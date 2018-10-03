Нобелевскую премию 2018 года по химии дали за жизнь

СЕГОДНЯ 14:15 2018-10-03T14:13:41+03:00

Химия и жизнь всегда идут рядом. И это иной раз приносит прекрасные плоды.

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3 октября 2018 года Шведская королевская академия наук (The Royal Swedish Academy of Sciences) приняла решение присудить Нобелевскую премию по химии за 2018 года американке Фрэнсис Арнольд (Frances H. Arnold) «за исследование направленной эволюции ферментов», американцу Джорджу Смиту (George P. Smith) и британскому ученому сэру Грегори Винтеру (Sir Gregory P. Winter) «за фаговый дисплей пептидов и антител». Половину премии получит Фрэнсис, другую половину разделят между собой Джордж и Грегори.

Исторический "указ" Шведской королевской академии наук.

Фрэнсис Арнольд провела первую направленную эволюцию белков. То есть, организовала по сути естественный — как в живой природе — с генетическими изменениями и естественным отбором, но управляемый процесс их синтеза. Это открыло путь к так называемым «зеленым технологиям» - тем, которые не вредят окружающей среде — и к массовому производству веществ с заданными свойствами: от биотоплива до лекарственных препаратов.

Джродж Смит и его коллега Грегори Винтер разработали революционный лабораторный метод изучения белков и их взаимодействий, который и получил название фаговый дисплей. Суть его в том, что ген, кодирующий исследуемый белок, встраивают в ген фага — вируса, инфицирующего бактерии. В ответ этот фаг начинает во всех подробностях отображать исследуемый белок на своей оболочке. Это невероятно познавательное «кино» и помогает проникнуть в тайны белкового взаимодействия.

Так организаторы церемонии проиллюстрировали нынешнюю премию по химии: мол, эволюция торжествует, но без химии ныне не обходится.

Фаговый дисплей Смита и Винтера ныне используют продвинутые химики по всему миру — производят с его помощью антитела, которые нейтрализуют яды, противостоят аутоиммунным заболеваниям и даже помогают бороться с метастазами.

А все вместе нынешние лауреаты внесли весьма существенный вклад в науку — более, конечно, в прикладную - генетику, биоинженерию и фармакологию. Но такова тенденция последних лет — исключительно за химические достижения премию не дают, равно как за чисто теоретические.

Так организаторы церемонии проиллюстрировали нынешнюю премию по химии: мол, эволюция торжествует, но без химии ныне не обходится.

В прошлом году Нобелевскую премию по химии получили Жак Дюбуше (Jacques Dubochet), Иохим Франк (Joachim Frank) и Ричард Хендерсон (Richard Henderson) за разработку метода криоэлектронной микроскопии, которая позволила рассмотреть в подробностях — с очень высоким разрешением — молекулы живых организмов.

По сути ученые модернизировали электронную микроскопию. Прежде в электронный микроскоп наблюдали неживую материю. Лауреаты приспособили его к наблюдению за объектами живой природы. Научились замораживать их в водяном растворе так, что биомолекулы сохраняли свою форму, свойства и при этом «закреплялись» в удобном для наблюдения за ними виде.