2018-10-03T14:03:34+03:00
Звезды

Самые яркие наряды премии Music Box: декольте Калашниковой и нелепая корона Зверева

Вместе с модным блогером Анастасией Полховой мы рассмотрели, в чем артисты пришли на музыкальную премию
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Король стиля Сергей Зверев давно перестал быть таковым.Король стиля Сергей Зверев давно перестал быть таковым.Фото: Игорь ПОЛЯКОВ
Изменить размер текста:

Кто из знаменитостей, пришедших на музыкальную премию телеканала Music Box, выбросил зеркало из дома, уволил стилиста или просто разучился смотреть на свой образ объективно. О провалах и победах артистов на красной дорожке церемонии мы поговорили с модным блогером и телеведущей World Fashion TV Анастасией Полховой.

— Наши звезды редко отличаются хорошим вкусом и предпочитают эпатировать публику своими кричащими нарядами, — считает наш модный эксперт Анастасия Плохова. — Сдержанно и лаконично, элегантно и изящно — эти характеристики мало подходят под характеристику нарядов большинства лиц шоу-бизнеса. Нам остается только удивляться их смелости и физической подготовке, потому что носить пышные платья с плащом, как у Супермена, и тяжелую корону на голове — не каждому по силе.

Сергей Зверев

— Король стиля давно перестал быть таковым. Такой наряд годится только для цирка. Самое красивое в образе Зверева — букет цветов. Но вряд ли он был частью костюма.

Жасмин. Фото: Игорь ПОЛЯКОВ

Жасмин.Фото: Игорь ПОЛЯКОВ

Жасмин

— Как похудела Жасмин! Все-таки сила воли, диета и спорт сделали свое дело — теперь певица может позволить себе любой наряд. Но выбрала все-таки классику. Маленькое черное платье можно надеть в пир и в мир. И самое главное — если на вас такое платье, никто не решится вас обвинить в отсутствии вкуса. Черное платье, в тон ему клатч, собранные волосы и красная помада — ничего необычного, но выглядит достойно.

Карина Мишулина Фото: Игорь ПОЛЯКОВ

Карина МишулинаФото: Игорь ПОЛЯКОВ

Карина Мишулина

— Такое впечатление, что дочь прославленного актера Спартака Мишулина не стала заморачиваться с выбором наряда для музыкальной премии и попросту взяла платье из театральных костюмерных. Такой образ можно встретить на выпускницах или у свидетельниц на самой пышной свадьбе в каком-нибудь поселке.

Карина, дам вам маленький совет. Необязательно тратиться на стилиста. Просто возьмите платье у какого-нибудь известного бутика на один вечер. Это беспроигрышный вариант, чтобы выглядеть на миллион, не потратив ни рубля.

Юлия Самойлова Фото: Игорь ПОЛЯКОВ

Юлия СамойловаФото: Игорь ПОЛЯКОВ

Юлия Самойлова

— Черная помада — это всегда некий протест перед обществом. Платье красивое, но вот макияж и прическа… Я бы уволила стилиста. У Юли красивое лицо, зачем рисовать на молодой девушке агрессивную маску…

Анна Калашникова Фото: Игорь ПОЛЯКОВ

Анна КалашниковаФото: Игорь ПОЛЯКОВ

Анна Калашникова

— Бывшая невеста Прохора Шаляпина не имеет в своем гардеробе вещей без страз, перьев и пайеток. Но тут надо отдать должное — помимо роскошного декольте, Анна ослепила дорожку сразу несколькими образами. Наиболее удачный — королева солнца.

Или золотая осень. В таком эффектном наряде Калашникова могла бы сойти за свою на одном из главных фэшн-событий — ежегодном Балу Института костюма (Met Gala).

В похожем образе с оригинальной «короной» там появилась в этом году Рита Ора, Блэйк Лавли, Рианна. Так что можно сказать, что наша Аня следует мировым трендам.

Ольга Бузова Фото: Игорь ПОЛЯКОВ

Ольга БузоваФото: Игорь ПОЛЯКОВ

Ольга Бузова

— Ведущая «Дом-2», видимо, своим нарядом хотела показать, какая она независимая и самостоятельная. Вышел неправдоподобный крик о феминизме. Ведь, как пела Алла Борисовна — сильная женщина плачет у окна.

Модный блогер Анастасия Полхова. Фото: Личный архив

Модный блогер Анастасия Полхова. Фото: Личный архив

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Путин призвал увеличить присутствие России на мировом рынке угля
В связи с непогодой москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт
Международный суд ООН частично удовлетворил иск Ирана к США по поводу санкций
Голодный, но счастливый: толстый кот потерял в весе и снискал мировую славу
Ученые нашли способ замедлить процесс старения
В Москве мужчина украл нижнее белье на 2,5 млн рублей
Глава Минобороны Сербии заявил, что миссия НАТО знала о провокации албанцев на севере Косова
Минстрой предложил использовать социальную ипотеку для расселения аварийного жилья
США передали Украине крупную партию летального оружия и боеприпасов
Экономист назвал четыре условия для отказа России от доллара
Жеребьевка 1/8 финала Кубка России: "Зенит" сыграет в Ростове-на-Дону, а "Спартак" в Москве
В СБУ ответили на угрозы Анатолия Пашинина
В Лос-Анджелесе задержали преступников, ограбивших 20 домов знаменитостей
Нобелевская премия по химии в 2018 году присуждена Арнольд, Смиту и Уинтеру за эволюцию ферментов и исследование пептидов
В рейтинге самых богатых американцев по версии Forbes Трамп потерял 138 позиций
В Китае из-за снегопада на трассах заблокированы более тысячи машин
Песков прокомментировал предложение Путина о декриминализации статьи о репостах
Совфед одобрил уголовное наказание за отказ в найме лиц предпенсионного возраста
В Таиланде по запросу Интерпола был задержан россиянин
В отношении "Натали Турс" возбуждено уголовное дело о мошенничестве
В правительстве не обсуждают запрет долларовых расчетов
Сотрудники московского бара сообщили ФСБ о готовящемся теракте
Гражданская жена полковника Захарченко сбежала в США
Постпред США при НАТО отказалась от своих слов об уничтожении российских ракет
Путин назначил Михаила Развожаева врио главы Хакасии
Порошенко предложил парламенту продлить "особый статус Донбасса" до конца 2019 года