СЕГОДНЯ 07:05 2018-10-03T11:31:11+03:00

Обсуждаем главные утренние новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные утренние новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- Умер народный артист Роман Карцев. В последнее время он серьёзно болел. его друг, писатель-сатирик Михаил Жванецкий рассказал: «Это был инфаркт, сердце не выдержало. Он ведь давно болел, долго находился в больнице, а сейчас его мучения закончились», — рассказал Жванецкий.

- Иностранцам не доверяем! Россияне рассказали, в какой валюте хранят сбережения. Во-первых, об отсутствии сбережений сообщил 31% россиян. Для сравнения, в 2017 году таких было 33%, а в 2016 году — 36%. Среди тех, кто предпочитает хранить денежные запасы в рублях, — 66%. В 2017 году об этом заявили 64%, в 2016 году — 58%. 5% россиян признались, что хранят сбережения в долларах, 3% — в евро и 1% — в других валютах.

- Обзор прессы.

- Хоть стой, хоть падай. Первый в мире музей отвратительной еды откроется в третьем по величине городе Швеции Мальмё 31 октября. Там будут выставляться самые неоднозначные блюда со всего мира: от протухшего мяса акулы, считающегося деликатесом в Исландии, до южноазиатского зловонного фрукта дуриана, который в Сингапуре даже запрещено провозить в общественном транспорте. В качестве экспонатов будут также представлены шведская консервированная квашеная сельдь, зажаренная морская свинка из Перу, популярный на Сардинии сыр с личинками и гениталии быка.

- Дави на газ. В Париже открылся международный автосалон. Новинки. Около 30 тысяч кроссоверов Hyundai Creta попали под отзыв в России. Запасаемся покрышками: зимние шины резко подорожали.

- Рособрнадзор объявил о масштабной проверке учителей на профпригодность. Вас устраивает учитель вашего ребенка? Он пройдет проверку?

- Как сохранить деньги, которые мы зарабатываем - сразу тратить или откладывать?

- Джереми Кларксон проехал по Грузии на Bentley с бюстом Сталина на капоте.

- "Энергопаек" возвращается: власти опять задумались о соцнормах на свет.

- Голы, очки, секунды.

- Коридоры власти.

- Фонд кино прогнозирует рост доли российских фильмов до 30% по итогам 2018 года.