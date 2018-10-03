Письмо Альберта Эйнштейна о Боге собираются продать с аукциона за $1,5 млн

СЕГОДНЯ 20:10 2018-10-03T20:15:27+03:00

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«Слово «Бог» для меня не более, чем выражение и продукт человеческих слабостей, а Библия - коллекция почтенных, но все же примитивных легенд. Никакая толкование Ветхого завета, даже самое изощрённое не сможет для меня это изменить». Это цитата из письма, которое Эйнштейн написал в 1954 году за год до своей смерти. Адресовано оно было философу и писателю Эрику Гуткинду, который преподавал в одном из нью-йоркских колледжей. Гуткинд отправил Эйнштейну экземпляр своей книги «Выбери жизнь: Библейский призыв к восстанию», где он пытался дать научное обоснование текстам Ветхого завета и доказывал тезис об особом отношении еврейского народа с Всевышним. Физик, который ближе всех подошел к пониманию основ мироздания, счел необходимым ответить.

- Для меня иудаизм, как и любая иная религия, является выражением детских суеверий и предрассудков. И еврейский народ, к которому я с удовольствием принадлежу и чья ментальность мне близка, не имеет для меня никаких отличий от других народностей, - утверждал Эйнштейн в своем «Письме о Боге». - По моему опыту евреи не лучше других групп людей, а если они не совершали каких-то плохих эксцессов, то это объясняется не избранностью, а, скорее, отсутствием возможностей это сделать.

Однако биографы Эйнштейна уточняют, что физик не воспринимал персонифицированного Бога, таким, каким его описывала Библия, однако отнюдь не являлся безбожником. Они приводят следующую цитату, которая характеризует взгляды Эйнштейна.

Письмо Альберта Эйнштейна о Боге собираются продать с аукциона

- Я не атеист. Эта проблема слишком сложна для нашего ограниченного ума, - говорил он в одном из интервью. - Мы находимся в положении ребенка, зашедшего в огромную библиотеку, заполненную книгами на разных языках. Ребенок знает, что кто-то должен был эти книги написать. Но он не знает, кто это мог сделать. Он не понимает языков, на которых они написаны. Ребенок смутно подозревает, что в расстановке книг есть некий таинственный порядок, но не знает какой. Таково, мне кажется, отношение к Богу любого разумного человека. Мы видим, что Вселенная изумительно организована и подчиняется определенным законам, но мы лишь смутно понимает, что это за законы.

«Письмо о Боге» уже дважды продавалось с аукциона. Первый раз в 2008 году неизвестный коллекционер заплатил за него на лондонском аукционе «Блумсбери» 404 тысячи долларов. Спустя 4 года артефакт был продан на интернет-аукционе eBay уже за $ 3.000.100. На этот раз раритет выставляется на аукционе «Кристи» в Нью-Йорке. Устроители рассчитывают получить не менее $ 1,5 млн. Торги состоятся в декабре этого года.