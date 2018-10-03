Обзор матча ЦСКА - Реал Мадрид 2 октября 2018: счет, голы, статистика игроков

СЕГОДНЯ 00:06 2018-10-03T00:10:37+03:00

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Этого матча все ждали, будто празднования Нового года или же римейк матча Испания - Россия на ЧМ-2018 по футболу. В гости к московскому ЦСКА на стадион "Лужники" в матче 2 тура Лиги Чемпионов приехал победитель последних трех Лиг Чемпионов - мадридский "Реал". У этой команды теперь уже нету Зидана, нету Роналду. А перед приездом на игру в столицу выяснилось, что еще и не хватает целого ряда игроков основного состава. Марселу, Бэйл и многие другие не приехали из-за травм.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

В стартовом составе "Реала" главное удивление - это оставшийся в запасе у мадридцев лучший футболист мира Лука Модрич. Хорватский полузащитник летом этого года стал вице-чемпионом мира в "Лужниках". И за стартом поединка Модрич, завершивший эпоху Месси-Роналду в гонке за звание лучшего игрока мира, следил со скамейки запасных.

Объявление ЦСКА в клубном Твиттере о том, что, мол, "победный состав не меняем" казалось поначалу такой хорошей дерзостью. Даже на фоне не приехавших в Москву звезд "Реал" смотрелся на фоне соперников очень мощно. Однако все началось так, как никто не ожидал.

Уже на 2-й минуте матча хорватский полузащитник ЦСКА Марио Влашич открыл счет в поединке. Перехватив мяч на чужой половине поля, он воспользовался ошибкой в обороне "королевского" клуба и неожиданно для всех забил гол, пробив в нижний угол ворот Кейлора Наваса.

Забив мяч, армейцы стали отбиваться от волн штурма "Реала". Раз за разом у мадридцев проходили атаки, но молодая и обновленная оборона ЦСКА во главе с Игорем Акинфеевым четко следила за всеми передвижениями соперников. И на первый перерыв в матче команды ушли при счете 1:0 в пользу армейцев. Десятки тысяч зрителей переполненных "Лужников" неистово ликовали.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Гол Николы Влашича на старте второго тайма продолжал давлеть над "Реалом". Еще бы, ведь так быстро мадридская команда не пропускала аж 11 лет. До того на 10-й секунде матча в 2007 году в ворота "Реала" забивал Рой Макаай. И в начале второго тайма, когда оставалось еще 35 минут чистого игрового времени, Хулен Лопетеги решил провести все замены. В бой был брошен Лука Модрич и Мариано Диас.

Но усиление никак не помогало "Реалу" - росла статистика ударов по воротам ЦСКА. А счет никак не менялся. Пасы Модрича перехватывались, Диас же - бил в штангу или же играл рукой в штрафной армейцев.

Конец поединка был омрачен небольшим ЧП. Игорь Акинфеев в конце поединка получил красную карточку за то, что сорвался на румынского арбитра матча. И на поле появился молодой голкипер Георгий Крынац. В итоге в матче было переиграно более 8 минут поединка. Но ЦСКА все же смог выстоять победный для себя результат.

Московский ЦСКА одержал победу над "Реалом" и с 4 очками вышел на чистое первое место в группе. Через три недели армейцам предстоит визит в Рим на игру с "Ромой".

СТАТИСТИКА МАТЧА ЦСКА - РЕАЛ

ЦСКА - Реал Мадрид 1:0

Гол: 1:0 – 2 Влашич.

ЦСКА: Акинфеев, Чернов, Набабкин, Фернандес, Родриго Бекао, Дзагоев (Ефремов, 65), Ахметов, Обляков (Кырнац, 90), Бийол, Влашич, Чалов (Сигурдссон, 78).

Реал Мадрид: Навас, Варан, Регилон, Карвахаль (Одриосола, 43), Начо, Кроос, Каземиро (Модрич, 58), Васкес (Диас, 58), Себальос, Асенсио, Бензема.

Предупреждения: Бийол (66), Обляков (90), Акинфеев (90).

Удаление: Акинфеев (90).