Чебурашка, Медведь и Елена Прекрасная атаковали визовый центр Британии

СЕГОДНЯ 18:56 2018-10-03T18:55:45+03:00

Так бесславно заканчивалась акция молодежных политических активистов у визового центра Великобритании в самом центре Москвы Фото: Мария БЕРК

Молодежь пыталась пошутить на тему отравления английского шпиона в Солсбери. И не получилось...

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- Тут медведь с баяном и Чебурашка. Песни поют под окнами у британцев. Да не шучу я, - начал оправдываться по телефону полицейский. - Что делать? В отделение забирать?

Так бесславно заканчивалась акция молодежных политических активистов у визового центра Великобритании в самом центре Москвы. А начиналось-то все, как все начиналось!

Взбодрись отравой!

Обычное утро. По 2-му Сыромятническому переулку, что неподалеку от Курского вокзала, бредут сонные москвичи. Возле визового центра Великобритании, Бельгии и Швейцарии - небольшая очередь на подачу документов. Изредка из здания вырываются счастливые люди, сжимающие в руках загранпаспорта - а внутри долгожданная виза.

Спокойствие нарушают звуки баяна: «Расцветали яблони и груши….». Ряженый в медведя умело растягивает меха. Под руку с ним — размалеванная девица в образе Елены Прекрасной, в ватнике болотного цвета и кокошнике. За ними - двухметровый худощавый Чебурашка с двумя 13-литровыми армейскими термосами. Короче, весь набор русско-народной пошлости со вставками из недавнего советского прошлого.

- Мы из сказочного леса привезли вам «Новичок», чтобы каждый угостился и забыл про коньячок! - приплясывая, звонко, попадая в ноты поет девица. Но это никак не делает ситуацию смешнее. Уже полгода прошло с пика популярности этой незамысловатой рифмы. Как только не шутили в соцсетях, когда весь мир узнал об инциденте в Солсбери. 4 марта там был отравлен британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь. Против родственников применили боевой яд (по версии британцев, страна происхождения отравы - Россия, по классификации англичан это химоружие называется «Новичком», само собой во всем бездоказательно обвнили нашу страну).

И вот прошло уже почти семь месяцев и над всей этой неприятной историей решили посмеяться молодежные активисты.

- И все-таки, какие такие силы вы представляете? - допытываю ряженую троицу.

- Мы - сами по себе! - горделивло отвечают. На троицу недоверчиво косятся прохожие и очередь в визовый центр. Тут не до шуток и частушек, Скрипаль с дочерью действительно чуть было не погибли от яда, а британка Джо Стерджесс так и вовсе не смогла прийти в себя после того, как распылила отраву на запястье, приняв ее за духи.

- Угощаем всех бодрящим «Новичком»! Он у нас безалкогольный и безвредный, - заверяет Чебурашка, который постоянно бьет ушами по кокошнику Елену Прекрасную.

Отведать загадочный напиток из дымящейся канистры отваживаются немногие. Но я, зажмурившись, - рискнула. Горячий. Душистый. Очень похож на травяной чай с липой и медом. С каждым глотком забываешь, что есть и другой, опасный «Новичок». Для особенно боязливых рядом развернут мини-медпункт. Там любой желающий может померить давление у Доктора Пилюлькина, и если показатели не дотягивают до нормы, то врач назначает порцию бодрящего «Новичка» для поднятия настроения и давления заодно.

Чебурашка, Медведь и Елена Прекрасная атаковали визовый центр БританииФото: Мария БЕРК

Не долго песенка играла

- Вы мешаете посетителям подавать документы, загораживаете проход. Расходитесь, - наконец-то появилась охрана выизового центра.

- Вы такой сердитый, потому что нашего «Новичка» никогда не пили! - сопротивляется Елена Прекрасная.

Охранник растерянно потоптался, но пить не стал.

Тем временем, вокруг сказочных персонажей собрались около 20 человек (большинство - журналисты). Это не считая тех, кто останавливался исключительно для того, чтобы попробовать напиток и дальше пойти по своим делам.

Чебурашка и Елена Прекрасная играли с собравшимися в «ручеек», водили хоровод, организовывали «паровозик» и даже плясали вприсядку. Словно аниматоры на детском утреннике.

- А для чего мы здесь? А чтобы показать, что наши страны должны дружить, - сбиваясь с частушечного стиля, вдруг решают объяснить суть акции ряженные. - Все, что делают в России, сделано с любовью. От чистого сердца!

Эта фраза звучит двусмысленно.

Но недолго их песенка играла. Подъезжает наряд полиции. Акция - провокация, решили сотрудники визового центра и позвонили, куда надо.

- Какая провокация? - удивляются сказочные персонажи. Они здесь только, чтобы поднять настроение людям, напомнить, что нужно дружить, забыв о политических разногласиях.

- Вот сейчас проедем в отделение полиции, там и обсудим тревожную международную обстановку, - видно, что полицейским не до шуток.

- Не надо. Мы сами уйдем, - стремительно засобирались полуклоуны-активисты.

И изчезли в неизвестном направлении. Словно «агенты ГРУ из Солсбери» Боширов и Петров...

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«От таких акций - никакого эффекта»

Кирилл Коктыш, политолог, доцент МГИМО

- Если такая акция была бы сделана талантливо, то ради бога. Но когда это все безвкусно и ради работы на камеру, то никакого эффекта. Как говорил Станиславский: главный враг театра - это самодеятельность.

Аудитория акции — люди, которые пришли подавать документы на визу, то есть отъезжающие. Но это не самый удачный адресат: они посмотрели, поулыбались и пошли дальше. Если бы у организаторов была какая-то политическая декларация, то подобное мероприятие лучше проводить у британского посольства, а не у визового центра.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Уж лучше пусть англичане боятся русских

Джентльмен за соседним столиком в гостинице, где мы ночевали и обедали, поначалу оказался словоохотливым. Сообщил, что приехал сюда, в Блэкпул, на два дня. Потом - обратно к себе в Абердин, там он преподает социологию. Но услышав, что я – из России, изменился в лице и наглухо замолчал (подробности)

КСТАТИ

Новые подробности из книги о Скрипале: «Он не верил в то, что его отравила Россия»

Пока любители остросюжетных детективов замерли в ожидании книги о британском шпионе Сергее Скрипале (документальный роман «Дело Скрипаля» (The Skripal Files) выйдет 4 октября), крупные издания продолжают интриговать читателей выдержками из произведения журналиста ВВС Марка Урбана. По словам автора, книга основана на его личных встречах и многочасовых интервью со Скрипалем (подробности)