долгой и счастливой, как и у других людей.

Первый заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан Рафаэль Яппаров отметил, что в республике за текущий год выявлено 1800 ВИЧ-положительных:

– Но мы с оптимизмом смотрим в будущее, и уверен, что справиться с этой проблемой мы сможем, в том числе путем информирования всего населения, обучения и профилактики молодежи. Именно на это направлена акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция», которая впервые проводится на территории Республики Башкортостан.

В Республике Башкортостан акция Минздрава «Тест на ВИЧ» в 2018 году прошла впервые.

Самарская область: Важен системный подход в профилактике

Самарчанка Оксана Поветкина признается, что долго жила мифами о ВИЧ. Поэтому пришла не просто сдать тест сама, но и привела сына. И уже на месте акции узнала, что заразиться вирусом в больницах при уколах и операциях – невозможно. А вот проходить плановое тестирование на ВИЧ, согласно рекомендации Минздрава России, нужно раз в полгода.

Жители Самарской области живо откликнулись на акцию Минздрава России. Ольга Агафонова, и.о. главного врача Самарского областного СПИД-центра, рассказала, что многие протестировавшиеся делают это регулярно и считают, что это такая же профилактика, как походы к зубному врачу. И это самое важное на сегодня достижение системности подхода Минздрава России.

Порядка 35 тысяч пациентов с ВИЧ сейчас проживают в Самарской области. Больше половины из них привержены антиретровирусной терапии. У некоторых уже успел развиться СПИД, прежде чем они решились на терапию, но даже у таких пациентов есть хороший шанс прожить долго, уверяет Анатолий Калышенко, заведующий отделением для лечения больных ВИЧ-инфекцией Самарского областного СПИД-центра.

Жители Самарской области живо откликнулись на акцию Минздрава России.

Ульяновская область: Главный итог борьбы с ВИЧ – продление качественной жизни

Население Ульяновской области – один миллион двести сорок шесть тысяч шестьсот восемнадцать человек. Среди этого числа порядка 11 тысяч – люди с ВИЧ-инфекцией. 170 из них – дети. По итогам прошлого года регион находится на 4-м месте по заболеваемости в Приволжском федеральном округе.

Педиатр Надежда Калинникова, заместитель главного врача Ульяновского областного СПИД-центра, рассказывает об основной проблеме: «Мамы с ВИЧ до последнего скрывают свой статус, подделывают анализы в женской консультации в обменной карте… И рождаются дети с ВИЧ. И лишь когда детки попадают с серьезными заболеваниями в стационар, мамы соглашаются на лечение ребенка и себя». Увы, юридически доктора не могут обязать ВИЧ-положительную беременную принимать антиретровирусную терапию. Хотя лекарства будущей маме, как и всем жителям Российской Федерации, выдаются бесплатно. И только медикаменты сейчас способны уберечь ребенка от внутриутробного заражения ВИЧ. И еще, конечно, своевременное выявление вируса. Впрочем, такое же правило распространяется и на взрослых.

Мобильных пунктов тестирования в Ульяновской области нет. И поэтому в маленьких городах брендированные автомобили акции Минздрава России вызывали интерес и изумление. И это отметила Наталья Абдуллова, главный врач Ульяновского областного СПИД-центра: «Подходя к брендированным ярким автомобилям, люди сразу хотят провериться. И заодно узнают много о проблеме ВИЧ».

Благодаря мобильным пунктам тестирования акции «Тест на ВИЧ» жители Ульяновской области узнали много нового и полезного о проблеме ВИЧ-инфекции.

Республика Татарстан: «Тестируйся и лечись!»

Татарстан принимает участие во Всероссийских акциях Минздрава России третий год подряд. И процент анонимного тестирования в СПИД-центре, а также в других лечебных учреждениях Республики Татарстан за это время увеличился практически в два раза, а добровольного обследования – в полтора раза. И главная задача акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» – привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каждого правильную и полную информацию об этой болезни, помочь защитить себя и своих близких.

- Важно, что после каждой акции мы видим огромный всплеск интереса населения к анонимному и добровольному тестированию на ВИЧ-инфекцию, – отметила и.о. главного врача ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ» Фирая Нагимова. – Проводя подобные акции, мы доносим до населения информацию о том, что свой ВИЧ-статус должен знать каждый. От этого зависит дальнейшая благополучная жизнь человека, который, если у него выявят ВИЧ-инфекцию, получает бесплатное лечение. В республике созданы все условия, чтобы все ВИЧ-положительные получали медицинскую помощь, и все препараты, необходимые для проведения лечения, имеются в достаточном количестве. Поэтому наш лозунг на сегодняшний день: «Тестируйся и лечись!».

Процент анонимного тестирования в СПИД-центре, а также в других лечебных учреждениях Республики Татарстан за три года увеличился практически в два раза.

Нижегородская область: Тестированием охвачено четверть населения

В Нижегородской области одни из лучших результатов как тестирования, выявляемости ВИЧ-инфекции, так и лечения. Это отметил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай:

– По итогам 2017 года терапию в Нижегородской области получают порядка 49% ВИЧ-положительных. Охват тестированием составляет более 26%. Это цифры, которые имеют положительную динамику, и это внушает оптимизм. Сегодня важно не только вовремя обеспечить лечение ВИЧ-положительных, но и бороться со стигматизацией людей, живущих с ВИЧ. Стигматизация отталкивает людей от лечения и от системы здравоохранения, что недопустимо, – прокомментировал Олег Салагай.

Министр здравоохранения Нижегородской области Антон Шаклунов обратил внимание, что формат экспедиции – хорошая практика, которая начиналась еще в Российской империи:

– Сегодняшняя экспедиция, с моей точки зрения, это настоящая большая экспедиция, которая едет по всей стране, массово обследуя и информируя людей. Ее цель – сделать нашу страну, Нижегородскую область, свободной от ВИЧ-инфекции.

Саратовская область: Акция направлена на сохранение самого ценного – здоровья

Жители Саратовской области надеются, что акции Минздрава России, направленные на формирование ответственного отношения к своему здоровью, станут постоянными. Ведь бороться с распространением ВИЧ-инфекции можно только совместными усилиями, объединяя лучшие региональные практики и федеральные программы. За три дня большое количество жителей области прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию.

– В области проживают более 12 тысяч ВИЧ-инфицированных, и каждый месяц выявляется около 100 новых случаев заражения, – прокомментировала замминистра здравоохранения Саратовской области Марина Берсенева. – Поэтому для нас всех эта проблема очень актуальна, и каждый из нас должен задуматься над тем, как мы можем помочь и друг другу, и сами себе в решении задачи по нераспространению ВИЧ-инфекции.

Ректор Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова Александр Занорин сравнил инициативу Минздрава России и искусство, которое всегда ставило перед собой гуманистическую цель, направленную на возрождение и сохранение самого прекрасного, целостного и здорового. Поэтому музыка и медицина, а также эта социальная акция созвучны, они гармоничны, так как направлены на созидание.

В Саратовской области уверены: бороться с распространением ВИЧ-инфекции можно только совместными усилиями.

ИТОГИ

Поволжье осталось позади.

Пройдено 8544 километра. ВИЧ-статус узнали 7609 человек. В акции приняли участие жители 24 населенных пунктов и сотрудники 7 ведущих предприятий округа. Впереди – Южный федеральный округ.

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.