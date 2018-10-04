Гоблин — так назвали новую планету, обнаруженную в Солнечной системе

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-04T14:27:21+03:00

Чего только нет в Солнечной системе - полно разных неучтенных объектов.

Астрономы верят, что Гоблин выведет их на таинственную Планету Х — далекую супер Землю, которую ищут уже несколько лет

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Диаметр — 600 километров, расстояние от Солнца — не менее 65 астрономических единиц. Это в 65 раз дальше, чем от Земли до Солнца. Орбита сильно вытянута. Сама — каменистая и круглая. Вот и все, что пока известно о карликовой планете 2015 TG387, получившей название Гоблин. О ней сообщил Astronomical Journal.

Впервые «Гоблина» заметили в 2015 году — увидели в телескоп Subaru, установленный на вершине гавайского вулкана Мауна-Кеа. Три года ушло на то, чтобы уточнить орбиту небесного тела. И в который раз сильно удивиться.

ОРбита Гоблина очень вытянута.

Характер движения Гоблина указывал на то, что он находится под гравитационным влиянием некого — куда более крупного, если не сказать гигантского — объекта в Солнечной системе. Планета Х, Планета 9 — так астрономы называют это загадочный объект. И пытаются его отыскать.

До Гоблина очень далеко. Он гораздо дальше, чем далекий Плутон.

О том, что в Солнечной системе помимо Меркурия, Венеры, Земли, Марса, Юпитера, Сатурна, Нептуна и Урана (Плутон с 2006 года не считается планетой - маловат) скорее всего существует еще одна планета - девятая - в начале 2016 года объявили астрономы Константин Батыгин и Майк Браун из Калифорнийского технологического института в Пасадене. Новость стала сенсацией, хотя саму эту девятую планету никто не видел. Не видно ее и до сих пор. Но косвенные данные о том, что она и в самом деле имеется, множатся.

Напомню, Планету 9 Браун и Батыгин вычислили, проанализировав движение 13 так называемых малых планет, орбиты которых находятся за орбитой Плутона. Оказалось, что на их траектории них влияет некое очень тяжелое тело. Компьютерное моделирование продемонстрировало: влияет объект, который примерно в 10 раз тяжелее Земли. Супер Земли — так стали называть подобные крупные каменистые планеты.

Супер Земля - Планета 9 - двигается по сильно вытянутой орбите, то приближаясь к Солнцу на 200 астрономических единиц, то удаляясь на 1200. Астрономическая единица это расстояние от Земли до Солнца. То есть, объект - очень далекий. Чтобы облететь наше светило ему нужно более 15 тысяч лет.

Новоявленный Гоблин, движение которого проанализировали астрономы из НИИ Карнеги (Carnegie Institution of Science), стал еще одним небесным телом, которое испытывает на себе влияние Планеты 9. И тем самым облегчает ее поиск.

- Далекие миры словно хлебные крошки постепенно выводят нас - «голубей» к к искомому небесному телу, - образно выразился Скотт Шеппард (Scott Sheppard) — руководитель ученых, занятых исследованием Гоблина.

Астрономы, которые еще несколько лет назад доказывали, что Супер Земля и в самом деле существует в Солнечной системе, обещали отыскать ее уже к началу 2017 года. Но погорячились, как теперь выяснилось. Не нашли. Хотя за время поисков вера в Планету 9 еще более укрепилась.

Астрономы успели прикинуть внутреннее устройство Планеты 9 - Супер Земли Солнечной системы.

Возможно, засечь невидимку поможет идея французских астрономов. По их мнению, дополнительные данные для уточнения расчетов дала траектория движения зонда "Кассини", летавшего в районе Сатурна. Планета 9 влияла и на нее.

Французы, проанализировав траекторию зонда, прикинули: смотреть надо в направлении созвездия Кита. Где-то там на расстоянии и находится искомая странница.

Область Солнечной системы, в которой, по мнению французских астрономов, может находиться Планета 9.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

А вдруг это Немезида?

Страшилка про скрытую от глаз планету или остывшую звезду, несущую глобальные катастрофы, появилась в 80-х годах прошлого века. Тогда многие вполне серьезные ученые уверовали, что некий гигантский космический объект периодически приближается к нашей планете, провоцируя кометный дождь и аномальные процессы в недрах, которые приводят в итоге к массовому вымиранию живых существ. Прежде гипотетическую планету называли то Немезидой, то Тюхе - в честь греческих богинь, то Планетой смерти. В последнее время популярным стало название Нибиру. А вдруг Планета Х, она же Планета 9 - это она и есть?

Некоторые ученые полагают: массивный объект, двигаясь по очень вытянутой орбите, «выпихивает» астероиды и кометы из облака Оорта — их скопления, расположенного на окраинах Солнечной системы. Кометы и астероиды падают на Землю, вызывая глобальные катастрофы каждые 27 миллионов лет. Что соответствует графику массовых вымираний на на нашей планете..

Не исключено, что именно Планета 9, «выпихнула» 10-километровый астероид, который погубил динозавров. Стало быть, может и нам навредить.