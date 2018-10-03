Вкусная езда

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-02T12:07:35+03:00

Внедорожник Джейми Оливера - это кухня на колесах по цене двушки в Москве. Фото: landrover.com

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Этот внедорожник Land Rover Discovery сделали специально для телезвезды и шеф-повара Джейми Оливера. В его оснащение входит мультиварка, барбекюшница, аппарат по приготовлению мороженого, диспенсер для оливкового масла и маслобойка, позволяющая взбивать масло во время поездки.

В машине есть вертел-гриль, работающий от двигателя. Фото: landrover.com

И это не все: есть тостер, установленный в центральной консоли, вертел-гриль, работающий от двигателя, аппарат для приготовления пасты, газовая плита и раздвижной обеденный стол со столешницей. А в районе задних окон организована небольшая грядка для свежих трав и стойка для приправ.