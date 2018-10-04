Анне Курниковой перешла дорогу украинка: Энрике Иглесиас страстно целовался с поклонницей на концерте в Киеве

СЕГОДНЯ 01:20 2018-10-04T01:23:03+03:00

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Энрике Иглесиас отправился в большое европейское турне: на днях певец дал концерт в Киеве. Шоу сладкоголосого испанского соловья получилось как всегда зажигательным, о чем свидетельствует видеоролик, который в соцсети выложили поклонники артиста. Однако русская жена Иглесиаса Анна Курникова, увидев это видео, наверняка не обрадуется: ролик запечатлел, как ее муж, которому она родила двойню, страстно целует на сцене украинскую поклонницу.

Пикантный момент приключился в самый разгар концерта: девушка прорвалась на сцену и подарила Энрике рисунок. В порыве чувств темпераментный испанский мачо обнял поклонницу и страстно ее поцеловал. Ошарашенная девушка так вошла во вкус, что никак не хотела отпускать от себя Энрике: украинка даже запрыгнула на артиста, даря ему ответный поцелуй, и едва не свалила его на пол.

Во время концерта поклонница прорвалась к Энрике на сцену... Фото: кадр видео.

...и испанский мачо не удержался и поцеловал украинку. Фото: кадр видео.

Фанатка никак не хотела уходить со сцены, да и Иглесиас явно был не прочь расцеловаться с симпатичной зрительницей. Певец ничуть не смутился – ведь для него это довольно обычное поведение. Энрике периодически целует своих поклонниц, так что терпению Курниковой можно только изумляться. Когда в 2010 году Иглесиаса во время интервью спросили, зачем он целуется на сцене с фанатками, артист ответил:

- Они так много отдают мне, что мне хочется отблагодарить их в ответ.

Поведение Энрике совершенно расходится с его недавними словами о Курниковой – мол, она совершенно особенная девушка, и рядом с ней он понимает, что ему больше никто не нужен. Тем более сейчас, когда теннисистка подарила ему двоих детей – близнецов Люси и Нико.

Такие кадры наверняка не обрадуют Курникову. Фото: кадр видео.

- Мне нравится моя новая жизнь, - признался Энрике в эфире испанского телешоу Un Nuevo Día. - Сейчас, когда я работаю на студии, и время подходит к восьми вечера, я спешу домой. Меня тянет скорее увидеть жену, детей, узнать, чем они занимались весь день. Больше меня в этот момент не волнует ничего.

Энрике уверяет, что отцовство заставило его по-новому взглянуть на отношения со своими собственными родителями. Певец надеется, что с годами сможет стать лучшим другом для Люси и Нико:

- Конечно, теперь я лучше понимаю своих родителей... Но не думаю, что тут дело только в моих детях. Какая-то житейская мудрость приходит с годами, не зря родители часто говорят: «Ты поймешь это, когда будешь в моем возрасте», - говорит артист. - Я бы хотел стать прежде всего другом для своих детей, особенно когда они достигнут возраста в 12, 13, 14, 15 лет. Я хорошо помню себя и своих друзей в этом возрасте - родители обычно становятся не интересны. Очень надеюсь, что в нашей семье будет по-другому.

remakemedia Qu tal un beso apasionado ? De #EnriqueIglesias Esto sucedi con una fan de Ucrania.

Об Анне Энрике говорит с исключительной нежностью и признается, что она — лучшая женщина, которую он встречал в своей жизни:

- Она веселая, независимая, не отступает перед трудностями. До встречи с ней я и подумать не мог, что способен на такие долгие отношения. Раньше у меня было много разных девушек, но все это было несерьезно, - уверен певец.

all4enrique To the girls that are planning to do the same at the first opportunity - plz be careful!

Напомним, 43-летний Энрике и 37-летняя Анна стали родителями близнецов в декабре прошлого года. Появление на свет их первенцев оказалось полной неожиданностью для поклонников звездной пары. Теннисистка хранила свою беременность в секрете, не давала интервью и не выходила в свет. Рожала Курникова в Майами, в престижном госпитале Cedar Sinai, где становились мамами многие другие знаменитости - от Мадонны до Бритни Спирс.