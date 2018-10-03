Огонь из щепок, вода через рубашку и сырая рыба: Парень выжил после 49 дней дрейфа на плавучей хижине

СЕГОДНЯ 01:09 2018-10-02T13:25:36+03:00

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Если верить, что все в этой жизни не случайно, то теперь Алди Новел Адилан не удивляется, почему вдруг с пакетом еды в начале августа бригадир рыболоведческой бригады привез ему Библию. Больше чем через месяц она спасет ему жизнь. Тогда 19-летний фонарщик на ромпонге (рыбацкий плот с небольшой каютой) сильно верующим католиком себя не считал, просто решил: будет что почитать, скоротать время. Работа юноши из беднейшей семьи состояла в том, чтобы в темное время суток зажигать фонари на плоту, привлекая рыбу, которая приплывает прямо в сети. Раз в неделю приезжала бригада и вытаскивала улов. А Алди оставался ждать ночи, чтобы снова включать фонари и поправлять неводы, если их сносит в море.

Но 14 июля в открытый океан унесло самого Алди. Парень прикорнул всего часа на три в своем уголке, однако и этого хватило, чтобы оторвавшийся плот утащило на 50 км от побережья острова Сулавеси, что в Индонезии. «Спасибо» сильно задувшему ветру!

Вот такая постройка стала кораблем юноши.Фото: скриншот видео

Помог старый таз

Паники у робинзона сначала не было. «У меня же есть рация!» - думал Адилан, тем более что край суши был виден на горизонте. Но устройство сначала шипело и булькало, пока сигнал не сдох совсем. Тем временем шторм относил плот все дальше в открытое море. Сутки, вторые - Адилан не помнит, сколько он провел в центре стихии. Иногда казалось, что хилый ромпонг не выдержит и треснет пополам! Оптимизма не добавляло и то, что у плота не было весел и мотора, поэтому единственное, что мог делать юноша, - это дрейфовать и следить, не появится ли на горизонте корабль.

Запасы воды на плоту закончились уже через четыре дня. Пришлось придумать способ производить пресную воду. На посудине нашелся небольшой таз. Алди смачивал рубашку в морской воде, выжимал ее туда, посреди таза ставил стакан, а сверху натягивал старый, разорванный на две части пакет. Под жарким солнцем вода испарялась, скапливалась под полиэтиленом, и в пустой стакан капала опресненная жидкость. Чтобы накапать целый стакан, приходилось ждать несколько часов, и эту воду фонарщик цедил, как самое дорогое пиво в родном баре. Когда жажда утолялась, приходил лютый голод. С рыбой проблем не было, но не сырую же ее есть. Рыбак потрошил с одной стороны плот, вытаскивал щепки и разводил костер, чтобы она чуть-чуть поджарилась. Сильно нельзя - жалко щепки-топливо, да и, не дай бог, плот загорится.

Течения и ветер унесли ромпонг более чем на 2000 км.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Месяц отчаяния

За месяц, что Алди провел на плоту, мимо него проплыло 10 кораблей, но никто из них не обратил внимания на маленький плот. Робинзона охватывало отчаяние. Особенно тяжело было после того, как мимо него прошел уже девятый сухогруз. Это был 28-й день дрейфа, и Алди понял, что больше у него нет сил. Он решил: надо просто закрыть глаза и дождаться смерти. И тут среди старых пакетов юноша нащупал Библию. «Не оставлю тебя и не покину тебя…» - прочитал парень, поднялся и снова пошел натягивать полиэтилен и цедить воду. Он жив, а значит, надежда есть.

Спасение пришло лишь еще через 19 дней, когда плот был уже в водах Гуама. Судно заметили с панамского корабля, направлявшегося в Японию. Полуживого человека подняли на борт, накрыли полотенцами, налили воды. И тут Алди заплакал: испытания закончились!

Через несколько дней корабль с горе-путешественником прибыл в Японию. Там индонезийца еще раз осмотрели врачи, диагностировали истощение и поставили витаминные капельницы. Вскоре парень улетел на родину. Там Алди признался, что больше фонарщиком работать не будет. Хватит!

Теперь многие хотят сделать с Алди (он на заднем плане) селфи.Фото: Соцсети

Пока этот номер готовился к печати, из-за землетрясения на остров Сулавеси обрушилось цунами. Жертвами стихии стали более 1200 человек. О судьбе Алди, увы, ничего не известно.

СОВПАДЕНИЕ

Столько же болталась в океане наша баржа с солдатами

Это известное происшествие: в январе 1960 года четверо военнослужащих СССР оказались в открытом море - после того, как их баржу с минимальным запасом еды и воды сорвало со швартовки в заливе острова Итуруп (входит в состав Курильских островов). Их посчитали погибшими. В итоге младший сержант Зиганшин и трое рядовых - Поплавский, Крючковский и Федотов - провели в неуправляемом дрейфе в океане 49 дней, питаясь всем, чем придется: кожаными ремнями, мылом, пастой... Наконец полузатопленную баржу заметили американские вертолетчики. Герои были очень истощены: так, Зиганшин, весивший до происшествия 70 кг, похудел до 40 кг.

Алиса РЕКСЕР