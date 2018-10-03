Самые яркие наряды премии Music Box: декольте Калашниковой и нелепая корона Зверева

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-03T14:03:34+03:00

Вместе с модным блогером Анастасией Полховой мы рассмотрели, в чем артисты пришли на музыкальную премию

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Кто из знаменитостей, пришедших на музыкальную премию телеканала Music Box, выбросил зеркало из дома, уволил стилиста или просто разучился смотреть на свой образ объективно. О провалах и победах артистов на красной дорожке церемонии мы поговорили с модным блогером и телеведущей World Fashion TV Анастасией Полховой.

— Наши звезды редко отличаются хорошим вкусом и предпочитают эпатировать публику своими кричащими нарядами, — считает наш модный эксперт Анастасия Плохова. — Сдержанно и лаконично, элегантно и изящно — эти характеристики мало подходят под характеристику нарядов большинства лиц шоу-бизнеса. Нам остается только удивляться их смелости и физической подготовке, потому что носить пышные платья с плащом, как у Супермена, и тяжелую корону на голове — не каждому по силе.

Сергей Зверев

— Король стиля давно перестал быть таковым. Такой наряд годится только для цирка. Самое красивое в образе Зверева — букет цветов. Но вряд ли он был частью костюма.

Жасмин

— Как похудела Жасмин! Все-таки сила воли, диета и спорт сделали свое дело — теперь певица может позволить себе любой наряд. Но выбрала все-таки классику. Маленькое черное платье можно надеть в пир и в мир. И самое главное — если на вас такое платье, никто не решится вас обвинить в отсутствии вкуса. Черное платье, в тон ему клатч, собранные волосы и красная помада — ничего необычного, но выглядит достойно.

Карина МишулинаФото: Игорь ПОЛЯКОВ

Карина Мишулина

— Такое впечатление, что дочь прославленного актера Спартака Мишулина не стала заморачиваться с выбором наряда для музыкальной премии и попросту взяла платье из театральных костюмерных. Такой образ можно встретить на выпускницах или у свидетельниц на самой пышной свадьбе в каком-нибудь поселке.

Карина, дам вам маленький совет. Необязательно тратиться на стилиста. Просто возьмите платье у какого-нибудь известного бутика на один вечер. Это беспроигрышный вариант, чтобы выглядеть на миллион, не потратив ни рубля.

Юлия СамойловаФото: Игорь ПОЛЯКОВ

Юлия Самойлова

— Черная помада — это всегда некий протест перед обществом. Платье красивое, но вот макияж и прическа… Я бы уволила стилиста. У Юли красивое лицо, зачем рисовать на молодой девушке агрессивную маску…

Анна КалашниковаФото: Игорь ПОЛЯКОВ

Анна Калашникова

— Бывшая невеста Прохора Шаляпина не имеет в своем гардеробе вещей без страз, перьев и пайеток. Но тут надо отдать должное — помимо роскошного декольте, Анна ослепила дорожку сразу несколькими образами. Наиболее удачный — королева солнца.

Или золотая осень. В таком эффектном наряде Калашникова могла бы сойти за свою на одном из главных фэшн-событий — ежегодном Балу Института костюма (Met Gala).

В похожем образе с оригинальной «короной» там появилась в этом году Рита Ора, Блэйк Лавли, Рианна. Так что можно сказать, что наша Аня следует мировым трендам.

Ольга БузоваФото: Игорь ПОЛЯКОВ

Ольга Бузова

— Ведущая «Дом-2», видимо, своим нарядом хотела показать, какая она независимая и самостоятельная. Вышел неправдоподобный крик о феминизме. Ведь, как пела Алла Борисовна — сильная женщина плачет у окна.