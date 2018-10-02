Брэд Питт не жалеет о разводе с Анджелиной Джоли: «Последние два года были для него сущим адом»

СЕГОДНЯ 18:15 2018-10-02T18:19:15+03:00

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Брэд Питт не испытывает ни малейших сожалений о том, что они с Анджелиной разводятся: по словам источников, совместная жизнь с матерью его шести детей в последние годы испортилась настолько, что теперь он чувствует только облегчение. И сейчас он планирует новую жизнь — без Джоли.

- Брэда абсолютно не волнует, что Анджелина может скучать по нему или жалеть, что она подала на развод, - рассказал источник портала Hollywoodlife.com, - Их отношения закончены, брак исчерпал себя, и Брэд не собирается воскрешать прошлое и давать им второй шанс. Последние пару лет были сущим адом для Брэда — настолько, что он начал задаваться вопросом: а знал ли он вообще настоящую Анджелину. Потому что никогда не мог себе даже представить, что женщина, которую он когда-то любил, и на которой женился, может так вести себя против него.

Сейчас Брэд пытается вывести свою жизнь на новый уровень, и главная забота для него — его дети.

- Он старается наладить отношения с ними, и прогресс очевиден, - уверяет инсайдер.

Анджелина и Брэд вместе решают вопрос об опеке.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее друзья Джоли рассказали, что Анджелина якобы начала жалеть о том, что подала на развод. Мол, с уходом от Питта в ее жизни образовалась пустота, которую она никак не может заполнить.

- Чем дольше продолжается их развод, тем больше она скучает по Брэду. Она жалеет, что его нет рядом с ней каждый день, - утверждает источник. - Она сомневается, что приняла правильное решение для их семьи. Чем больше она сердится на муж, тем больше по нему скучает.

Напомним, развод Анджелины Джоли и Брэда Питта длится уже два года. Пара никак не может поделить опеку над детьми. Сейчас шестеро отпрысков живут вместе с матерью, и лишь недавно суд разрешил Питту чаще встречаться с ними. Адвокаты экс-супругов бились в суде вплоть до середины августа, когда было объявлено, что Джоли и Питт готовятся заключить мирное соглашение. Недавно стало известно, что Питт и Джоли встретились лично и обсудили все дела, касающиеся опеки: Брэд приехал домой к Анджелине. Эта встреча стала первым свиданием супругов с момента разрыва — не считая сеансов групповой семейной психотерапии, которые их обязал проходить суд.

- Брэд и Анджелина устроили секретное свидание в ее доме, - рассказал источник. - Встреча прошла очень успешно. Анджелина решила, что пришла пора заключить конструктивное соглашение по опеке. Брэд воспринял это с облегчением, он готов к любым предложениям. Он очень хочет уладить дело миром и создать спокойную обстановку в семье ради детей.