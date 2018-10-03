Обзор матча Локомотив - Шальке 04 3 октября 2018: счет, голы, статистика игроков

СЕГОДНЯ 21:47 2018-10-03T21:56:05+03:00

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Дождливым вечером среды 3 октября в Москве на стадионе "РЖД Арена" вновь зазвучал гимн Лиги Чемпионов. После 14-летнего перерыва футболисты столичного "Локомотива" - снова играют в групповом этапе главного европейского клубного футбольного турнира. Первым соперником, которого в этом евросезоне "Локо" должен был принять дома, стал немецкий "Шальке-04" из города Гельзенкирхен.

За сутки до матча главные параллели между двумя клубами проводили, вспоминая тот факт, что защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес долгие годы провел в составе "Шальке". Однако после прихода нового молодого тренера оказался не нужен родному клубу. Хеведес съездил даже в "Ювентус", но там ему помешали заиграть травму - вернувшись же, он снова услышал, что не нужен. И так немецкий защитник стал игроком "Локомотива", а благодаря жеребьевке состоялась встреча Бенедикта и "Шальке".

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Стартовые 45 минут поединка в Черкизово прошли очень бодро. Не в пример прошлым поединкам "Локомотива", к которым были вопросы у многих, команда Юрия Семина провела ее классно, задорно, с большим количеством атак и моментов. Однако главного, гола, зрители так и не увидели. Даже "Шальке" не имел каких-то катастрофически опасных для "Локомотива" моментов. Все в пределах возможностей защиты "Локо".

Акцент - строго на мяч во время игры "Локомотива" и "Шальке".Фото: REUTERS

На перерыв команды ушли при счете 0-0 на табло под аккомпанемент сентябрьского московского дождя. Стихия повисла над Москвой еще днем и к матчу туча не хотела покидать столицу.

ВТОРОЙ ТАЙМ

После перерыва команды обменивались заменами, пытаясь улучшить игру. "Локомотив" был обескровлен отсутствием Фарфана и Смолова. Поэтому вариантов для усиления было поменьше. Однако и "Шальке" не показал себя какой-то грозной силой после перерыва.

И несколько опасных моментов у ворот "Локомотива" - только ошибки столичного клуба или же дальние удары "Шальке". Все ждали, чем же закончится эта осенняя игра.

Когда же казалось, что все согласны на ничью 0-0 в этой игре, случился "взрыв". На 88-й минуте "Шальке" получил право на угловой и после подачи Евгения Коноплянки гол в ворота "Локомотива" забил головой Вестон Маккенни.

Игрок "Локомотива" Антон Миранчук под столичным дождем.Фото: REUTERS

И в итоге "Шальке" довел дело до победы 1:0. "Локомотив" потерпел второе поражение на старте Лиги Чемпионов. И через 3 недели команду Юрия Семина ждет первая из двух игр против португальского "Порту".

СТАТИСТИКА МАТЧА ЛОКОМОТИВ - ШАЛЬКЕ

Локомотив - Шальке 0:1

Гол: 0:1 – 88 Маккенни

Локомотив: Гильерме, Кверквелия, Хеведес, Идову, Игнатьев, Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Миранчук (Денисов, 72), Миранчук (Жемалетдинов, 83), Эдер.

Шальке: Фэрманн, Сане, Налдо, Мендиль, Руди (Бенталеб, 55), Калиджури, Маскарель (Сердар, 46), Маккенни, Коноплянка, Ут, Эмболо (Бургшталлер, 72).

Предупреждения: Маскарель (18), Хеведес (19), Кверквелия (43), Игнатьев (45), Маккенни (52).