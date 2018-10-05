С Днем нового учителя!

СЕГОДНЯ 01:10 2018-10-05T01:30:02+03:00

Изменить размер текста: A A

И было мне счастье во время эфира программы «Родительский вопрос» на Радио «КП». Впервые звонившие в студию беспокойные слушатели не требовали вернуть замечательное советское образование. И был один разумный и спокойный звонок от молодого папы:

- Я хочу, чтобы в школе учитель нашел подход к моему ребенку. Чтобы на уроках он был счастлив!

Ситуация наконец-то меняется. Вместо попытки вернуться в прошлое и маршировать вперед, свернув шею назад, в обществе появляется понимание, каким должно быть образование в 21 веке.

И вот уже впервые ВЦИОМ накануне 1 сентября фиксирует: 31 процент родителей ждут от педагога по отношению к своему ребенку «индивидуального подхода/ поиска общего языка/ взаимопонимания» (и это самый популярный ответ).

Не вдалбливания знаний, не натаскивания на ЕГЭ, не воспитательных назиданий.

Папы и мамы надеются на уважение к своим детям, умение выстраивать с ними отношения, знание, как заинтересовать ребенка предметом. Совершенно другие требования, если сравнивать с советскими, да даже и с постсоветскими временами.

Перемен требуют наши отцы!

Абсолютно неожиданно во втором десятилетии нового века самая консервативная отрасль – образование – оказалась на передовой, под обстрелом, в окопах. Позади – родители. Впереди – неизвестность.

Многие десятилетия образование неспешно трусило за техническим прогрессом и резкими экономическими революциями, засунув подмышку доску и мел. Менялся способ производства – появлялись новые образовательные технологии. Возникли станки, организовались фабрики – пришла классно-урочная система.

И вдруг – оп-па! – учитель, венец процесса образования, носитель сакрального знания в глазах юной поросли, в одночасье подвинут со своего пьедестала. Маленькая коробочка из стекла, пластика и алюминия, оказывается, напичкана информацией плотнее, чем самый многомудрый учитель. И что тогда делать преподавателю? Без него, понимаем мы, учиться как-то не с руки, особенно малышам. А с ним-то как?

Первый удар новые времена нанесли по привычной схеме: выпускные-вступительные экзамены. Многие до сих пор не уверены – знания должен проверять учитель или централизованная, зарегламентированная машина. Но аналоги Единого госэкзамена за последние десятилетия вынуждены были ввести все страны, которые претендуют на лидерство в новом веке. Другого выхода нет. Образование становится массовым продуктом, не то, что сто лет назад. Значит, нужен механизм, который бы позволил сравнивать полученные знания не в пределах одного класса или школы, а в пределах всей страны. И подтягивать там, где не в состоянии их преподавать качественно.

Ну и это ладно – к ЕГЭ все-таки притерпелись.

Следующий удар новая реальность нанесет по классно-урочной системе с ее партами в ряд, учениками, глядящими друг другу в затылок, набору в школу не по способностям и уровню развития, а по году рождения. Ректор НИУ Высшая школа экономики Ярослав Кузьминов уверен, что классной-урочной системе (а ей вообще четыре века!) осталось жить от силы несколько лет.

Директор детского центра «Артек» Алексей Каспржак более решителен. Он считает, что ее уже нет:

- Дети не понимают, зачем она нужна.

Кузьминов объясняет - классно-урочная система приводит к слишком большим потерям:

- Сегодня из нашей школы выходит примерно четверть учеников, которые считаются неуспешными. Они не освоили один или несколько предметов. Это примерно соответствует той доле наших граждан, которые экономически неуспешны. И это первая задача, которую нужно решить системе образования. И решить, преодолев ключевую проблему классно-урочной системы, когда в каждом классе есть те, кто отстает, осваивает предмет медленнее, и есть те, кто забегает вперед. В результате педагог работает примерно с 60 процентами класса. 30 процентов тех, кто отстает, и 10 процентов продвинутых, которым скучно, теряются.

Школа должна стать активным участником цифровой революции. Современные технологии позволяют завести цифровых помощников учителей, которые будут раздавать и проверять домашние задания. Причем, каждому будет даваться задание сообразно его интересам и возможностям. Это позволит включить в работу в классе детей, которые сейчас не заинтересованы в учебе. Уже есть примеры стран, которые снизили долю неуспешных до 7-10 процентов. А 15 процентов людей, которые входят в нашу экономику, - это рост ВВП на те же самые 15-20 процентов.

А что взамен?

Расшатывает глыбу классно-урочной системы не только наша страна. Бьются над тем, что и как должно ее заменить, многие. Россия вместе с Великобританией, Польшей, США, Канадой, Южной Кореей, Китаем и Финляндией вошла в консорциум, который готовит международный доклад об изменении школ.

Специалисты пришли в общем-то к похожим выводам. Что понадобится новому выпускники школы:

- Уметь правильно распорядиться своей жизнью, ответственно к ней подходить,

- Уметь учиться – а учиться придется всю жизнь,

- Уметь общаться, работать, выстраивать коммуникации с другими людьми,

- Обладать критическим мышлением, уметь решать неожиданные задачи,

- Нести ответственность за принятые решения и совершенные поступки,

- Быть грамотным человеком, причем эта грамотность не означает только письмо без ошибок или умение складно излагать свои мысли. Предполагается информационная, культурная, финансовая, научная, общегражданская грамотность (вообще, грамотностей специалисты насчитали больше пятидесяти видов).

Почему ни один из составляющих доклад экспертов не говорит о знании таблицы умножения, собственной литературной классики, закона Бойля-Мариотта или даты битвы при Калке? Потому что базовые знания, заложенные в школьный курс, должны давать ученику новое качество, то, что сегодня называют сложным словом “компетенции”. Или, как метко выразился знаменитый педагог Анатолий Каспаржак-старший, “Учить не математике, а математикой, не литературе, а литературой!”

Чтобы было еще понятнее – математикой развивать логику, критическое мышление. Литературой – гражданскую позицию, умение грамотно и точно выражать свои мысли, уважать мнения других и многое-многое другое.

На передовой

Теперь от новых умений учителей будет зависеть судьба будущих поколений – насколько они станут успешны в ситуации абсолютно не прогнозируемого будущего. Это сейчас мы можем придумывать, какие профессии через десять лет отомрут, а какие появятся, фантазировать, какие навыки понадобятся. А завтра появится новый Стив Джобс или Павел Яблочков и возникнет новое устройство, технология, прорывное открытие – и жизнь снова резко изменится.

Поэтому в ближайшие годы жизнь у учителей явно будет не сахар. К их нагрузке и невысоким зарплатам прибавляется необходимость перестраивать свою жизнь, использовать новые технологии и сервисы, по-другому организовывать уроки. Электронные журналы и дневники – это еще цветочки по сравнению с грядущей Российской электронной школой.

Так что, в День учителя, в День нового учителя педагогам можно пожелать одно: главное – учитесь! А мы будем учиться у вас.

ВАЖНО!

Виртуальный тренажер общения с учениками

Чтобы представить себе, какие новые образовательные технологии уже пришли в школы, расскажу о нескольких из десятков, показанных на недавней конференции EdCrunch в Москве.

Американский телепродюсер Марк Аткинсон создал платформу, которая позволяет обучать учителей в виртуальной реальности точно так же, как на симуляторах обучают перед полетами летчиков. С помощью актеров созданы образы школьников разного возраста. А с помощью искусственного интеллекта их научили общаться с реальным учителем. Педагог может отработать критические ситуации в классе не в реальной стрессовой ситуации, а на таком виртуальном тренажере. Как угомонить хулигана? Как разговаривать с ребенком-аутистом? Как научить работать в команде малышей-младших школьников? Круто же. Я встретил в коридоре зам директора одной из московских школ Александра Гулина. Тот пожимает плечами:

- Устарело. Теперь нужно использовать не виртуальную, дополненную реальность, майкрософтовские шлемы HoloLens.

Похожий на сказочного лесоруба учитель информатики Александр Степанов пишет чат-ботов (программы, где компьютер ведет общение с человеком по заранее заложенному алгоритму):

- Пока я тут мастер-класс читаю, мои дети контрольную пишут. Кому светит плохая оценка, получат от робота ссылку на видеоурок по теме, которую они проваливают.

Миниатюрная учительница начальных классов Татьяна Громова рассказывает, как проверяет знания второклашек, сканируя планшетом iPad поднятые ими карточки с зашифрованными ответами. А с ребятами общается по вечерам с помощью записанных малышами видео, в которых они с учительницей делятся своими проблемами (у меня в классе 35 детишек, всем слово не уроке дать не успевают):

- Посмотрела – поставила лайк. И с родителями тут же обсудила увиденное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ольга Васильева: «Современные дети недолюбленные»

В эфире Радио «Комсомольская правда» министр просвещения ответила на вопросы журналиста, педагога, председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимира Легойды (подробности)

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

Каким должен быть современный педагог?

Дина ГАРИПОВА, победитель телепроекта «Голос»:

- Современный учитель должен быть честным. Любить дело, которое преподает. Увлекающимся, с которым действительно интересно. Многие из тех, кто преподавал мне в школе и в университете, были фанатами своего дела. Благодаря им нас увлекал предмет.

Михаил РЫЖАКОВ, академик Российской академии образования:

- Он должен быть умным, профессиональным и ответственным за то, что делает каждый день.

Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер:

- Мудрый, образованный, эрудированный. Должен делать все, чтобы ученики уважали за его интеллект. Он должен быть на 10 шагов впереди своего ученика. А сегодня благодаря современным технологиям дети сверяют все, что вы говорите, с информацией в интернете - стыкуется или нет получаемая информация. Ученики порою неблагодарные люди - и в работе с ними нужно терпение. Подход должен быть ювелирный, психологически правильный.

Борис КУПРИЯНОВ, профессор Московского госпедуниверситета:

- Прежде всего он должен быть нескучным. Это главное. Современным. Разным. Ярким. И богатым - причем не только духовно! Я против того, чтобы мы из учителя делали монаха. Педагог должен быть во всех отношениях благополучным. В голове, в сердце. Он сам должен быть счастлив.

Борис МАШКОВЦЕВ, директор киностудии «Союзмультфильм»:

- Ему нужно быстро адаптироваться. Все меняется с такой скоростью, что надо постоянно искать и находить новый язык общения с детьми. Для любого учителя важно любить детей и чувствовать ребенка внутри себя. И у учителя, и у мультипликатора - состояние пограничника, надо проложить мост между взрослым и ребенком, чтобы тебя услышали.

Павел ЯКУШКИН, директор школы № 179, где выпускник сдал ЕГЭ на 400 баллов:

- Учитель должен быть прежде всего человеком.

Андрей ЛУКУТИН, победитель конкурса «Учитель года России-2004»:

- Профессиональным. И полезным детям. Знание предмета и детской психологи важны. Но главное - учитель должен быть намного интереснее интернета.